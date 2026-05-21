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Hindi Newsबिजनेस1, 2 या अनगिनत...भारत में एक व्यक्ति कितना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है? क्या कहता है RBI का नियम, किस खाते का क्या फायदा ?

1, 2 या अनगिनत...भारत में एक व्यक्ति कितना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है? क्या कहता है RBI का नियम, किस खाते का क्या फायदा ?

RBI Bank Account:  बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर रखे हैं, लेकिन क्या बैंक खाता खोलने से जुड़ा नियम भी तय किया गया है? क्या भारत में एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खोल सकता है, इससे जुड़ा कोई नियम RBI ने तय किया है?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 05:33 PM IST
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1, 2 या अनगिनत...भारत में एक व्यक्ति कितना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है? क्या कहता है RBI का नियम, किस खाते का क्या फायदा ?

Bank Account  Rules:  सैलरी के लिए एक, सेविंग के लिए, शॉपिंग के लिए अलग, UPI ट्रांजैक्शन के लिए, शादी के बाद पार्टनर के साथ ज्वाइंट अकाउंट...जितनी जरूरत लोग बिना सोचे-समझे उतने बैंक अकाउंट खोल लेते हैं. जितने बैंक अकाउंट उनके साथ उतनी ही जिम्मेदारी भी आती है. बैंक अकाउंट से जुड़े कुछ नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर रखे हैं, लेकिन क्या बैंक खाता खोलने से जुड़ा नियम भी तय किया गया है? क्या भारत में एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खोल सकता है, इससे जुड़ा कोई नियम RBI ने तय किया है?  

एक व्यक्ति कितना बैंक अकाउंट खोल सकता है ?  

बैंक के तरफ से लोगों को कई तरह के बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाती है. लोग सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, करंट अकाउंट खोल सकते हैं. आप एक बैंक में केवल एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) ही खोल सकते हैं. बैंक अकाउंट खोलने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कोई सीमा निर्धारित नहीं है. आप अलग-अलग बैंक में जितनी चाहे उतना खाता खोल सकते हैं. आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर में बैंक खाता खोल सकते हैं.  एक ही बैंक में सेविंग, ज्वाइंट और करंट अकाउंट खोल सकते हैं.   

कितने तरह के होते हैं बैंक अकाउंट ?

जितने बैंक अकाउंट, उतनी जिम्मेदारियां भी साथ आती है. बैंक खाता खोलने का मकसद उसमें मिनिमम बैलेंस मेनटेंन करने से लेकर खाते के केवाईसी जैसी जिम्मेदारियां भी साथ लाती हैं.  भारत में बैंक अकाउंट अलग-अलग होते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक खाता खोल सकते हैं.  सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट के विकल्प मिलते हैं. सबसे ज्यादा लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि बेसिक बैंक अकाउंट होता है.  

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सेविंग अकाउंट में आम लोगों को जमा पर ब्याज मिलता है. इसमें मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है. 
सैलरी अकाउंट नौकरीपेशा लोगों के लिए होता है, जिसमें जीरो बैलेंस की सुविधा होती है. 
करंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है, जो बिजनेस करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं.  
ज्वाइंट अकाउंट में लोग परिवार या पार्टनर के साथ खुलना सकते हैं.   

ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने पर क्या-क्या दिक्कतें

ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने के साथ कई जिम्मेदारियां भी आती हैं. अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने से लेकर , डेबिट कार्ड, मेंटेनेंस चार्ज, SMS चार्ज, बैंक खाता इनएक्टिव होने का झंझट, KYC करवाने की जिम्मेदारियां बढ़ती है.  वहीं ITR भरते समय हर अकाउंट को दिखाना भी जरूरी होता है.  

पढ़ें-  दरियागंज में ₹10 में जूस बेचने वाला कैसे बना 'कैसेट किंग', बना दिया 2,89,68,42,00,000 का धंधा, इशारों पर नाचता है पूरा बॉलीवुड

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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