Advertisement
trendingNow13025847
Hindi Newsबिजनेस

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मायूस करने वाली खबर, भारतीय ₹ की हालत खराब , 8.2% मजबूत GDP के बावजूद डॉलर के सामने क्यों कांप रहा रुपया ? असर से आपका बचना भी मुश्किल

Dollar Vs Rupee:  जीडीपी के शानदार आंकड़ों से हम गदगद हो रहे हैं, लेकिन भारतीय रुपया कराह रहा है. भारतीय करेंसी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 02, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मायूस करने वाली खबर, भारतीय ₹ की हालत खराब , 8.2% मजबूत GDP के बावजूद डॉलर के सामने क्यों कांप रहा रुपया ? असर से आपका बचना भी मुश्किल

Indian Currency Vs Dollar: जीडीपी के शानदार आंकड़ों से हम गदगद हो रहे हैं, लेकिन भारतीय रुपया कराह रहा है. भारतीय करेंसी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है. भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिसलकर 89.76 के ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया.भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार चौथे सत्र में गिरकर 89.53 पर बंद हुआ. 21 नवंबर को छुए 89.66 के पिछले लो को भी पीछे छोड़कर रुपया 90 के आंकड़े को छूने के बेहद करीब पहुंच गया है.सबसे हैरानी तो इस बात की है कि ये हालात उस वक्त है जब भारत ने Q2 FY26 में 8.2% की शानदार GDP ग्रोथ दर्ज की है. मतलब भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से भाग रही है, लेकिन करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही है. रूपया डॉलर के सामने टिक नहीं पा रहा है , लेकिन अगर आप सिर्फ इसे इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो बता दें कि इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.  

भारतीय रुपया क्यों हो रहा है कमजोर 

अगर साल 2025 के आंकड़ों को देखें तो रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है. 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था अब वो करेंसी गिरकर 89.79 के लेवल पर पहुंच गया है.  जीडीपी के मजबूत आंकड़ें भी रुपये को गिरने से रोक नहीं पा रहे हैं.आमतौर पर अच्छे इकोनॉमी ग्रोथ से करेंसी मजबूत होती है, लेकिन यहां हालात अलग हैं.  अब समझते हैं कि इसकी वजह क्या हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रुपये की गिरावट की असली वजह क्या है ?  

मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में लगातार हो रही देरी और RBI के सीमित इंटरवेंशन की वजह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. डॉलर इंडेक्स की लगातार मजबूती, स्थानीय बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग के साथ-साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से बाजार से लगातार पूंजी निकासी के चलते रुपया कमजोर हो रहा है. इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों का असर भी भारतीय करेंसी पर दिख रहा है.  जानकारों की माने तो जब तक फॉरेन इंफ्लो नहीं सुधरते या ट्रेड डील की बातचीत आगे नहीं बढ़ती रुपये पर दवाब बना रहेगा. 

रुपये के गिरने से आपकी जेब पर असर  

 अगर आप सोचते हैं कि रुपये का गिरना सरकार की समस्या है, आरबीआई की टेंशन है तो ऐसा नहीं है. इसका असर आपकी जेब पर भी होगा. करेंसी के टूटने से कई सेक्टर्स और आम लोगों की जिंदगी पर असर दिखेगा. रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा. भारत को विदेशों से सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे. जो भी चीज भारत डॉलर में खरीदता है, वो सब मंहगी हो जाएगी. कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना-चांदी, मशीनरी, खाद सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी.रुपये के गिरने का मतलब है कि महंगाई बढ़ने लगेगी. विदेशों में पढ़ाई से लेकर विदेश घूमने का खर्च बढ़ता चला जाएगा.  वहीं देश में विदेशी निवेश घटने से अर्थव्यवस्था और बाजार पर दवाब बढ़ेगा. शेयर बाजार में बिकवाली हावी हो सकती है. करेंसी गिरने से विदेशी निवेशक और सतर्क हो जाते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Rupees

Trending news

पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?