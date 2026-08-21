Kisan Vikas Patra: ₹5 लाख और ₹10 लाख कितने साल में होंगे दोगुने? जानें KVP का पूरा गणित

Kisan Vikas Patra : जो लोग मार्केट के जोखिम से बचना चाहते हैं, वे अक्सर ऐसे निवेश ऑप्शन को तलाशते हैं, जहां मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पहले से पता हो. ऐसे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की कई छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं. इन्हें सरकार का समर्थन भी मिला है. नाम में ‘किसान’ होने के बावजूद Kisan Vikas Patra (KVP) सिर्फ किसानों के लिए नहीं है. एलिजिबिलिटी रखने वाला कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में KVP खाता खोल सकता है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें निवेश की गई रकम एक तय अवधि के बाद दोगुनी हो जाती है.