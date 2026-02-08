भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

India-US Trade deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक अमेरिका पर टैरिफ का बम फोड़ रहे थे, वो अब भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगे 50 फीसदी टैरिफ को हटाने के साथ-साथ ट्रेड डील का ऐलान किया. इसके लिए भारत के सामने कुछ शर्तें रखी गई है. अमेरिका ने ट्रेड डील और टैरिफ हटाने के लिए शर्त रखी कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा. उसे अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ लगाना होगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना होगा. इन शर्तों में सबसे बड़ी शर्ते रूसी तेल से दूरी बनाए रखना है, क्योंकि इसका संबंध भारत-रूस के बीच संबंधों पर पड़ेगा.

भारत-रूस के बीच संबंधों में खटास पैदा करने की ट्रंप की कोशिश

भारत पर लगे टैरिफ हटाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने साफ कहा है कि उसे भारत की ओर से इस बात का आश्वासन मिला है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल नहीं खरीदेगा. भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा. ट्रंप की ये शर्तें भारत और रूस के संबंधों में खटास बढ़ा सकती है. ट्रंप ने जिस धमकी भरे लहजे में ये कह दिया कि अगर उन्हें पता चलता है कि भारत रूस से तेल की खरीद को जारी रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई या 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है. ट्रंप की इन शर्तों से भारत-रूस के बीच संबंधों में जटिलता पैदा हो सकती है. सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से चीन को होगा फायदा ?

भारत की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर दी है. सरकार की ओर से बस ये कहा गया कि उसके लिए 140 करोड़ लोगों की जरूरत सर्वोपरि है. जिसके लिए वो कहां से तेल खरीदेगा , इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी टैरिफ के बाद से भारत ने रूस से तेल की खरीद को कम कर दिया है.Kpler के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट घटाकर 11 लाख बैरल प्रति दिन कर दिया है, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम है. भारत की ओर से तेल आर्डर घटने के बाद से रूस और चीन के बीच तेल का व्यापार बढ़ गया है. Kpler की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन का ऑयल इंपोर्ट बढ़कर 17 लाख बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया है. ऑइलप्राइसडॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से चीन का इंपोर्ट 18.6 मिलियन बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया.

रूस ने बढ़ा दिया चीन का तेल पर डिस्काउंट

रूस ने न केवल सप्लाई बढ़ाया, बल्कि छूट भी बढ़ा दी है.रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन भेजे जाने वाले ESPO Blend तेल पर डिस्काउंट को 7 डॉलर से बढ़ाकर 9 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है. इसी तरह से रूसी यूराल्स पर छूट को बढ़ाकर 12 डॉलर प्रति बैरल तक कर दिया है.

चीन को मिल रहा सस्ता रूसी तेल

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि बीते हफ्ते रूस से चीन को होने वाले तेल एक्सपोर्ट पर डिस्काउंट को बढ़ा दिया गया है. वहीं चीन ने भी रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है. चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है. ऐसे में रूस भारत की ओर से घट रहे आयात को चीन के जरिए पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसने चीन को तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को भी बढ़ा दिया है. भारत की ओर से खरीदारी कम होने से रूस की ऑयल सेल पर असर दिख रहा है. रूस इस कमी को चीन के जरिए पूरा करना चाहता है.

रूस की भी अपनी मजबूरी

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक रूस पर पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है. अब भारत की ओर से मांग में आई कमी के चलते उसकी उसका तेल निर्यात घट रहा है. रूसी तेल टैंकरों में जमा हो रहे हैं. ऐसे में वो जमा करने के बजाए छूट देकर तेल को बेच रहा है. यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की इन शर्तों ने चीन को मालामाल बना दिया है. चीन के तेल खरीदारी का बिल घट रहा है. खजाने में पैसे भर रहे हैं.

FAQ सवाल: ट्रेड डील का मतलब क्या होता है?

जवाब: ट्रेड डील का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होना है. जिसमें दो देश बिना टैरिफ या कम टैरिफ पर एक दूसरे को सामान बेचते हैं.

सवाल: भारत ने कितने देशों के साथ ट्रेड डील किया है ?

जवाब: अमेरिका के साथ ट्रेड करने से पहले भारत ने बीते 6 सालों में 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिसमें से 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है.