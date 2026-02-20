Pax Silica: ​ट्रेड डील से पहले भारत-अमेरिका ने मिलाया हाथ,चीन पर डिजिटल प्रहार, पैक्स सिलिका क्यों खास, आपके लिए सस्ती हो जाएंगी ये चीजें

Advertisement
PAX Silica Benefits:  भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद अब एक और समझौता हो गया है.भारत और अमेरिका के बीच Pax Silica डील हुई है. भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी राजूदत सर्गेई गोर ने इस समझौते का ऐलान किया. इस डील से आम आदमी को क्या मिलेगा ? अमेरिका के इस टेक गठबंधन में शामिल होने से भारत का क्या फायदा होगा ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:26 PM IST
What is Pax Silica: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (India-US Trade Deal ) के बाद अब एक और समझौता हो गया है. भारत अमेरिका के Pax Silica गठबंधन का हिस्सा बन गया है. भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी राजूदत सर्गेई गोर ने इस समझौते का ऐलान किया. अमेरिका के Pax Silica टेक गठबंधन में भारत के आने के बाद चीन की मुश्किल बढ़ेगी. सेमीकंडक्टर, चिप, रेयर अर्थ में चीन की दादागिरी को झटका लगेगा. रेयर अर्थ मिनिरल्स और सेमीकंडक्टर में चीनी वर्चस्व से दुनिया को आजादी मिल सकेगी. इस पैक्स सिलिका में शामिल होना भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन के मुकाबले वो एक भरोसेमंद टेक ब्लॉक का हिस्सा बन गया है. पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत ने ग्लोबल टेक पोजिशन में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है. अगर ये कहे कि इस समझौते से भारत के लिए टेक का पावरहाउस बनने का रास्ता साफ होगा तो वो गलत नहीं है. समझते हैं कि कैसे ये Pax Silica भारत के लिए फायदेमंद है? इस समझौते से भारत के लोगों को क्या मिलेगा और कैसे ये चीन को चुनौती देगा ?  

क्या है पैक्स सिलिका, भारत क्यों बना इसका हिस्सा ? 

पैक्स सिलिका (Pax Silica) अमेरिका के नेतृत्व वाला एक स्ट्रैटेजिक टेक गठबंधन है, जिसका मकसद रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, AI, टेक सप्लाई में चीन की मनमानी को खत्म करना है. भरोसेमंद देशों को जोड़कर एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना है, जिससे चीन की मोनोपॉली खत्म हो जाए. दिसंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इसे शुरू किया.पैक्स सिलिका की मदद से AI और सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करना है. अमेरिका का मकसद चिप, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ पर चीन की मनमानी और एकाधिकार को खत्म करना है और वैश्विक खनिज सप्लाई चेन को सुरक्षित और डायवर्सिफाई करना है. भारत के इस PAX Silica में शामिल होने के बाद अमेरिका को रेअर अर्थ की सप्लाई को जारी रखने में एक मजबूत कड़ी मिल गई है.  ट्रंप का दावा फेल,न रूसी तेल बंद होगा,न टूटेगी यारी, भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की तैयारी में पुतिन, US, यूरोप के साथ खुलेगा एक और बड़ा बाजार

पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत को क्या फायदा मिलेगा ? 

पैक्स सिलिका का मकसद दुर्लभ धातुओं के लिए किसी एक देश पर निर्भरता को खत्म करना है और सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है. इस समझौते के मुताबिक एक ऐसी संरचना तैयार करना है, जिससे जरिए किसी तकनीक या उत्पादों के लिए किसी भी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़े. कोई भी देश रेयर अर्थ पर मनमानी न कर सकें, इसके लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाए. इस पैक्स सिलिका ने किसी भी देश पर निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. 

कौन-कौन से देश इस पैक्स सिलिका में शामिल हैं ? 

भारत समेत 11 देश इस पैक्स सिलिका में शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और भारत शामिल है.  कहा ये भी जा रहा है कि जल्द ही इसमें कनाडा और यूरोपीय यूनियन शामिल हो सकते हैं.  धीरे-धीरे कर इसमें और देशों को शामिल किया जाएगा, ताकि एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो सके, जो चीन का विकल्प बन जाए.

पैक्स सिलिका का असली मकसद क्या है ? 

PAX Silica के जरिए अमेरिका चीन की बादशाहत को खत्म कर रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की उसकी मनमानी पर लगाम लगाना चाहता है. चीन जब चाहे इन दुर्लभ धातुओं की सप्लाई चेन को रोककर पूरी दुनिया में प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट सेक्टर को हिला देता है. हाल के दिनों में चीन ने कई बार ऐसा किया. कभी सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए नए नियमों के जरिए पाबंदी लगा दी तो कभी रेयर अर्थ के निर्यात को रोक दिया. अमेरिका इस पैक्स सिलिका के जरिए चीन की इसी दादागिरी को खत्म करना चाहता है. ताकि AI चिप्स और टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन जारी रहे. चीन की मोनोपॉली से राहत मिलने से प्रोडक्शन बाधित नहीं होगी. इन दुर्लभ धातुओं की लागत कम होगी, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा.  

भारत को पैक्स सिलिका से क्या फायदा होने वाला है ? 

पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को अपने सेमीकंडक्टर हब को, AI को बूस्ट करने में मदद मिलेगी.चिप और सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर उसकी निर्भरता कम हो सकेगी.भारत को टेक ट्रांसफर, आईपी एक्सेस और नए फैब निवेश मिल सकते हैं. भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा.  एआई मुहीम को बढ़ावा मिलेगा.  वहीं भारत के Rare earth मिनिरल्स की सप्लाई को डायवर्सिफाइड करने में मदद मिलेगी. भारत में नए निवेश और FDI बढ़ेगा. अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बड़े निवेश आ सकते हैं.  

पैक्स सिलिका से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा वाला है ? 

PAX SILICA में शामिल होने से भारत के लोगों को भी फायदा मिलेगा. AI और टेक सेक्टर में नए निवेश आने से रोजगार पैदा होंगे. भारत में एफडीआई आने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, मोबाइल फोन, EV और डिजिटल प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं.  

