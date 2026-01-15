Advertisement
trendingNow13075404
Hindi Newsबिजनेसहां-ना में उलझे रहे ट्रंप हारे, भारत ने फाइनल कर दी मेगा डील की तारीख! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

हां-ना में उलझे रहे ट्रंप हारे, भारत ने फाइनल कर दी मेगा डील की तारीख! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

India Free Trade Deal: अमेरिका की ओर से ट्रेड डील के लिए कभी हां कभी ना वाली स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी मनमानी चाह रहे थे, लेकिन जब भारत के सामने उनकी चाल नाकाम रही तो उन्हें बीच में ही ट्रेड डील को रोक दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 15, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हां-ना में उलझे रहे ट्रंप हारे, भारत ने फाइनल कर दी मेगा डील की तारीख! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

India EU FTA: अमेरिका की ओर से ट्रेड डील के लिए कभी हां कभी ना वाली स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी मनमानी चाह रहे थे, लेकिन जब भारत के सामने उनकी चाल नाकाम रही तो उन्हें बीच में ही ट्रेड डील को रोक दिया. जहां एक तरफ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर बात अटकी हुई है, वहीं 27 जनवरी को भारत के मेगा डील साइन करने की तैयारी में है. 

27 जनवरी को भारत-ईयू फ्री ट्रेड डील  

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कई राउंड की बातचीत होने के बाद भी अब तक ये फाइनल नहीं हो पाई है. इस बीच भारत यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है. भारत-यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 जनवरी 2026 को ये डील फाइनल हो सकती है.  इस फ्री ट्रेड डील को फाइनल रूप देने के लिए EU अपने टॉप अधिकारियों को दिल्ली भेज रहा है. इससे पहले दोनों के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है.  विदेशी जमीं पर भारत के हाथ लगा बड़ा खजाना,सरकारी कंपनियों ने खोज निकाला 'काला सोना', खत्म कर पाएंगी तेल पर ट्रंप की मनमानी ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

9 साल से अटकी हुई बात अब होगी पूरी  

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर बीते 9 सालों से बातचीत चल रही है. सबसे पहले इस डील को लेकर साल 2007 में बातचीत हुई थी. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत भू राजनीतिक हालातों के चलते साल 2013 में अटक गई थी. साल 2022 में ये फिर से शुरू हुई. दोनों के बीच मुफ्त कारोबार को लेकर अब बातचीत तेज हो गई है. अब अमेरिका के टैरिफ दवाब ने इस डील में तेजी ला दी है. हाल ही में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स का दौरा किया, जहां  यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ मुलाकात हुई. अब यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं. चांदी ₹3 लाख के पास...अगर ट्रंप ने दबाया ये बटन तो दुनिया भर में मचेगी ‘सिल्वर सनसनी', दाम पर लगाम लगाना हो जाएगा नामुमकिन!

 

भारत के लिए खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे , ट्रंप को मोहभंग  
 
भारत-यूरोपीय संघ की बीच मुफ्त कारोबार से भारत के लिए विशाल बाजार उपलब्घ होगा. यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के पास यूरोप के 27 देशों के रूप में एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा. इन देशों के बात भारत बिना किसी टैरिफ, बिना किसी रोकटोक के व्यापार कर सकेगा. ईयू के साथ फ्री ट्रेंड डील अमेरिका के लिए बड़ा सबक होगा. अमेरिकी टैरिफ की वजह से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए भारत के पास 27 देशों का बाजार उपलब्ध होगा, ऐसे में अमेरिका के बाजार की अहमियत कम होगी. 

भारत और ईयू का कितना बड़ा बाजार  

यूरोपीय संघ का बाजार भारत के कुल निर्यात का करीब 17 फीसदी है.वित्त वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 136.53 अरब डॉलर का रहा था. जिसमें से निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा. भारत यूरोपीय  संघ का मजबूत कारोबारी साथी रहा है. वहीं अमेरिका की हरकतों से ईयू भी परेशान है. अमेरिका की हरकतों की वजह से भारत और यूरोप के बीच दूरियां कम हुई और 9 साल से अटकी फ्री ट्रेड डील अपने अंतिम चरण तक पहुंचा है.   

इस डील से भारत को कितना फायदा  

ईयू के साथ फ्री ट्रेंड डील से दोनों देशों को फायदा है. अगर भारत के नजरिए से देखें तो शॉर्ट-टर्म में भारत का रियल इनकम में 5.16 अरब डॉलर तक का फायदा हो सकती है, वहीं लॉग टर्म में भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. भारत के गारमेंट्स, टेक्सटाइल, रत्न और ज्वेलरी , ऑटोमोबाइल, ईवी सेक्टर को जबरदस्त फायदा हो सकता है. इस एफटीए से औद्योगिक मशीनरी, बिजली प्रोडक्शन के टूल्स , इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स मशीनें , रसायन, प्‍लास्टिक प्रोडक्‍ट और सोलर पैनल सस्ते हो जाएंगे.इस एफटीए से ईयू के साथ होने वाले व्यापार में 90 फीसदी से ज्‍यादा सामानों पर टैरिफ कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी.    बज गई घंटी, अमेरिका के आए एक फोन से खुला ट्रेड डील का बंद रास्ता, किन-किन मसलों पर बनी दोनों की बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील?

 

FAQ सवाल: क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ?  

जवाब: जब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच वस्तुओं  और सेवाओं के लिए बिना किसी शुल्क या टैरिफ के व्यापार समझौता हो तो उसे फ्री ट्रेड डील कहते हैं. फ्री ट्रेड डील से व्यापार सस्ता, तेज़ और ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है.  

सवाल: भारत ने कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ? 

जवाब: भारत ने पिछले एक दशक में 17 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें मॉरीशस, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK जैसे देश शामिल हैं. 

सवाल: यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल हैं ? 

जवाब: यूरोपीय संघ में  27 देश शामिल हैं, जो शांति, सहयोग और साझा नियमों के तहत व्यापार के लिए साथ मिलकर काम करते हैं.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

trade deal

Trending news

I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर