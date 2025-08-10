 6 साल में दौड़ पड़ी 144 ट्रेनें, सालभर में 3 करोड़ लोगों ने किया सफर...इस ट्रेन की खूबियां ऐसी कि हर तरफ से आ रही डिमांड
Advertisement
trendingNow12875300
Hindi Newsबिजनेस

6 साल में दौड़ पड़ी 144 ट्रेनें, सालभर में 3 करोड़ लोगों ने किया सफर...इस ट्रेन की खूबियां ऐसी कि हर तरफ से आ रही डिमांड

देश में वंदे भारत ट्रेनों का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड देश के अलग-अलग राज्यों से उठती रही है. नार्थ ईस्ट को छोड़ दें तो लगभग देश के अधिकांश राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 10, 2025, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल में दौड़ पड़ी 144 ट्रेनें, सालभर में 3 करोड़ लोगों ने किया सफर...इस ट्रेन की खूबियां ऐसी कि हर तरफ से आ रही डिमांड

Vande Bharat Train: देश में वंदे भारत ट्रेनों का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड देश के अलग-अलग राज्यों से उठती रही है. नार्थ ईस्ट को छोड़ दें तो लगभग देश के अधिकांश राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है. हाई स्पीड और लग्जरी सुविधाएं यात्रियों के बीच इस ट्रेन के क्रेज को बढ़ा रही है.  देश में ऑपरेशनल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 144 हो गई है. 

क्यों इतनी स्पेशल हैं वंदे भारत   

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का ध्यान देश के रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर है. वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें हैं जिन्हें भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है. इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, ऑटोमेटिक डोर और आरामदायक सीटों की सुविधाएं हैं.  ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं में हॉट केस वाली मिनी पैंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर और गर्म पानी के बॉयलर शामिल हैं.  यात्रियों को रिक्लाइनिंग एर्गोनॉमिक सीटें, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और बेहतर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी मिलती है.  रेल मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और किफायती रखते हुए उच्च मांग वाले मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करना है.  

हर साल कितने लोग वंदे भारत से करते हैं सफर 

उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेनें यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। 2024-25 में, लगभग 3 करोड़ यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया, जबकि अप्रैल और जून 2025 के बीच 93 लाख लोगों ने इस ट्रेन से यात्रा की है. वंदे भारत सेवाओं का तेजी से विस्तार भारत में यात्री यात्रा को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के कुछ सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर गति, आराम और सुरक्षा का संयोजन प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु और कर्नाटक के बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया. आईएएनएस

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
Mohan Bhagwat statement
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
;