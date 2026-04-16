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रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में मिल सकती है कंफर्म सीट,रेलवे के फर्स्ट से फाइनल चार्ट को गेम समझिए

Indian Railway Confirm Ticket Rules:  रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट का नियम बदल दिया है.  अब ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले पहाल रिजर्वेशन चार्ट आ जाता है. अगर पहले चार्ट में आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई तो निराश मत होइए. आपके पास फाइनल चार्ट में कंफर्म सीट पाने का भी मौका है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 16, 2026, 06:35 PM IST
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रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में मिल सकती है कंफर्म सीट,रेलवे के फर्स्ट से फाइनल चार्ट को गेम समझिए

Indian Railway Reservation Chart:  भारतीय रेलवे रेल सफर को आरामदायक और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार कई बदलाव कर रहा है. तत्काल टिकट से लेकर कंफर्म टिकट, रिजर्वेशन चार्ट के नियम भी बदले गए हैं. रेलवे ने वेटिंग और RAC टिकट वालों को राहत देने के लिए रिजर्वेशन चार्ट में बड़ा बदलाव किया है. ट्रेन की चार्ट की टाइमिंग बदल अब 4 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई, ताकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अपनी सीट की स्थिति की जानकारी ट्रेन खुलने से कई घंटे पहले मिल सके और वो जल्दीबाजी या आपाधापी से बच सकें. 

कितने घंटे पहले बनता है रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट  

रेलवे ने 12 दिसंबर 2025 में ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग बदल दी. नए नियम के तहत ट्रेन खुलने से 10 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार कर दिया जाता है. ऐसा करने से उन यात्रियों को अपनी सीट की स्थिति काफी घंटे पहले पता चल जाती है, जिनके पास वेटिंग या RAC टिकट है.पहले ट्रेन खुलने से चार घंटे पहले चार्ट बनता था, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को काफी मुश्किल होती थी. उन्हें ट्रेन खुलने से कुछ घंटे पहले अपनी सीट की स्थिति पता चलती थी कि टिकट कंफर्म हुई या नहीं. जो लोग दूरदराज के इलाके से ट्रेन पकड़ने आते थे, उन्हें काफी घबराहट होती थी. अब रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट का समय बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है, ताकि लोगों के पास अपने टिकट की स्थिति जानने के लिए पर्याप्त समय रहे. 

कितने घंटे पहले बनता है ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट  

ट्रेन छूटने का समय      पहला चार्ट 
सुबह 05:01 से दोपहर 14:00 बजे तक पिछली रात 20:00 बजे तक
दोपहर 14:01 से रात 23:59 बजे तक  कम सेकम 10 घंटे पहले
रात 00:00 से सुबह 05:00 बजे तक कम से कम 10 घंटे पहले

ट्रेन खुलने से कितनी देर पहले दूसरा और अंतिम रिजर्वेशन चार्ट 

10 घंटे पहले जारी किए गए पहले रिजर्वेशन चार्ट के बाद रेलवे एक और सेकेंड और फाइनल रिजर्वेशन चार्ट जारी करता है. रेलवे ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले इस फाइनल चार्ट को पब्लिश करता है. यानी अगर पहले रिजर्वेशन चार्ट में आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे के दूसरे (अंतिम) रिजर्वेशन चार्ट का विकल्प आपके पास रहता है.   

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फाइनल रिजर्वेशन चार्ट का क्या होता है फायदा 

रेलवे के मुताबिक तत्काल कोटा में कोई भी वेकेंसी रहने पर उसका फायदा RAC और वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को मिलता है. फाइनल चार्ट में उनकी टिकट कंफर्म हो सकती है. पैसेंजर्स फाइनल रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले खाली सीट बुक कर सकते हैं. फाइनल चार्ट बनने से पहले तत्काल कोटे की बची हुई खाली सीटें RAC और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आवंटित कर दी जाती हैं. अगर फाइनल चार्ट के बाद भी आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है, तो आपकी ऑनलाइन टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगी और रिफंड आपके खाते में आ जाएगा.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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