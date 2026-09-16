UPI पेमेंट पर टैक्स से राहत कैसे मिलेगी? MDR बचाने के लिए दुकानदार अपनाएं ये 5 तरीके

UPI MDR Rules: डिजिटल पेमेंट के दौर में UPI ने दुकानदारों और ग्राहकों के लेन-देन को बेहद आसान बना दिया है. हालांकि, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% एमडीआर (MDR) लागू होने से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. हर कारोबारी की चाहत यही होती है कि उसे डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलती रहे और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे. अक्सर छोटे व्यापारी अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा पर्सनल क्यूआर कोड यूज करते हैं. पर्सन टू पर्सन (P2P) वाले ट्रांसफर पर नॉर्मल एमडीआर (MDR) लागू नहीं होता. हालांकि, कमर्शियल पेमेंट को जानबूझकर पर्सनल ट्रांजेक्शन के रूप में दिखाना नियमों का साफ उल्लंघन है. कारोबारियों को अपने बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के निर्देश के अनुसार QR कोड का सिलेक्शन करना चाहिए. अगर आपका भी बिजनेस है तो आप यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर से किस तरह बच सकते हैं? आइए जानते हैं-