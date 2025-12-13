How To Spend Money: हालिया रिपोर्ट से सामने आया है कि देश के यूथ का खर्च करने का ट्रेंड दिन पर दिन बदल रहा है. पहले यूथ का फोकस फोन, कपड़े और गैजेट आदि पर था. लेकिन अब यह बदलकर दूसरी चीजों पर शिफ्ट हो गया है.
Trending Photos
Youth Spending Trend: आज के यूथ में खर्च करने का ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है. जी हां, कई रिपोर्ट में पहले यह सामने आया कि यूथ गैजेट और लाइफस्टाइल पर जमकर खर्च कर रहा है. लेकिन अब आप फोन, कपड़े, महंगे गैजेट भूल जाइए. मौजूदा समय में आज का युवा अपना पैसा बिल्कुल अलग-अलग चीजों पर खर्च कर रहा है. एक हालिया रिपोर्ट में लाखों-करोड़ों यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन के आधार पर सनसनीखेज खुलासा किया गया है. रिपोर्ट से सामने आया है कि 30 साल से कम उम्र वाले 72% यूथ रोजाना पैसा किन चीजों पर खर्च करते हैं.
74% यूथ हर महीने कर रहा डिजिटल पेमेंट
रिपोर्ट से सामने आया है कि 74% यूथ हर महीने 50 से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं. काफी लोगों के डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच जाता है. यूपीआई (UPI) उनके लिए सांस लेने जितना नॉर्मल हो गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि 76% ट्रांजेक्शन 200 रुपये से कम के हैं. यूथ का असली खर्च आज के समय में चाय-समोसा, ग्रॉसरी से जुड़े छोटे सामान, रिचार्ज, स्ट्रीट फूड यही असली खर्चे हैं.
रात 12 से सुबह 6 बजे तक फूड डिलीवरी का बोलबाला
यूपीआई ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री से यह सामने आया है कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक फूड डिलीवरी का बोलबाला है. इसके बाद सुबह 6 से 11 बजे तक किराना और सुपरमार्केट ट्रांजेक्शन पीक पर है. खासकर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग सुबह-सुबह ही हफ्तेभर का राशन खरीद लेते हैं. हर हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट (UPI) इसी एक घंटे के दौरान होते हैं. इस दौरान पिज्जा, बर्गर, मूवी टिकट, दोस्तों के साथ पार्टी आदि में सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है.
45% यूथ रख रहा क्रेडिट कार्ड की दुनिया में कदम
मेट्रो सिटी के अलावा टियर-2 और टियर-4 सिटी अब 41% से ज्यादा यूजर्स दे रही हैं. कन्याकुमारी, तिनसुकिया, बस्ती, भागलपुर जैसे शहर भी UPI के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं. रिपोर्ट से सामने आया कि 45% यूथ पहली बार क्रेडिट कार्ड की दुनिया में कदम रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एफडी वाले सिक्योर्ड कार्ड ले रहे हैं. मतलब पहले आप पैसा जमा करो, उसके बाद खर्च करो. यूथ बहुत समझदार है और वह लोन के जाल में नहीं फंसना चाहता.
यानी आज का यूथ छोटे-छोटे खर्चों में अपनी खुशी तलाश रहा है, रात को बिरयानी ऑर्डर कर रहा है, सुबह सब्जी ले रहा है और फ्राइडे को खुद को ट्रीट दे रहा है. गैजेट और ब्रांडेड कपड़े अब पुरानी बात हो गई.