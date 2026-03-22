तेल के सामने सुपरपावर अमेरिका भी पस्त, चीन भी नहीं निकाल पाया तोड़, पाक की टूटी कमर...महंगे तेल के सामने भारत कैसे टिका? अब तक नहीं बढ़ने दिए पेट्रोल-डीजल के रेट

Iran US War: पश्चिम एशिया में चल रही जंग की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई टाइट हो गई है. होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते बंद होने की वजह से तेल की सप्लाई अटक गई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है. कच्चे तेल के दाम दोगुने महंगे हो गए हैं. तेल का आयात-निर्यात इस युद्ध की चपेट में आने के बाद से तेल की भारी किल्लत हो रही है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब तेल संकट से जूझ रहे हैं. पाकिस्तान में तेल संकट की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं. बांग्लादेश ने पेट्रोल-डीजल पर कैपिंग लगा दी है , भारत ने 45000 मीट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को भेजा है. सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि अमेरिका खुद भी तेल की ऊंची कीमतों से जूझ रहा है. अमेरिका जिसके पास तेल का विशाल भंडार है, वहां भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में सवाल ये कि आखिर भारत ने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत को कैसे कंट्रोल कर रखा है ? भारत तो तेल के लिए आयात पर निर्भर है, उसने पेट्रोल-डीजल के दाम को कैसे नियंत्रित करके रखा है ?

अमेरिका में भी बढ़ तेल के दाम , चीन में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है. युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर के पार जा चुकी है. वैश्विक मार्केट में तेल की बढ़ती कीमत की वजह से अमेरिका में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं. 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 30 फीसदी तक बढ़ गई हैं. यूएस गैसोलीन मार्च 2026 में 30% तक चढ़कर $5 प्रति गैलन को पार कर गया है, जो साल 2022 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. अमेरिका, जिसके पास तेल के विशाल भंडार हैं और तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैं, वो भी अपने तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाया है. चीन, तेल का सबसे बड़ा आयातक देश हैं. उसके तेल का बड़ा भंडार रिजर्व करके रखा है, लेकिन वहां भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. 10 मार्च को चीन ने पेट्रोल की कीमतों में 3.7 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई. श्रीलंका में तेल के दाम 8 फीसदी तक बढ़ गए. पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 55 रुपये की बढ़ी बढ़ोतरी की गई.

कहां-कहां बढ़े तेल के दाम

होर्मुज संकट के बाद दुनिया के 95 देशों ने अपने यहां तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी, ताकि बढ़ती लागत की भरपाई की जा सके. अमेरिका, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान के अलावा कंबोडिया में तेल के दाम में 67.8%, वियतनाम में 49.7%, नाइजीरिया में 35% तक बढ़ गए. जंग के बीच कनाडा में तेल की कीमतों में 25%, इटली में 16% , जापान में 10 %, ब्रिटेन में 8% और जर्मनी में 14% की बढ़ोतरी हुई है. यूरोपीय देश जर्मनी और फ्रांस ने भी तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया, लेकिन भारत की मजबूत रणनीति और 'बफर स्टॉक' मैनेजमेंट के बदौलत भारत में अब तक कीमतों तो नियंत्रित रखा है. अमेरिका, जिसके पास 45,014 मिलियन बैरल का ज्ञात तेल भंडार है. दुनिया के 10 बड़े तेल भंडारों में वो शामिल है, लेकिन उत्पादन के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है. अमेरिका रोजाना 13.6 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है. बावजूद इसके वो अपने घरेलू तेल की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाया है. अब सवाल ये कि आखिर भारत ने पेट्रोल-डीजल के दाम को कैसे नियंत्रित रखा है?

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भारत में क्यों नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ?

भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करता है, उसने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें दोगुनी होने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम को स्थिर रखा है. भारत में तेल की नियंत्रित कीमतों की सबसे बड़ी वजह से उसका बफर स्टोक है. भारत के 'सोर्स डायवर्सिफिकेशन' यानी अलग-अलग देशों से तेल खरीदने की रणनीति से उसे संकट के बीच स्थिर बनाकर रखा है. भारत 40 से अधिक देशों से तेल का आयात करता है. तेल कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों के मुनाफे का एक हिस्सा सुरक्षित है, जो इस मुश्किल वक्त में उन्हें मजबूती दे रहा है. जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे गिर रही थीं, तेल कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया था. इस वक्त वो मुनाफा उन्हें घाटे की भरपाई करने में मदद कर रहा है.

तेल की कीमतों का कैलकुलेशन भी निभा रहा बड़ा रोल

भारत में पेट्रोल-डीजल की फाइनल कीमत में कच्चे तेल के भाव के अलावा कई फैक्टर्स काम करते हैं. पेट्रोल-डीजल के दामों में टैक्स और VAT का बड़ा हिस्सा है. वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमत के बीच सरकार चाहे तो टैक्स या वैट की कटौती कर दाम के दवाब को जनता पर पड़ने से रोक सकती है. फिलहाल से तेल कंपनियों ने खुद ही वैश्विक दामों के दवाब को रोक रखा है.

सस्ते तेल की खेप

भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा. रूसी तेल पर उसे भारी छूट मिलती रही. जिसके वजह से इस जंग का असर उसकी घरेलू कीमत पर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है. भारत ने करीब 74 दिन का बफर स्टॉक तैयार करके रखा है, जो युद्ध के बीच तेल की बढ़ी कीमतों से उसे बचाकर रखे हुए हैं. ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत दोगुनी होने के बाद सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपये और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपये बढ़ाए. इस बढ़ोतरी से तेल कंपनियों पर बढ़ रहे दवाब को कम करने की कोशिश की गई है. इसका असर इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर पर पड़ेगा, लेकिन आम पब्लिक फिलहाल तेल की बढ़ती कीमत से बची हुई है. अगर जरूर पड़ी तो सरकार वैट और टैक्स को कम कर सकती है. सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 19.9 रुपये एक्साइज ड्यूटी और वैट वसूलती है. वहीं पेट्रोल पर यह 15.8 रुपये है. मुश्किल और बढ़ी तो सरकार इसे कम कर सकती है. यानी फिलहाल सरकार आम जनता पर तेल का बढ़ता बोझ नहीं डालना चाहती है.