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UPI पेमेंट पर टैक्स से राहत कैसे मिलेगी? MDR बचाने के लिए दुकानदार अपनाएं ये 5 तरीके

UPI Rules: 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होने के बाद दुकानदार कैसे अपनी पेमेंट लागत कम कर सकते हैं. जानिए QR कोड, स्टैटिक पेमेंट और सही बैंकिंग चैनल चुनने की पूरी जानकारी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 16, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:01 PM IST
UPI पेमेंट पर टैक्स से राहत कैसे मिलेगी? MDR बचाने के लिए दुकानदार अपनाएं ये 5 तरीके
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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