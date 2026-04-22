What is Rule For EMI: होम लोन की ईएमआई हो या कार लोन की ईएमआई...किसी भी नई ईएमआई को शुरू करने से पहले आपको अपनी इनकम का जरूर ध्यान रखना चाहिए. यदि आप अपनी इनकम को ध्यान में रखकर ईएमआई का बोझ बढ़ाएंगे तो आपको लाइफ में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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Smart EMI Rule: क्या कभी-कभी आपको लगता है कि आपकी मंथली EMI आपकी आर्थिक आजादी को खा रही है? यदि हां, तो ऐसे आप अकेले नहीं हैं. आजकल बहुत से लोग घर खरीदने, कार लेने या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं. ये लोन आपके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन यदि EMI ज्यादा हो जाए तो ये सपने ही बोझ बन जाते हैं. EMI का ज्यादा बोझ पैसे की तंगी के साथ ही मानसिक तनाव भी देता है. इसलिए लोन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी EMI कितनी होनी चाहिए?
एक्सपर्ट के अनुसार कुल EMI (होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि) आपकी मंथली इनकम का 25 से 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कुछ जानकार इसे 35 प्रतिशत तक भी सही मानते हैं. लेकिन 30 प्रतिशत को इसका सबसे सही आंकड़ा माना गया है. आसान शब्दों में कहे तो यदि आपकी एक लाख रुपये महीने की इनकम है तो हर महीने 30 हजार रुपये की ईएमआई चुकाना सही है.
फाइनेंशियल प्लानर अखिलेश मिश्रा कहते हैं यह एक व्यावहारिक नियम है कि अपनी कुल EMI को मंथली इनकम के 30 प्रतिशत के अंदर ही रखें. EMI इस लेवल से ऊपर चली जाती है तो आपकी फाइनेंशियल आजादी घट जाती है और छोटे-छोटे खर्च का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है. ईएमआई ज्यादा होने से आपकी सेविंग प्रभावित होती है. इसलिए ईएमआई का डिसीजन अपनी आमदनी की स्थिरता, भविष्य के खर्च और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर ही करें. आइए जानते हैं लोन लेने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
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नया लोन लेने से पहले यह तय कर लें कि आपकी नौकरी या आमदनी का सोर्स स्थिर है. यदि आपकी आमदनी अनियमित है और सेविंग कम है तो लंबी EMI में न ही फंसें, वरना कर्ज का चक्रव्यूह बन सकता है.
हमेशा तीन से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड अपने पास रखें. इससे अचानक किसी दुर्घटना, महंगे इलाज या अन्य अनहोनी घटना में मजबूरन नया लोन लेने या क्रेडिट कार्ड यूज करने से छुटकारा मिलेगा.
बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, रिटायरमेंट, मेडिकल खर्च और परिवार की अन्य जरूरतों को ध्यान में रखें. इन सबके बाद ही EMI तय करें, ताकि आप आर्थिक रूप से कभी भी तनाव में न आएं.
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पर्सनल लोन, होम लोन या अन्य क्रेडिट की ब्याज दर, प्रोसेसिंग चार्ज और पूरी शर्तें अच्छे से पढ़ लें. छोटी-छोटी दर में बदलाव भी लंबे समय में EMI पर बड़ा असर डाल सकता है.
सही EMI वह नहीं है जो आप चुकाने में सक्षम हैं. सही ईएमआई वो है जो आप आराम से और लंबे समय तक चुका सकें. फैसला आपकी क्षमता पर नहीं, बल्कि आपकी कैपेसिटी पर बेस्ड होना चाहिए. इसलिए सही नियम यही है कि ईएमआई आपकी इनकम का 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हर शख्स की स्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर ही फैसला करें.