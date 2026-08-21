Add Zee Business As A Preferred Source
App

Kisan Vikas Patra: ₹5 लाख और ₹10 लाख कितने साल में होंगे दोगुने? जानें KVP का पूरा गणित

वर्तमान में KVP (किसान विकास पत्र) पर 7.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिल रही है और ब्याज सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 21, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:30 PM IST
Kisan Vikas Patra: ₹5 लाख और ₹10 लाख कितने साल में होंगे दोगुने? जानें KVP का पूरा गणित
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस दिवाली मिठास कम पर बढ़ेगा शोर! पटाखों पर मिल सकती है राहत
2
3
4
5