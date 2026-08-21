Kisan Vikas Patra: ₹5 लाख और ₹10 लाख कितने साल में होंगे दोगुने? जानें KVP का पूरा गणित

Kisan Vikas Patra : जो लोग मार्केट के जोखिम से बचना चाहते हैं, वे अक्सर ऐसे निवेश ऑप्शन को तलाशते हैं, जहां मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पहले से पता हो. ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की कई छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं. इन्हें सरकार का समर्थन भी मिला है. नाम में ‘किसान’ होने के बावजूद Kisan Vikas Patra (KVP) सिर्फ किसानों के लिए नहीं है. एलिजिबिलिटी रखने वाला कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में KVP खाता खोल सकता है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें निवेश की गई रकम एक तय अवधि के बाद दोगुनी हो जाती है.
फिलहाल KVP पर 7.5 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसकी गणना सालाना चक्रवृद्धि आधार पर होती है. इंडिया पोस्ट के मुताबिक, इस ब्याज दर पर निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी हो जाती है. इस हिसाब से अगर आप KVP में ₹5 लाख निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर ये रकम ₹10 लाख हो जाएगी. वहीं, ₹10 लाख का निवेश बढ़कर ₹20 लाख हो जाएगा. हालांकि, इन गणनाओं से पहले ये समझना जरूरी है कि KVP में कौन निवेश कर सकता है और मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के क्या नियम हैं.
KVP में ₹5 लाख निवेश
अगर कोई व्यक्ति KVP में ₹5 लाख निवेश करता है, तो 115 महीने बाद मैच्योरिटी पर उसे ₹10 लाख मिलेंगे.
निवेश: ₹5 लाख
ब्याज दर: 7.5 प्रतिशत सालाना
मैच्योरिटी अवधि: 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने
मैच्योरिटी राशि: ₹10,00,000
इसी तरह अगर आप इस सरकारी समर्थन वाली योजना में ₹10 लाख निवेश करते हैं, तो 115 महीने में आपकी रकम दोगुनी हो जाएगी.
निवेश: ₹10 लाख
ब्याज दर: 7.5 प्रतिशत सालाना
मैच्योरिटी अवधि: 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने
मैच्योरिटी राशि: ₹20,00,000
इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि KVP में निवेश पर नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता. निवेशक को मैच्योरिटी के समय मूलधन के साथ रिटर्न मिलता है.
KVP में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. हालांकि, खाता खोलने के लिए न्यूनतम ₹1,000 जमा करना होता है. इसके बाद ₹100 के गुणक में निवेश किया जा सकता है.
कोई वयस्क व्यक्ति अपने नाम से KVP खाता खोल सकता है. कोई वयस्क नाबालिग की ओर से भी खाता खोल सकता है. 10 साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा अपने नाम से KVP खाता खोल सकता है. इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट की सर्विस भी उपलब्ध है. इसमें अधिकतम तीन वयस्क शामिल हो सकते हैं. KVP की सर्विस पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ अधिकृत बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध है.
KVP लंबी अवधि के निवेश के लिए है. लेकिन, इसमें पैसा पूरी मैच्योरिटी अवधि तक पूरी तरह लॉक नहीं रहता. आम तौर पर निवेश की तारीख से 2 साल 6 महीने बाद समय से पहले पैसा निकाला जा सकता है. समय से पहले खाता बंद करने पर मिलने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कितने समय तक योजना में रहा है. कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे पहले भी प्रीमैच्योर क्लोजर की अनुमति हो सकती है.