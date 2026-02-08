Advertisement
trendingNow13102550
Hindi Newsबिजनेसभारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक अमेरिका पर टैरिफ का बम फोड़ रहे थे, वो अब भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगे 50 फीसदी टैरिफ को हटाने के साथ-साथ ट्रेड डील का ऐलान किया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 08, 2026, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

India-US Trade deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक अमेरिका पर टैरिफ का बम फोड़ रहे थे, वो अब भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगे 50 फीसदी टैरिफ को हटाने के साथ-साथ ट्रेड डील का ऐलान किया. इसके लिए भारत के सामने कुछ शर्तें रखी गई है. अमेरिका ने ट्रेड डील और टैरिफ हटाने के लिए शर्त रखी कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा. उसे अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ लगाना होगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना होगा. इन शर्तों में सबसे बड़ी शर्ते रूसी तेल से दूरी बनाए रखना है, क्योंकि इसका संबंध भारत-रूस के बीच संबंधों पर पड़ेगा.  

 भारत-रूस के बीच संबंधों में खटास पैदा करने की ट्रंप की कोशिश  

भारत पर लगे टैरिफ हटाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने साफ कहा है कि उसे भारत की ओर से इस बात का आश्वासन मिला है कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल नहीं खरीदेगा. भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा. ट्रंप की ये शर्तें भारत और रूस के संबंधों में खटास  बढ़ा सकती है. ट्रंप ने जिस धमकी भरे लहजे में ये कह दिया कि अगर उन्हें पता चलता है कि भारत रूस से तेल की खरीद को जारी रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई या 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है. ट्रंप की इन शर्तों से भारत-रूस के बीच संबंधों में जटिलता पैदा हो सकती है.  सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से चीन को होगा फायदा ?  

भारत की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर दी है.  सरकार की ओर से बस ये कहा गया कि उसके लिए 140 करोड़ लोगों की जरूरत सर्वोपरि है. जिसके लिए वो कहां से तेल खरीदेगा , इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी टैरिफ के बाद से भारत ने रूस से तेल की खरीद को कम कर दिया है.Kpler के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत का रूसी तेल इंपोर्ट घटाकर 11 लाख बैरल प्रति दिन कर दिया है, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम है. भारत की ओर से तेल आर्डर घटने के बाद से रूस और चीन के बीच तेल का व्यापार बढ़ गया है. Kpler की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन का ऑयल इंपोर्ट बढ़कर 17 लाख बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया है. ऑइलप्राइसडॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ओर से चीन का इंपोर्ट 18.6 मिलियन बैरल प्रति दिन पर पहुंच गया.  

fallback

रूस ने बढ़ा दिया चीन का तेल पर डिस्काउंट  

रूस ने न केवल सप्लाई बढ़ाया, बल्कि छूट भी बढ़ा दी है.रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन भेजे जाने वाले ESPO Blend तेल पर डिस्काउंट को 7 डॉलर से बढ़ाकर 9 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है. इसी तरह से रूसी यूराल्स पर छूट को बढ़ाकर 12 डॉलर प्रति बैरल तक कर दिया है.  

चीन को मिल रहा सस्ता रूसी तेल  

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि बीते हफ्ते रूस से चीन को होने वाले तेल एक्सपोर्ट पर डिस्काउंट को बढ़ा दिया गया है. वहीं चीन ने भी रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है. चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है. ऐसे में रूस भारत की ओर से घट रहे आयात को चीन के जरिए पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसने चीन को तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को भी बढ़ा दिया है. भारत की ओर से खरीदारी कम होने से रूस की ऑयल सेल पर असर दिख रहा है. रूस इस कमी को चीन के जरिए पूरा करना चाहता है.  

रूस की भी अपनी मजबूरी 

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक रूस पर पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है. अब भारत की ओर से मांग में आई कमी के चलते उसकी उसका तेल निर्यात घट रहा है. रूसी तेल टैंकरों में जमा हो रहे हैं. ऐसे में वो जमा करने के बजाए छूट देकर तेल को बेच रहा है.  यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की इन शर्तों ने चीन को मालामाल बना दिया है. चीन के तेल खरीदारी का बिल घट रहा है. खजाने में पैसे भर रहे हैं.   

FAQ सवाल: ट्रेड डील का मतलब क्या होता है?
जवाब: ट्रेड डील का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होना है. जिसमें दो देश बिना टैरिफ या कम टैरिफ पर एक दूसरे को सामान बेचते हैं.  

सवाल: भारत ने कितने देशों के साथ ट्रेड डील किया है ?   
जवाब: अमेरिका के साथ ट्रेड करने से पहले भारत ने बीते 6 सालों में 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिसमें से 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. 

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

trade deal

Trending news

500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?