₹1000000 करोड़ गंवाने के बाद आज कैसे संभला भारत का शेयर बाजार, हरे रंग के साथ सेंसेक्स का कमबैक, इस साल 107000 पर पहुंचने का दावा

Share Market: शेयर बाजार में होली का दिन लाल रंग से रंगा रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही क्रैश हो गए. ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में भारत का स्टॉक मार्केट ऐसा फंसा कि निवेशकों के 10 लाख करोड़ जलकर खाक हो गए. युद्ध के बढ़ते तनाव से निवेशकों की टेंशन बढ़ी हुई है, जो बाजार में बिकवाली को बल दे रहा है. हालांकि 5 मार्च, गुरुवार को बाजार का मूड कुछ और ही दिखा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ खुले और कारोबार करते रहे. आज सेंसेक्स 440 अंकों की बढ़त के साथ 79,556.30 अंकों पर ट्रेडिंग कर रहा है. बाजार की इस बदली चाल को लेकर आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे ? युद्ध के डर से जिस बाजार ने निवेशकों के 10 लाख करोड़ एक दिन में खाक कर दिए हो, वो आज अचानक के छलांग कैसे लगाने लगा है.

आज क्यों उछला शेयर बाजार ?

ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट, जो तेल और गैस का केंद्र है, वहां तनाव काफी बढ़ा हुआ है. जंग की वजह से निवेशक भी डरे हुए हैं और बाजार से बिकवाली कर रहे हैं. बीते तीन कारोबारी सत्र में ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन गुरुवार तो सीन पूरा बदल गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ खुले. सेंसेक्स 440 अंक चढ़ा तो निफ्टी 160 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. उन तीन कारणों को समझते हैं, जिसकी वजह से आज बाजार में तेजी लौटी है.

बाजार के रिकवरी की वजह समझिए

पहली वजह: बाजार जानकारों की माने तो भारतीय स्टॉक मार्केट काफी गिर चुका है. तीन दिनों में निवेशकों ने 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए हैं. भारी बिकवाली के बाद अब निचले स्तर में खरीदारी बढ़ी है. निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार में तेजी लौटी है.

दूसरी वजह: अमेरिकी और एशियाई बाजार में तेजी लौटी है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये ने भी रिकवरी की है. वहीं टैरिफ पर ट्रंप को कोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सरकार को निवेशकों को टैरिफ वसूली के रिफंड वापस करने का आदेश दिया गया है. इन खबरों ने बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट किया है.

तीसरी वजह: इंडिया VIX सूचकांक भी 10 फीसदी की गिरकर 19.04 फीसदी पर आ गया है. ये दिखाता है कि निवेशकों में डर कम हुआ है. निवेशक समझ गए हैं कि जंग के बीच उतार-चढ़ाव खरीदारी का मौका भी है. बता दें कि इंडिया VIX शेयर बाजार का फियर इंडेक्स है,VIX के बढ़ने का मतलब है कि निवेशकों को बाजार की दिशा को लेकर अनिश्चितता महसूस होना. बीते दो दिनों में भारत में India VIX 50 फीसदी उछल गया था, 5 मार्च को इसमें 10 फीसदी की गिरावट आई है.

शेयर बाजार के लौटेंगे अच्छे दिन, दिसंबर 2026 तक 107000 तक

भारतीय शेयर बाजार में भले ही अभी उठा पटक हो, निवेशकों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं. भारतीय शेयर बाजार की जल्द रीरेटिंग होने वाली है. इनवेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टेनली (Morgan ​Stanley) ने यह दावा किया है. अपनी रिपोर्ट में मॉर्गन स्टेनली ने दावा किया है कि साल 2026 के दिसंबर तक सेंसेक्स 107000 के लेवल तक पहुंच सकता है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सोने के नजरिए से देखें तो सेंसेक्स सस्ता है. उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ सकती है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन वजहों का जिक्र किया है, जो उनके दावे को सपोर्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि आरबीआई की पॉलिसी ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली है. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को कम किया है. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस है, जीएसटी दरों में कटौती से खपत बढ़ी है. ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं, जो शेयर बाजार को बढ़ावा देंगे.

