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NSE-BSE Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, यहां देखें पूरी डिटेल

शुक्रवार 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर ट्रेडिंग बंद रहेगी. इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों बंद रहेंगे. इससे बाजार के सभी प्रमुख सेगमेंट्स में कारोबार पूरी तरह ठप रहेगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:00 PM IST
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NSE-BSE Holiday: अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, यहां देखें पूरी डिटेल

NSE-BSE Holiday List :  अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में निर्धारित अवकाश रहेगा, क्योंकि शुक्रवार 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर ट्रेडिंग बंद रहेगी. इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों बंद रहेंगे. इससे बाजार के सभी प्रमुख सेगमेंट्स में कारोबार पूरी तरह ठप रहेगा. इस छुट्टी के दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. यानी निवेशक नियमित बाजार समय के दौरान किसी भी प्रकार का सौदा नहीं कर पाएंगे.

 MCX पूरी तरह बंद नहीं रहेगा 

हालांकि, कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए आंशिक राहत रहेगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, बल्कि केवल सुबह के सेशन  में कारोबार रुका रहेगा. MCX का मॉर्निंग सेशन सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बंद रहेगा, जबकि शाम के सेशन में एक्सचेंज फिर से खुलेगा.

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कब होगी MCX पर ट्रेडिंग?

MCX में शाम 5:00 बजे से रात 11:55 बजे तक ट्रेडिंग जारी रहेगी. इस तरह कमोडिटी बाजार से जुड़े निवेशकों और ट्रेडर्स को शाम के समय कारोबार करने का मौका मिलेगा, जबकि शेयर बाजार निवेशकों के लिए पूरे दिन का अवकाश रहेगा.

 28 मई को बकरीद पर भी बंद रहेगा शेयर बाजार

अगर मई महीने के बाद की बात करें तो ट्रेडिंग कैलेंडर में आगे भी कुछ छुट्टियां तय हैं. महाराष्ट्र दिवस के बाद बाजार 28 मई को बकरीद के अवसर पर फिर बंद रहेगा. जून महीने में एक छुट्टी होगी, जबकि जुलाई और अगस्त में कोई ट्रेडिंग अवकाश निर्धारित नहीं है. ऐसे में निवेशकों को अपने ट्रेडिंग प्लान और निवेश रणनीति बनाते समय इन छुट्टियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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