भारत की टेंपल इकोनॉमी के सामने US-चीन सब फेल, मंदिरों के तहखाने में रखा इतना सोना कि कई देशों की GDP पर भारी पड़ेगा भारत!

India Gold Reserve: ईरान युद्ध के बाद से सोने को लेकर खूब चर्चा हो रही है. प्रधानमंत्री लोगों ने सोना नहीं खरीदने की अपील कर रही है. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया. आयात के नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके. भारत का गोल्ड आयात 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. सोने ने आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है. इसी खर्च को रोकने के लिए पीएम मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं.

भारत के पास अथाह सोना, अमेरिकी खजाने से तीन गुना सोना मंदिरों और घरों में

भारत के केंद्रीय बैंक के पास 880 टन सोने का भंडार है. ये वो गोल्ड रिजर्व है, जो सरकारी रिकॉर्ड और इकोनॉमी में है. इससे कई गुना ज्यादा सोना भारत के मंदिरों और घर की तिजोरी में रखा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अनुमान के मुताबिक भारतीय घरों और मंदिरों में 30,000 टन से अधिक सोना है. भारत के मंदिरों के खजाने में करीब 4000 से 5000 टन सोना है. वहीं भारतीय घरों में 25000 टन से अधिक सोना रखा है. अमेरिका के पास 8931 टन गोल्ड रिजर्व हैं. इससे अंदाजा लगाइए कि भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका से कितना आगे हैं, लेकिन समस्या है कि ये सोना इकोनॉमी की सिस्टम से बाहर है, जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है.

भारत की टेंपल इकोनॉमी

जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज में पब्लिश एक रिसर्च में यूनिवर्सिटीज ऑफ मिनिसोटा के प्रोफेसर बर्टन स्टीन के मुताबिक भारत की टेंपल इकोनॉमिक उसकी बड़ी ताकत है, जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. भारत के बड़े मंदिरों के पार हजारों टन सोना है.

Add Zee News as a Preferred Source

1. पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल के पास करीब 1300 टन सोना

2. तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश लगभग 11,329 किलो सोना

3. शिरडी साईं मंदिर के पास 380 किलोग्राम सोना

4. मीनाक्षी मंदिर मदुरै के पास लगभग 300 किलो सोना

5. जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा के पास 150 किलो

अगर मंदिरों का सोना भारतीय खजाने में आ जाए तो क्या होगा ?

भारत में सोना आस्था, विश्वास, परंपरा, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है. मंदिर में सोना दान के जरिए पहुंचता है, जो भक्त और भगवान के बीच के पवित्र डोर से बंधी होती है. भारत जैसे देश में मंदिर का सोना सरकारी में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वो आस्था और विश्वास से जुड़ा है. फिर भी अगर मंदिर के ट्रस्ट सरकार को किसी स्कीम के तहत ये सोना निवेश के दौर पर देते हैं, जिससे कि ये सोना सरकारी खजाने में भी आ जाए और मंदिरों को उसके ब्याज का लाभ भी मिले भारत का स्वर्ण भंडार 4880 टन के करीब पहुंच जाएगा. अगर घरों में रखे सोने को भी जोड़ दें तो ये करीब 30000 टन के पास पहुंच जाएगा.

पढ़ें- जब युद्ध, अकाल और अमेरिकी दबाव से जूझ रहा था भारत, इस मुस्लिम ने देश के लिए दान कर दिया था 5000 KG सोना

क्या हो अगर घरों और मंदिरों का सोना इकोनॉमी से जुड़ जाए

अगर मंदिरों का ये सोना सरकारी सिस्टम से जुड़ जाए यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना से लिंक हो जाए भारत को 6 से 7 साल तक सोने का आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना आयात करता है. हर साल सोने के आयात पर 72 अरब डॉलर खर्च करता है. इस तरह से वो विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 500 से 550 अरब डॉलर रुपये बचा लेगा. अगर भारतीय घरों में रखे हजारों टन सोने का कुछ हिस्सा ही इस सिस्टम से जुड़ जाए तो भारत को कई सालों तक गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पडे़गी .यानी देश का पैसा देश में रहेगा.

जब तमिलनाडु के मंदिर से सरकार को दान किया था सोना

साल 2025 में तमिलनाडु के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए 1,000 किलो सोना सरकार को दान किया था. इस सोने से तमिलनाडु सरकार को हर साल 18 अरब रुपये का सिर्फ ब्याज मिल रहा है. 1965 में जब देश आर्थिक संकट में फंसा था, जब तिरुपति बालाजी मंदिर ने 125 किलोग्राम सोना भारत सरकार को दान किया था. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ( IBJA) ने भी अपील की है कि मंदिर ट्रस्टों के पास जमा हजारों टन में कम से कम 1000 टन सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मुख्य अर्थव्यवस्था में लाया जाना चाहिए. ऐसा करने से सोने के आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा. IBJA का कहना है कि मंदिरों को इस सोने का मालिकाना हक सरकार को ट्रांसफर नहीं करना है. उन्हें बस एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये सोना मुख्य सर्कुलेशन में आ सके, ताकि देश को बाहर से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़े.