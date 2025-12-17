LIC पर सरकार का बड़ा फैसला, बदल जाएगा आपका जीवन बीमा! नया इंश्योरेंस बिल आपके कितने काम का, नफा-नुकसान की पूरी कथा

Advertisement
New Insurance bill 2025:  सरकार के बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है. सबका बीमा सबकी रक्षा (Sabka Bima Sabki Raksha) नाम से नया इंश्योरेंस संशोधन बिल 2025 आया, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी. इंश्योरेंस सेक्टर में व्यापक बदलाव लाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने 100 % FDI को मंजूरी दे दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 17, 2025, 08:05 PM IST
New Insurance Bill 2025: सरकार के बीमा सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है. सबका बीमा सबकी रक्षा (Sabka Bima Sabki Raksha) नाम से नया इंश्योरेंस संशोधन बिल 2025 आया, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी. इंश्योरेंस सेक्टर में व्यापक बदलाव लाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने 100 % FDI को मंजूरी दे दी. नए इंश्योरेंस बिल में LIC को आजादी तो IRDAI को ताकतवर बनाया गया है.  

नए इंश्योरेंस बिल में क्या-क्या आपके काम का ?  

नए बिल में  इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में बड़े बदलाव किए गए हैं.  इस नए बदलाव से बीमा सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ इसे ग्राहकों को लिए आसान बनाने की तैयारी है. नया इंश्योरेंस बिल विदेशी निवेश और रेगुलेशन के लिहाज से बड़ा कदम है. वहीं FDI 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने से विदेशी निवेश बढ़ेगा. विदेशी कंपनियों के इंश्योरेंस सेक्टर में आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. कॉम्पिटिशन बढ़ने से बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों के बीच पकड़ बनाने के लिए  पॉलिसी को सस्ता कर सकती है, उसने और लुभावना बना सकती है. यानी विदेशी कंपनियों के आने से बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने का लाभ ग्राहकों को होगा. क्लेम सेटलमेंट तेजी से होगा, ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिलेगी. 

LIC को मिलेगी आजादी, फायदा ग्राहकों को ?  

नए बीमा कानून में LIC एक्ट 1956 में बदलाव किए गए हैं. जिसका फायदा जीवन बीमा निगम को मिलेगा. एलआईसी को अधिक आजादी मिलेगी. पॉलिसी बनाने से लेकर लॉन्च करने जैसे फैसले जल्दी हो सकेंगे. उसे हर बार सरकार की मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा. एलआईसी जब चाहे बीमा लॉन्च करें, जब चाहे ऑफिस खोले, चाहे तो नियुक्ति करे, यानी कुल मिलाकर उसे आजादी मिलेगी, जिससे वो खुद को बीमा सेक्टर के हिसाब से तेजी से ढाल सकेंगी.    

कितना बदल जाएगा LIC

एलआइसी को अपने विस्तार के लिए पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिलने से LIC में क्लेम से लेकर बीमा पॉलिसी लॉन्च, जोनल विस्तार आसान हो सकेंगे.  LIC अब बिना सरकारी मंजूरी के विदेशों में अपनी यूनिट्स को वहां के कानून के हिसाब से ढाल सकेगी और तेजी से फैसले ले सकेगी. इतना ही नहीं LIC को प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने के लिए खुद को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तेजी से बदलने में आसानी होगी. LIC की बेहतर और तेज सर्विस का फायदा अंत में करोड़ों पॉलिसीहोल्‍डर्स को मिलेगा.   

IRDAI को ज्यादा ताकत

बीमा नियामक IRDAI को इस बिल में अधिक ताकत मिली है. IRDAI को अब गलत कमाई वापस लेने का अधिकार मिलेगा.बीमा एजेंट और बिचौलियों के लिए रजिस्ट्रेशन बनेगा. शेयर ट्रांसफर के लिए मंजूरी की सीमा 1 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दी गई है. जिससे कारोबार करना आसान होगा.  

इंश्योरेंस बिल में क्या-क्या मिसिंग  

लंबे वक्त से बीमा कंपनियां कॉम्पोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रही है, लेकिन इस बिल में उसे शामिल नहीं किया गया है. यानी कोई भी कंपनी एक साथ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकती. यानी आपको एक ही जगह पर सभी बीमा सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी. नए बिल में न्यूनतम कैपिटल की शर्त में कोई कमी नहीं की गई. एजेंट को कई कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं मिली है.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

