भारत के हाथ लगी रेत के नीचे गड़े उस खजाने की चाबी, जिससे चीन की दगाबाजी और ट्रंप की चालाकी दोनों का एक साथ होगा इलाज

India Rare Earth Minerals found: भारत के दक्षिण हिस्से में रेत के नीचे छिपा वो खजाना मिला है, जिसकी बदौलत देश की किस्मत पलट सकती है.आंध्र प्रदेश के 974 किमी तक समंदर के पास भारत को उस खजाने की चाबी मिल गई है, जिसकी बदौलत वो न केवल अपनी इकोनॉमी को बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा सीन बदल सकता है. भारत के हाथ लगे इस खजाने से चीन की दादागिरी को खत्म होगी ही, साथ ही साथ अमेरिका की मनमानी पर भी नकेल कस सकेगा.

भारत के हाथ लगी खजाने की चाबी

आंध्र प्रदेश के पास श्रीकाकुलम से लेकर नेल्लोर तक फैले समुद्री तट के पास रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज का विशाल भंडार मिला है. समुद के किनारे मिले रेत में मोनाजाइट मिनिरल्स की भारी मात्रा मिली है. बता दें कि मोनाजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और थोरियम का प्रमुख स्रोत है. इस मोनाजाइट में 55 से 60 प्रतिशत तक रेयर अर्थ ऑक्साइड मिलते हैं, जो हाई क्‍वालिटी का माना जाता है. भारत में मिले हाई क्वालिटी रेयर अर्थ मिनिरल्स ने भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे दिए हैं. टाइम्‍स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 करोड़ टन से अधिक रेयर अर्थ का भंडार है, जिसमें से 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश में होने का अनुमान है.आंध्र प्रदेश में मिले इस हाई क्वालिटी रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है.

रेयर अर्थ के लिए सरकार की प्लानिंग

रेयर अर्थ मिनरल्स कुल 17 खास तत्वों का समूह है, जिनके बिना फाइटर जेट, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, स्मार्टफोन, आईफोन से लेकर ईवी, हथियार से लेकर सेमीकंडक्टर आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. इस रेयर अर्थ पर चीन की बादशाहत है, दुनिया के 85% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता चीन के पास है, जिसकी बदौलत वो दुनिया में अपनी धौंस दिखाता रहता है. अब भारत ने चीन की मनमानी को खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है.

रेयर अर्थ पर भारत सरकार की तैयारी

भारत के पास दुर्लभ खनिज का भंडार है, लेकिन उसकी माइनिंग और रिफाइनिंग मुश्किल और बेहद खर्चीला है. इस इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है. भारत ने 7280 करोड़ का मेगा प्‍लान तैयार किया है. रेयर अर्थ मैग्‍नेट्स के लिए सरकार ने 7280 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. रेयर अर्थ मैग्‍नेट मैन्‍युफैक्चरिंग स्कीम के जरिए भारत में रेयर अर्थ के खनन से लेकर उनकी सिफाइनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. सात साल तक चलने वाली इस योजना में दुर्लभ खनिजों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है. मैन्युफैक्टरिंग से लेकर सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत करीब 6000 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने की क्षमता को विकसित किया जाएगा.

भारत को क्या फायदा होगा , चीन की दादागिरी कम होगी.

रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बनने पर चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. भारत खुद मेड इन इंडिया आर्म्स से लेकर सेल्फ मेड आईफोन बना सकेगा. ईवी से लेकर सेल फोन में भारत की बादशाहत होगी. रेयर अर्थ परआत्मनिर्भर बनानेसे चीन पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी. बता दें कि चीन रेयर अर्थका सबसे बड़ा सप्लायर है. उसके पास प्रोसेसिंगऔर रिफाइनिंग की विकसित तकनीक है. इसी बात का फायदा चीन उठाता रहा है. वो कभी भी सप्लाई रोककर पूरी दुनिया का सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है.

चीन और अमेरिका दोनों की नकेल कसेगी

चीन की ओर से कई बार रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाने की धमकी दी गई. ऐसे में भारत अब खुद को इसमें आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है, दुनिया के कुल रेयर अर्थ कच्चे उत्पादन का 60-70% चीन करता है, जबकि वैश्विक प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा चीन के पास है. भारत सरकार के इस प्लान से देश रेयर अर्थ में खुद को स्थापित कर सकेगा. सिर्फ स्थानीय इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल हो सकेगा. वहीं अमेरिका जैसे तमाम बड़े देशों को चीन का विक्लप मिल जाएगा. यहीं वो रेयर अर्थ है, जिसकी वजह से अमेरिका की धौंस चीन पर नहीं चल पा रही है. भारत की इस योजना से सप्लाई चेन में नया नाम जुड़ जाएगा. अमेरिका भारत पर रौब दिखाने से पहले सोचेगा.