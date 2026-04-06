India Oil and Gas Production: मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चरम पर है. दुनिया के अलग-अलग देशों में तेल और गैस की दिक्कत हो रही है. कोई देश तेल और गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रहा है तो कोई पाबंदियां लगाकर ईंधन बचाने की जुगत कर रहा है. इस युद्ध से भारत ने भी सबक दिया है. मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद भारत खुद को ऊर्जा के सेक्टर में आत्मनिर्भर करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. भारत ने रेगिस्तान में तेल का उत्पादन बढ़ा लिया है. समंदर गैस पैदा कर रही है, यहां तक की कोयले से गैस बनाने की तैयारी की जा रही है.

भारत में रेगिस्‍तान उगलने लगा तेल

भारत ने तेल उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है. सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के थार में कच्चे तेल के प्रोडक्शन को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया है. जोधपुर सैंडस्टोन फॉर्मेशन क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़कर 1202 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है. जहां साल 2025 में ये क्षमता मात्र 705 बैरल प्रतिदिन थी. आज उसमें लगभग 70 फीसदी का उछाल आ चुका है. कंपनी ने 13 नए तेल के कुएं की खुदाई की है. पहले से कंपनी के पास 9 कुएं मौजूद थे. साइक्लिक स्टीम स्टिम्युलेशन (CSS) की मदद से कंपनी ने तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने में सफलता हासिल की है. यहां से निकला गाढ़ा कच्चा तेल टैंकरों के जरिए गुजरात के मेहसाणा में बने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) तक पहुंचता है. वहां से उसे पाइपलाइन के जरिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफानरी भेजा जाता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऑयल इंडिया के राजस्थान के इस इलाके से 43773 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था. जबकि पिछले वर्ष में यह 32787 मीट्रिक टन था.

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रेगिस्तान ही नहीं, समंदर में भी मिली भारत को सफलता

थार रेगिस्तान के अलावा भारत ने अंडमान सागर में भी बड़ी सफलता हासिल की है. सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी ने तेल के 46 ब्लॉक की खुदाई शुरू कर दी है. 20 अरब डॉलर के मेगा प्लान के तहत कंपनी ने ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन की मंजूरी दी है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास गहरे पानी में तेल और प्राकृतिक गैस की भारी संभावनाओं को तलाशने के लिए कंपनी ने नए ब्लॉकों में ड्रिलिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही ओएनजीसी ने अरब सागर में अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गैस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. अपसाइड प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म B-12-24P से गैस की कमर्शियल प्रोडक्शन और सप्लाई शुरू कर दी है. 1 अरब डॉलर के निवेश वाले इस प्रोडक्शन से उत्पादित गैस को हजीरा प्लांट भेजा जा रहा है. कंपनी ने दो साल से भी कम वक्त में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई शुरू कर दी है.

कोयला बनेगा भारत की ताकत

सिर्फ रेगिस्तान या समंदर ही नहीं, बल्कि कोयला भी भारत की ताकत को बढ़ाने जा रहा है. भारत ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयले का सहारा ले रहा है. कोयले की मदद से गैस बनाने की तैयारी की जा रही है. भारत कोयला भंडार के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर है.अब इसी कोयले की मदद से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गया है, ताकि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके. कोयला गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 4 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान रखा है. साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीफिकेशन का टारगेट तय किया गया है. केंद्र सरकार ने इसके लिए 8500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की योजना को भी मंजूरी दी है. इसके लिए कोल इंडिया और GAIL को बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

कोयले से कैसे बनेगी गैस ?

कोयले से गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन और भाप के साथ इसे कंट्रोल तरीके से गर्म किया जाता है. जिससे बनने वाली गैस,जिसे 'सिनगैस' कहा जाता है, उसके मदद से अमोनिया, हाइड्रोजन, मेथनॉल और नेचुरल गैस बनाया जा सकेगा. चीन अपने 90% अमोनिया का प्रोडक्शन इसी तरीके से करता है.

ईरान युद्ध में जीत रहा है भारत

युद्ध भले ही ईरान, अमेरिका, इजरायल और मिडिल ईस्ट देशों के बीच हो रहा है, लेकिन इसमें जीत भारत की हो रही है. भारत ऊर्जा के लिए आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर जीत हासिल कर रहा है. भविष्य में ऊर्जा संकट से जूझना न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि भारत तेल और गैस के लिए अपनी आयात की निर्भरता को कम करे. वर्तमान में भारत तेल और गैस की जरूरतों के लिए 80 से 88 फीसदी तक आयात पर निर्भरत है. 41 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदता है. 90 फीसदी गैस मिडिल ईस्ट के देशों कुवैत, कतर, यूएई से खरीदता है. युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट की वजह से भारत का आयात संकट में फंस गया. भविष्य में इस संभावना को कम करने के लिए वो कोयल से गैस बनाने की ओर बढ़ रहा है. समंदर में गैस प्रोडक्शन और रिसर्च पर जोर बढ़ा दिया गया है. गैस का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है.