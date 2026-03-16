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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज से लेकर दलाल स्ट्रीट तक...मिडिल ईस्ट संकट से भारत के सामने क्या-क्या हैं खतरे?

होर्मुज से लेकर दलाल स्ट्रीट तक...मिडिल ईस्ट संकट से भारत के सामने क्या-क्या हैं खतरे?

भारत लगभग 85-90% कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से रुपये, महंगाई और कंपनियों के मुनाफे पर जल्दी असर पड़ सकता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:59 PM IST
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होर्मुज से लेकर दलाल स्ट्रीट तक...मिडिल ईस्ट संकट से भारत के सामने क्या-क्या हैं खतरे?

Middle East Conflict : मिडिल ईस्ट में संकट ने पूरी दुनिया को संकट में ला दिया है. लेकिन, एशिया के उन देशों के लिए ये खास चिंता का विषय है जो एनर्जी को आयात करते हैं. भारत जैसे देशों के लिए खतरा सिर्फ एक दिन की बाजार गिरावट तक सीमित नहीं है. अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई बाधित होती है, तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, माल ढुलाई लागत और महंगाई पर पड़ सकता है. अब तो तेल या LPG की कमी की खबर के कारण शेयर बाजारों में जोखिम की धारणा भी तेजी से बदल रही है. इसी का असर इंडिया VIX पर भी दिखा है. ये बाजार में डर और अस्थिरता का संकेत देता है. 

एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट

पूरे एशिया में शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखी जा रही है. दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 12% से ज्यादा गिर गया. इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है और इसके चलते ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी. वहीं, जापान का Nikkei करीब 3.5% गिरा और ताइवान के बाजार में भी तेज बिकवाली देखी गई है.

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तेल की कीमतें बढ़ीं, महंगाई का खतरा

तेल बाजार इस संकट का सबसे बड़ा असर झेल रहा है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 4 मार्च तक 80 डॉलर के मध्य स्तर पर कारोबार कर रही थी. निवेशकों को डर है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई बाधित हुई तो तेल की कीमतें 100 डॉलर या उससे ऊपर भी जा सकती हैं. इससे वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है और अमेरिका व यूरोप में ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें : LPG संकट के बीच 24 घंटे में भारत के लिए आई तीन खुशखबरी, खत्म होगा तेल और गैस संकट?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्या है महत्व?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है. अनुमान है कि 2024 में रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम इसी मार्ग से गुजरता है. ये वैश्विक खपत का लगभग 20% है. अगर यहां कोई बाधा आती है तो इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.

भारत के लिए क्या है चुनौती?

भारत लगभग 85-90% कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से रुपये, महंगाई और कंपनियों के मुनाफे पर जल्दी असर पड़ सकता है. खास तौर पर विमानन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल और उपभोक्ता सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है.

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है. निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखनी चाहिए. इक्विटी के साथ-साथ सरकारी और हाई क्वालिटी वाले कॉरपोरेट बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश ऑप्शन बाजार की अस्थिरता में संतुलन दे सकते हैं. कुल मिलाकर, बाजार अब ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये तनाव कितना लंबा चलता है. तेल की कीमतें कहां तक जाती हैं और क्या वैश्विक महंगाई फिर से बढ़ सकती है. जब तक इन सवालों के जवाब साफ नहीं होते, तब तक निवेशकों के लिए सतर्क और संतुलित रणनीति अपनाना ही बेहतर माना जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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