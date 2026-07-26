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Gold Rate: सोना गिरेगा या और चमकेगा ? अगले हफ्ते अमेरिका में बड़ी बैठक से टेंशन बरकरार, गोल्ड ₹36000 सस्ता, चांदी ₹1.66 लाख फिसल चुकी

Gold Rate 26 July: कच्चे तेल की कीमतों ने सोने का संतुलन बिगाड़ दिया है. अगले हफ्ते अमेरिका में होने वाली फेडरल रिडर्व की बैठक के बाद ब्याज दरों पर होने वाले फैसले से सोने की कीमत में बड़ा फेरबदल हो सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 26, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:32 AM IST
Gold Rate: सोना गिरेगा या और चमकेगा ? अगले हफ्ते अमेरिका में बड़ी बैठक से टेंशन बरकरार, गोल्ड ₹36000 सस्ता, चांदी ₹1.66 लाख फिसल चुकी

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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