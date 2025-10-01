Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार की तरफ से कई स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम (Small Saving Scheme) का संचालन क‍िया जा रहा है. इन स्‍कीम में पीपीएफ, सुकन्‍या समृद्ध‍ि, क‍िसान व‍िकास पत्र और एनएससी आद‍ि शाम‍िल हैं. मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभ‍ियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को शुरू क‍िया था. यह सरकारी बचत योजना है, ज‍िसे लड़कियों के भविष्य को ध्‍यान में रखकर शुरू क‍िया गया है. योजना के कुछ नियम हैं क‍ि एक परिवार में इसके अध‍िकतम क‍ितने अकाउंट खोले जा सकते हैं. अगर आपके भी दो या दो से ज्‍यादा बेटियां हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप कितने अकाउंट खोल सकते हैं.

एक से ज्यादा बेट‍ियों के ल‍िए अकाउंट

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत माता-पिता या अभिभावक अपनी हर बेटी के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं. यद‍ि आपकी फैम‍िली में दो बेटियां हैं तो आप दो अलग-अलग एसएसवाई (SSY) अकाउंट खोल सकते हैं. यानी हर बेटी के ल‍िए एक अलग खाता. लेक‍िन इसके न‍ियमों में सरकार की तरफ से कुछ खास मामलों में छूट दी गई है. अगर किसी मां के जुड़वां बेटियां या तीन बेटियां एक साथ पैदा होती हैं तो ऐसे पर‍िवार में दो से ज्यादा अकाउंट खोले जा सकते हैं. यह छूट इसलिए इसल‍िए दी गई है ताक‍ि कोई भी बेटी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'SSY में न‍िवेश पर नहीं म‍िलेंगे 69 लाख...' यह हकीकत जानकर इनवेस्‍ट करने वालों की उड़ जाएगी नींद

क‍ितना पैसा जमा करने की ल‍िम‍िट?

अगर आप दो अकाउंट ओपन करते हैं तब भी एक वित्तीय वर्ष में कुल जमा राशि की ल‍िमि‍ट डेढ़ लाख रुपये है. माता-पिता इस राशि को दोनों अकाउंट में अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति के ह‍िसाब से बांट सकते हैं. हालांकि, हर अकाउंट में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है. अगर क‍िसी साल आप अपनी बेटी के सुकन्‍या समृद्धि खाते में पैसा जमा नहीं कर पाते तो कम से कम 250 रुपये जमा करके आप अपनी खाते को एक्‍ट‍िव रख सकते हैं. अकाउंट को एक्‍ट‍िव नहीं रखने पर आपको परेशानी हो सकती है.

लंबी अवधि की बचत के लिए महत्व

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत सरकार की तरफ से सबसे ज्‍यादा 8.2% सालाना की ब्याज दर दी जाती है. यह क‍िसी भी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम के तहत सबसे ज्‍यादा सेव‍िंग है. साथ ही योजना के तहत टैक्स छूट का भी फायदा म‍िलता है. सेक्‍शन 80सी के तहत इनवेस्‍टमेंट पर छूट और मैच्‍योर‍िटी अमाउंट पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता. यह बेटियों की पढ़ाई और शादी जैसे खर्च के ल‍िए अच्‍छा सेव‍िंग प्‍लान है.

यह भी पढ़ें: सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना या ELSS, बेटी के फ्यूचर के ल‍िए क्‍या है सेव‍िंग का बेस्‍ट ऑप्‍शन?

अगर आपके दो बेटियां हैं तो आप उन दोनों के ल‍िए अलग-अलग दो सुकन्या समृद्धि खाते (SSY) खोल सकते हैं. लेकिन कुल जमा राशि की ल‍िम‍िट डेढ़ लाख रुपये तक ही रहेगी. यद‍ि माता-पिता समझदारी से निवेश करते हैं तो वे इस सरकारी योजना के जरिये अपनी बेटियों के लिए अधिकतम प्रॉफ‍िट सुन‍िश्‍च‍ित कर सकते हैं. दोनों बेटियों को योजना का बराबर फायदा मिल सकता है.

FAQ

सवाल: क्या दादा-दादी अपनी पोतियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं?

जवाब: नहीं. केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही बेटी के लिए खाता खोल और संचालित कर सकते हैं. दादा-दादी सीधे खाता नहीं खोल सकते. लेकिन वे माता-पिता या अभिभावक को पैसे देकर जमा करने में मदद कर सकते हैं.

सवाल: अगर गलती से परिवार में दो से ज्यादा खाते खोल लिए जाएं तो क्या होगा?

जवाब: अगर अनुमति से ज्यादा खाते खोले जाते हैं तो एक्‍स्‍ट्रा अकाउंट अमान्य माने जाएंगे. ऐसे अकाउंट में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी. इसलिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है.

सवाल: क्या दोनों अकाउंट के लिए 1.5 लाख रुपये की सालाना जमा राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है?

जवाब: हां, दोनों अकाउंट में कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है. लेकिन यह ल‍िमि‍ट कुल जमा के लिए है न कि हर खाते के लिए अलग-अलग. यानी आप प्रत्येक बेटी के लिए अलग से 1.5 लाख रुपये की छूट नहीं ले सकते.