/Gold Rate: सोना गिरेगा या और चमकेगा ? अगले हफ्ते अमेरिका में बड़ी बैठक से टेंशन बरकरार, गोल्ड ₹36000 सस्ता, चांदी ₹1.66 लाख फिसल चुकी

Gold Rate: सोने-चांदी की कीमत ने ईरान युद्ध के दौरान अलग ही रुप दिखाया है. आम तौर पर तनाव के वक्त महंगा होने वाला गोल्ड लगातार सस्ता हो रहा है. सोने-चांदी की कीमत में 29 जनवरी के बाद से गिरावट देखी जा रही है. अगर सिर्फ बीते हफ्ते ही बात करें, तो भी सोने-चांदी में काफी उठा-पटक देखने को मिला है.
सोने की कीमत 1.45 लाख रुपये से आंकड़े को छूने के बाद फिर से गिरकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. चांदी की बात करें, तो इस हफ्ते 2,26,238 रुपये से गिरकर 2,19,556 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. सोना-चांदी दोनों ने ही इस हफ्ते काफी उतार-चढ़ाव दिखाया. अगर ऑल टाइम हाई से सोने-चांदी की आज की कीमत को देखें, तो गोल्ड करीब 36000 रुपये और चांदी 1.66 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है. आने इसकी कीमत कैसी रहने वाली है, ये अगले हफ्ते अमेरिका में होने वाली बैठक पर तय करेगा.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से 14 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से है...
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,42,757 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाला गोल्ड 1,30,765 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,07,068 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट वाला गोल्ड 83,513 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,19,556 रुपये.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व (FOMC) की अगली बैठक 28-29 जुलाई, 2026 को होने वाली है. इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. कच्चे तेल की कीमतों की वजह से महंगाई को नियंत्रित करना फेडरल रिजर्व के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. फेडरल रिजर्व महंगाई दर को 2 फीसदी के दायरे में रखने की कोशिश कर रहा है. तेल की कीमतों ने इसे अनियंत्रित कर दिया है, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि फेड की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है. CME Fed Funds Futures के अनुसार, अगले सप्ताह होने वाली फेडरल की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना 38% हो गई है. निवेशकों के बीच डर है कि ब्याज दरें बढ़ेगी.
मिडिल ईस्ट जंग के बीच बीते हफ्ते सोने में डिप-बाइंग (गिरावट पर खरीदारी) देखने को मिली, जिसने सोने-चांदी के दाम को थोड़ा सहारा दिया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में भारी दबाव के चलते इसमें फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है. अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाता है या फिर स्थिर रखता है, तो सोने में दबाव और बढ़ सकता है. ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने पर नकारात्मक असर डालता है. अगर ब्याज दर बढ़ा, तो सोने की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर तेल और सोना एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं. एक बार फिर से तेल कीमत सोने के दाम चढ़ाएगी या गिराएगी, ये अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद पता चल जाएगा.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोने-चांदी या शेयर में निवेश की सलाह नहीं देता है. आप गोल्ड आदि में इन्वेस्ट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें.