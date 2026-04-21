Why Share Market Jumped Today 21 April : अमेरिका और ईरान के बीच अब तक डील नहीं हुई है. ईरान ने होर्मुज को बंद करने की जिद ठान ली है और अमेरिका की धमकी है कि बिना डील के वो ब्लॉकेड नहीं हटाएगा. होर्मुज पर तनाव के बीच आज भारत का शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है. बाजार ने 350 अंकों से ज्यादा के बढ़त के साथ ओपनिंग की. दिन चढ़ने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी भी चढ़ा है. 11 बजे सेंसेक्स 684.94 अंकों की तेजी के साथ 79,205 अंकों पर ट्रेड कर रहा है.

आधे घंटे में करोड़ों रुपये की कमाई

बाजार में आज की तेजी से निवेशकों ने आधे घंटे के भीतर 3.62 लाख करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. सोमवार को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,65,68,567.86 करोड़ रुपए पर था. मंगलवार को बाजार खुलने के साथ ही यह 4,69,30,541.59 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. यानी शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों ने 3,61,973.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली. सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि एशियाई मार्केट, US फ्यूचर ने भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं. अब सवाल ये कि जब डील नहीं हुई तो आज बाजार कैसे चढ़ा दी ? आज शेयर बाजार में तेजी के पीछे कौन है ?

आज शेयर बाजार ने क्यों लगाई छलांग ?

मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को घरेलू शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. एशियाई बाजारों ने भी अच्छे संकेत दिए हैं. जहां अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर खत्म होने वाला है. होर्मुज पर तकरार बढ़ रही है. दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दे दी है कि अगर डील नहीं हुई तो गंभीर कार्रवाई होगी. ईरान ने धमकी दी है कि घेराबंदी और सीजफायर उल्लंघन के बीच अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी. युद्ध तनाव के बीच बाजार में ये तेजी कैसे आई ?

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बाजार में तेजी की वजह क्या है?

अमेरिका की ओर से ईरान को दी जा रही धमकी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. डोनाल्ड ट्रंप किसी भी बातचीत से पहले ईरान को धमका कर दबाव में लाना चाहते हैं. बाजार को उम्मीद है कि दोनों के बीच इस बात शांतिवार्ता सफल रहेगी. वहीं बाजार की तेजी का सबसे बड़ा फैक्टर कच्चा तेल है. मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई. कच्चा तेल 95 डॉलर के आसपास सपाट कारोबार कर रहा है. क्रूड ऑयल बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर बन गया है. वहीं दूसरी वजह भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मिले सकारात्मक संकेत हैं.

भारतीय शेयर बाजार में लौटी तेजी, तेल बना स्टार

माना जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंत तक इस डील पर खुशखबरी मिल सकती है. कच्चे तेल और भारत-यूएस ट्रेड डील की उम्मीदों के अलावा पाकिस्तान में शांतिवार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की हरी झंडी ने निवेशकों को राहत दी है. वहीं एशियाई बाजारों से मिले सपोर्ट ने बाजार को मजबूती ही है. इसके अलावा घरेलू बाजार में खरीदारी के माहौल , वोलैटिलिटी में कमी रहा ने बाजार को सकारात्मक संकेत दिए हैं. इन सबके साथ-साथ चौथी तिमाही नतीजों की वजह से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है.

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