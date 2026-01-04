8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना मिलेगा लेट एरियर? 8वें वेतन आयोग का पूरा कैलकुलेशन यहां समझें

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी बकाया मिल सकता है. बकाया की गणना प्रभावी तारीख से लेकर वास्तविक लागू होने तक की जाएगी. जिसमें सैलरी और पेंशन का अंतर शामिल होगा. अंतिम भुगतान पे लेवल, फिटमेंट फैक्टर और देरी की अवधि पर निर्भर करेगा, इसमें ऊंचे लेवल वालों को कई लाख रुपये का बकाया मिल सकता है.

बकाया क्यों मायने रखता है?

भले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को उम्मीद से बाद में लागू किया जाए. लेकिन सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की संभावना है. प्रभावी तारीख और वास्तविक लागू होने के बीच किसी भी देरी से अपने आप बकाया बन जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रशासनिक समय-सीमा के कारण वित्तीय नुकसान न हो.

बकाया किस अवधि को कवर करेगा?

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया की गणना 1 जनवरी, 2026 से लेकर उस महीने तक की जाएगी जब संशोधित सैलरी या पेंशन का भुगतान किया जाएगा. अगर इसे 2026 के आखिर में या 2027 में कभी लागू किया जाता है, तो बकाया 12 से 24 महीने या उससे भी अधिक समय का हो सकता है,. लेकिन ये अंतिम निर्णय की तारीख पर निर्भर करेगा.

सैलरी बकाया की गणना कैसे की जाती है?

सैलरी बकाया की गणना इस तरह की जाती है:

मंजूर फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके मूल वेतन को संशोधित करना

संशोधित मूल वेतन पर महंगाई भत्ता (DA) और HRA जैसे भत्तों की दोबारा गणना

हर बकाया महीने के लिए पुरानी और संशोधित सैलरी के बीच मासिक अंतर का भुगतान

कुल बकाया पूरी देरी की अवधि में कुल अंतर

पेंशन बकाया की गणना कैसे की जाएगी?

पेंशनभोगियों को भी पेंशन संशोधन मंजूर होने के बाद बकाया पाने का हक है. इसमें शामिल हैं:

संशोधित मूल पेंशन

1 जनवरी, 2026 से मासिक पेंशन अंतर

संशोधित पेंशन पर अतिरिक्त महंगाई राहत (DR)

पेंशन बकाया आमतौर पर सैलरी बकाया के साथ या उसके तुरंत बाद जारी किया जाता है.

राशि कितनी बड़ी हो सकती है?

ये समझने के लिए कि बकाया कैसे जमा हो सकता है? एक उदाहरण देखें. मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी है. लेकिन जुलाई 2027 में लागू किया जाता है. ये 18 महीने की बकाया अवधि है. अगर पे लेवल 6 वाले किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 35,400 रुपये है और माना गया फिटमेंट फैक्टर 3.00 है, तो रिवाइज्ड बेसिक सैलरी बढ़कर 1,06,200 रुपये हो सकती है. पुरानी मंथली सैलरी (बेसिक प्लस DA) लगभग 53,100 रुपये हो सकती है. जबकि रिवाइज्ड सैलरी 1,06,200 रुपये हो सकती है, जिससे हर महीने 53,100 रुपये का अंतर आएगा.

अंतिम आंकड़ा?

18 महीनों में सिर्फ इसी वजह से सैलरी का बकाया लगभग 9.6 लाख रुपये हो सकता है. जिसमें DA का बकाया शामिल नहीं है. पेंशनर्स को भी पेंशन लेवल और देरी की अवधि के आधार पर कई लाख रुपये का बकाया मिल सकता है. फाइनल आंकड़े अप्रूव्ड फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और लागू होने की तारीख पर निर्भर करेंगे.

क्या बकाया एक साथ दिया जाएगा?

पिछले पे कमीशन के आधार पर, सरकार ये कर सकती है बकाया एक साथ एकमुश्त दे सकती है, या वित्तीय दबाव को मैनेज करने के लिए पेमेंट को दो या अधिक किस्तों में बांट सकती है. फाइनल तरीका बजट की उपलब्धता और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा.