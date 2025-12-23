Advertisement
कैसे ₹3,000 की SIP बदल सकती है आपकी किस्मत, 10 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? पूरी डिटेल यहां

कैसे ₹3,000 की SIP बदल सकती है आपकी किस्मत, 10 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? पूरी डिटेल यहां

SIP को जो चीज पावरफुल बनाती है वो है छोटे लगातार कंट्रीब्यूशन से बड़े नतीजे देने की इसकी क्षमता. शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये काफी बढ़ जाती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:05 PM IST
कैसे ₹3,000 की SIP बदल सकती है आपकी किस्मत, 10 साल में कितना मिलेगा रिटर्न? पूरी डिटेल यहां

SIP Investment: आज के दौर में दुनिया में हर कोई व्यक्ति भविष्य के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है. फिर भी, बहुत से लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत अधिक पैसे चाहिए. सच तो ये है कि छोटे लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ बड़ी दौलत बन सकते हैं. म्यूचुअल फंड SIP शुरू करने का सबसे आसान तरीका है. SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के बजाय आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. ये पैसा मार्केट से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में आपकी बचत लगातार बढ़ती रहती है.

SIP से क्या होगा फायदा?

अगर आप SIP के जरिए हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपये हो जाता है. 10 सालों में यह बढ़कर 3,60,000 रुपये हो जाता है. ये कैलकुलेशन 12% के एवरेज सालाना रिटर्न पर आधारित है. ये रिटर्न आमतौर पर लॉन्ग-टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखा जाता है. SIP का असली फायदा कंपाउंडिंग में है. इसका मतलब है कि आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. समय के साथ यह असर ग्रोथ को और तेज करता है. 10 साल बाद आपका 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगभग 3,12,108 रुपये बढ़ सकता है, जिससे कुल वैल्यू लगभग 6,72,108 रुपये हो जाएगी.

भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव 

SIP को जो चीज पावरफुल बनाती है वो है छोटे लगातार कंट्रीब्यूशन से बड़े नतीजे देने की इसकी क्षमता. शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये काफी बढ़ जाती है. इसीलिए एक्सपर्ट्स लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने की सलाह देते हैं. अब सोचिए कि आप उसी 3,000 रुपये की मंथली SIP को 15 या 20 सालों तक जारी रखते हैं. ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर की वजह से कई लाख और यहां तक कि करोड़ों में भी बदल सकता है. सब्र और रेगुलरिटी सबसे जरूरी है संक्षेप में समझें तो सिर्फ 3,000 रुपये की मंथली SIP भविष्य के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने में मदद कर सकती है. जब सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और समय दिया जाता है, तो छोटी बचत भी बड़ी दौलत बन सकती है.

