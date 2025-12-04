Explainer: 2 दोस्त...उधारी से लेकर ‘आसमान का किंग’ बनने का सफर, अब क्यों संकट के दौर से गुजर रही है Indigo?

यूं जो तकता है आसमान को तू...

कोई रहता है आसमान में क्या...

जौन एलिया की ये लाइन भारत की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी लीडर इंडिगो पर बिल्कुल फिट बैठती है. मार्केट कैप के ल‍िहाज से दुन‍िया की सबसे बड़ी एयरलाइन का तमगा हास‍िल कर चुकी इंड‍िगो की शुरुआत साल 2006 में हुई थी. इस एयरलाइन को घरेलू यात्र‍ियों को ध्‍यान में रखकर शुरू किया गया था. देखते ही देखते इस एयरलाइन ने घरेलू बाजार में 60 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा की हिस्‍सेदारी हासिल कर ली. फिलहाल, इंड‍िगो संकट के दौर से गुजर रही है.

भारत के एविएशन सेक्टर में अनगिनत एयरलाइंस शुरू हुई और बंद हो गयी. इसी दौर में एक पार्टनरशिप से 2006 में एक अनोखी सफलता की कहानी लिखी गयी. राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया, दो दोस्त जिनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड अलग-अलग थे. उन्होंने अपने विजन और एक्सपर्टीज को मिलाकर भारत की सबसे सफल एयरलाइन- इंडिगो बनाई. ये उनके शानदार सफर की कहानी है. एक सपने की शुरुआत से लेकर आखिर में अलग होने तक, जिसने देश की एविएशन इंडस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी है. आइये जानते हैं इंडिगो की कहानी.

इंडिगो की सफलता के पीछे की दोस्ती

गंगवाल, पहले यूनाइटेड एयरलाइंस में थे और भाटिया इंटरग्लोब ग्रुप में थे. दोनों ने इंडिगो को शुरू करने के लिए अपनी स्किल्स और सपनों को एक साथ लगाया. शुरुआती झिझक के बावजूद गंगवाल की एविएशन की समझ और भाटिया की मार्केट की समझ ने 2006 में एयरलाइन के लॉन्च का रास्ता बनाया. दोनों दोस्तों ने मुश्किल भारतीय एविएशन माहौल में एक अच्छा-खासा बिजनेस बनाया, जिससे देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफे वाली एयरलाइन बनी. उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में मुश्किलों को पार किया, जो अक्सर कुछ ही सालों में एयरलाइंस के डूबने का कारण बनती थी.

इंडिगो का उदय

इंडिगो की शानदार उन्नति उसके अनुशासित तरीके से पता चलती है. एक ही तरह के एयरक्राफ्ट A320s को चलाने के बिजनेस मॉडल पर कायम रहते हुए और क्वालिटी, ट्रेनिंग और लागत बनाए रखते हुए इंडिगो ने भारतीय एविएशन सेक्टर में अपनी एक खास जगह बनाई. ऑपरेशन के चार साल के अंदर इसने घरेलू मार्केट में एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया, जिससे ये भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में लीडर बन गयी.

वह टकराव जिसने इंडिगो को हिला दिया

गंगवाल और भाटिया की लीडरशिप में इंडिगो जल्द ही भारतीय मार्केट में एक बड़ी ताकत बन गई. हालांकि, जैसे-जैसे एयरलाइन की सफलता बढ़ी, उनके विजन में अंतर आने लगे. गंगवाल ज्यादा प्लेन और कैपेसिटी के साथ तेजी से विस्तार के पक्ष में थे. जबकि भाटिया सावधानी से ग्रोथ और वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल विस्तार की ओर झुके. यहीं से शुरू हुआ क्लैश. गंगवाल ने भाटिया के इस कदम का विरोध किया. विस्तार और स्ट्रेटेजी पर गंगवाल और भाटिया के अलग-अलग विचारों के कारण आखिरकार असहमति हुई. गंगवाल का तेजी से बढ़ने का झुकाव भाटिया के सोचे से टकराया, जिससे कंपनी के अंदर तनाव पैदा हो गया.

टर्निंग पॉइंट

को-फाउंडर्स के बीच मनमुटाव 2020 में चरम पर पहुंच गया, जिससे गंगवाल ने गवर्नेंस को लेकर आपत्ति जताईं. कुछ समय तक सार्वजनिक रूप से मतभेद रहने के बाद दिसंबर 2021 में एक बैठक ने समझौते का रास्ता बनाया. गंगवाल का बोर्ड से इस्तीफा और धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजनाओं ने एयरलाइन के नेतृत्व में बदलाव का संकेत दिया. हाल की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि राकेश गंगवाल इंडिगो से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर 450 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं. ये एयरलाइन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि गंगवाल ने इसकी शुरुआत और ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई थी.

शुरुआती ग्रोथ और तेजी से विस्तार

अप्रैल 2007 में इंडिगो ने अपने पहले साल में दस लाख पैसेंजर को यात्रा कराई. अप्रैल 2009 तक ये संख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई थी. उसी साल इंडिगो अपने 25वें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिली. 2010 में उन्होंने एयर इंडिया को पीछे छोड़ दिया और किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज के बाद 17.3% पैसेंजर मार्केट शेयर के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गईं थी.

2011 में इंडिगो ने $15 बिलियन में 180 एयरबस A320S का ऑर्डर दिया. उस साल उनकी पांचवीं एनिवर्सरी भी थी, जिससे वे इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने के लायक हो गए. 1 सितंबर 2011 को इंडिगो ने पहली इंटरनेशनल सर्विस नई दिल्ली और दुबई के बीच शुरू की. फरवरी 2012 में इंडिगो को 50वें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिली. मार्च 2012 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए इंडिगो भारत की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली एयरलाइन और पैसेंजर मार्केट शेयर के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी.

एयरबस को सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर

आखिरकार, अगस्त 2012 में वे पैसेंजर मार्केट शेयर के मामले में जेट एयरवेज को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गईं. दिसंबर 2012 तक इंडिगो ने 50 मिलियन पैसेंजर का आंकड़ा पार कर लिया था. 2013 की शुरुआत में इंडिगो इंडोनेशिया की लायन एयर के बाद एशिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बजट एयरलाइन थीं.

नवंबर 2014 में इंडिगो को 100वां एयरक्राफ्ट मिला. इससे इंडिगो का 2006 में दिया गया शुरुआती 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पूरा हो गया. मार्च 2015 तक इंडिगो ने शुरू से अब तक कुल 100 मिलियन पैसेंजर को उड़ाया. अगस्त 2015 में इंडिगो ने $26.5 बिलियन के 250 एयरबस A320neo एयरक्राफ्ट का एक और ऑर्डर दिया, जिससे ये एयरबस के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर बन गया.

इंडिगो 27 अक्टूबर 2015 को ₹3,018 करोड़ का अपना IPO खोला. बाद में 2019 में इंडिगो ने ₹2.3 लाख करोड़ के 300 एयरबस A320neo एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जिससे कंपनी ने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया. दिसंबर में इंडिगो रोजाना 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन एयरलाइन बन गईं. 2020 में इंडिगो एयरक्राफ्ट का बेड़ा बढ़कर 262 हो गया और उन्होंने 75 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर को यात्रा कराई.

ग्लोबल पार्टनरशिप

2024 में इंडिगो $5 बिलियन में 30 A350-900 का ऑर्डर देकर ऑफिशियली वाइड-बॉडी स्पेस में एंट्री की. जिसके 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है. बढ़ती डिमांड को पूरा करने और सप्लाई-चेन में देरी को कम करने के लिए इंडिगो ने वेट-लीज एग्रीमेंट किए.2025 तक इंडिगो में करीब 41,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे 434 एयरक्राफ्ट का बेड़ा चलाते हैं. उन्होंने 2300 से ज्यादा रोजाना फ्लाइट्स के साथ 118 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सफर कराया है. इंडिगो 127 जगहों पर ऑपरेट करती है, जिनमें से 91 डेस्टिनेशन भारत में और 36 विदेश में हैं.

संकट में इंडिगो

फिलहाल, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल का सामना कर रही है.