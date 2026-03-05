Advertisement
trendingNow13130630
Hindi Newsबिजनेस₹1000000 करोड़ गंवाने के बाद आज कैसे संभला भारत का शेयर बाजार, हरे रंग के साथ सेंसेक्स का कमबैक, इस साल 107000 पर पहुंचने का दावा

₹1000000 करोड़ गंवाने के बाद आज कैसे संभला भारत का शेयर बाजार, हरे रंग के साथ सेंसेक्स का कमबैक, इस साल 107000 पर पहुंचने का दावा

Share Market Update: शेयर बाजार लगातार दिन कारोबारी दिन गिरने के बाद आज अचानक से तेजी के साथ खुला. बाजार में तेजी के पीछे क्या वजह है ? जंग के डर के बीच किन वजहों से शेयर बाजार में आज उछाल आया है ? 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 05, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹1000000 करोड़ गंवाने के बाद आज कैसे संभला भारत का शेयर बाजार, हरे रंग के साथ सेंसेक्स का कमबैक, इस साल 107000 पर पहुंचने का दावा

Share Market:  शेयर बाजार में होली का दिन लाल रंग से रंगा रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही क्रैश हो गए. ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में भारत का स्टॉक मार्केट ऐसा फंसा कि निवेशकों के 10 लाख करोड़ जलकर खाक हो गए. युद्ध के बढ़ते तनाव से निवेशकों की टेंशन बढ़ी हुई है, जो बाजार में बिकवाली को बल दे रहा है. हालांकि 5 मार्च, गुरुवार को बाजार का मूड कुछ और ही दिखा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ खुले और कारोबार करते रहे. आज सेंसेक्स 440 अंकों की बढ़त के साथ  79,556.30 अंकों पर ट्रेडिंग कर रहा है. बाजार की इस बदली चाल को लेकर आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे ? युद्ध के डर से जिस बाजार ने निवेशकों के 10 लाख करोड़ एक दिन में खाक कर दिए हो, वो आज अचानक के छलांग कैसे लगाने लगा है.  

आज क्यों उछला शेयर बाजार ?  

ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट, जो तेल और गैस का केंद्र है, वहां तनाव काफी बढ़ा हुआ है. जंग की वजह से निवेशक भी डरे हुए हैं और बाजार से बिकवाली कर रहे हैं. बीते तीन कारोबारी सत्र में ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन गुरुवार तो सीन पूरा बदल गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ खुले.  सेंसेक्स 440 अंक चढ़ा तो निफ्टी 160 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. उन तीन कारणों को समझते हैं, जिसकी वजह से आज बाजार में तेजी लौटी है. 

बाजार के रिकवरी की वजह समझिए

पहली वजह:  बाजार जानकारों की माने तो भारतीय स्टॉक मार्केट काफी गिर चुका है. तीन दिनों में निवेशकों ने 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए हैं. भारी बिकवाली के बाद अब निचले स्तर में खरीदारी बढ़ी है. निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार में तेजी लौटी है.  

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी वजह:  अमेरिकी और एशियाई बाजार में तेजी लौटी है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये ने भी रिकवरी की है. वहीं टैरिफ पर ट्रंप को कोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सरकार को निवेशकों को टैरिफ वसूली के रिफंड वापस करने का आदेश दिया गया है. इन खबरों ने बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट किया है.  

तीसरी वजह:  इंडिया VIX सूचकांक भी 10 फीसदी की गिरकर 19.04 फीसदी पर आ गया है. ये दिखाता है कि निवेशकों में डर कम हुआ है. निवेशक समझ गए हैं कि जंग के बीच उतार-चढ़ाव खरीदारी का मौका भी है. बता दें कि इंडिया VIX शेयर बाजार का फियर इंडेक्स है,VIX के बढ़ने का मतलब है कि निवेशकों को बाजार की दिशा को लेकर अनिश्चितता महसूस होना. बीते दो दिनों में भारत में India VIX 50 फीसदी उछल गया था, 5 मार्च को इसमें 10 फीसदी की गिरावट आई है.   

शेयर बाजार के लौटेंगे अच्छे दिन,  दिसंबर 2026 तक 107000 तक 

भारतीय शेयर बाजार में भले ही अभी उठा पटक हो, निवेशकों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं. भारतीय शेयर बाजार की जल्द रीरेटिंग होने वाली है.  इनवेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टेनली (Morgan ​Stanley) ने यह दावा किया है. अपनी रिपोर्ट में  मॉर्गन स्टेनली ने दावा किया है कि साल 2026 के दिसंबर तक सेंसेक्स 107000 के लेवल तक पहुंच सकता है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सोने के नजरिए से देखें तो सेंसेक्स सस्ता है.  उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ सकती है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन वजहों का जिक्र किया है, जो उनके दावे को सपोर्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि आरबीआई की पॉलिसी ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली है. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को कम किया है. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस है, जीएसटी दरों में कटौती से खपत बढ़ी है. ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं, जो शेयर बाजार को बढ़ावा देंगे. 

पढ़ें:  जंग का 'गोल्डन इफेक्ट', सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
Rajya Sabha Chunav 2026
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर