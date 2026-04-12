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Hindi Newsबिजनेस₹50000 गिरे सोने के दाम, चांदी ₹2 लाख तक हो चुकी है सस्ती...खरीदारी का गोल्डन चांस या अभी और गिरेंगे भाव ?

₹50000 गिरे सोने के दाम, चांदी ₹2 लाख तक हो चुकी है सस्ती...खरीदारी का गोल्डन चांस या अभी और गिरेंगे भाव ?

Gold Rate: सोना अपने ऑल टाइम हाई मूल्य से काफी सस्ता हो चुका है. चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आ चुकी है. ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान सोने के रेट में गिरावट देखने को मिली है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 12, 2026, 03:34 PM IST
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₹50000 गिरे सोने के दाम, चांदी ₹2 लाख तक हो चुकी है सस्ती...खरीदारी का गोल्डन चांस या अभी और गिरेंगे भाव ?

Gold Rate: जब से अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है. भारत में सोना-चांदी अलग ही चाल चल रहा है. आम तौर पर युद्ध के दौरान सोने-चांदी के दाम में तेजी आती है. वैश्विक अस्थिरता की वजह से सोने के मांग और दाम दोनों बढ़ती है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान सोना अलग ही चाल चल रहा है.  

कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी  

ईरान युद्ध के दौरान सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से 50000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई से 1.96 लाख तक नीचे गिर चुकी है. अगर सिर्फ युद्ध के 40 दिनों के बीच रेट में बदलाव को देखें, तो 28 फरवरी को सोना  1,64,730 रुपये प्रति 10  ग्राम पर बिक रहा था. 10 अप्रैल को सोने की कीमत 1,50,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यानी सिर्फ युद्ध के दौरान सोना 14 हजार से अधिक सस्ता हुआ है.  इसी तरह से चांदी की कीमत 28 फरवरी को  2,55,000/किलो पर था, जो 10 अप्रैल को 2,39,934 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  

पढ़ें- होर्मुज पर घमासान,US-ईरान में अटका समाधान...शेयर बाजार में 'ब्लैक मंडे' का खौफ! तेल में उबाल, LPG संकट बरकरार, सोने-चांदी का अब क्या होगा ?

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सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट  

बीते हफ्ते सोने की कीमत में मामूली तेजी आई. अमेरिका-ईरान के बीत सीजफायर के ऐलान के बाद सोने-चांदी के भाव बढ़े, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत फेल हो गई है.  सोना गिरने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से सस्ता है. MCX पर सोने ने 2.02 लाख रुपये के ऑल टाइम हाई वैल्यू को पार कर लिया था. इसी तरह से चांदी ने 4.39 लाख रुपये के आंकड़े को छू लिया था. 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट शुरू होने के बाद बीते 40 दिनों में सोना-चांदी दोनों सस्ता हुआ है.  अगर इस भाव से तुलना करें तो सोना करीब 50 हजार और चांदी 1.96 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है. 

पढ़ें-  युद्ध और तेल संकट के बीच भारत ने दिखाया दम, खजाने में आए ₹8,42,98,81,53,000, बढ़ा देश के सोने का भंडार

 

क्या और सस्ता होगा सोना? 

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो चुकी है. दोनों देशों के बीच शर्तों पर सहमति नहीं बनी है. होर्मुज पर तकरार बरकरार है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध और तेज हो सकता है. वहीं तेल और गैस की सप्लाई चेन बाधित रह सकती है. ऐसे में सोने-चांदी की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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