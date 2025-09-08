Gratuity: एक ही कंपनी में निकाल दिए 5 साल? अब होगा पैसा ही पैसा, जानें ग्रेच्युटी में मिलेंगे कितने लाख

अगर आप किसी कंपनी में 5 साल या इससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो आप ग्रेच्युटी लेने के हकदार हैं. ग्रेच्युटी एक तरह का लॉयलटी रिवॉर्ड होता है, जो कंपनी आपको लंबे समय तक सर्विस देने पर पे करती है.

बहुत से लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती कि ग्रेच्युटी मिलती कब है, और कितनी मिलती है. कई बार तो कर्मचारी इस पैसे का दावा करना ही भूल जाते हैं. ऐसे में यदि आप एक ही कंपनी में लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो यहां ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के बारे में समझ लें.

ग्रेच्युटी क्या है?

भारत में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत यह लाभ दिया जाता है, और यह उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने एक ही कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक काम किया हो. भारत में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का एक तय फॉर्मूला है, जिसके आधार पर कंपनी ग्रेच्युटी की राशि देती है.

ग्रेच्युटी कब मिलती है?

ग्रेच्युटी उन कर्मचारियों को दी जाती है जो किसी कंपनी या संगठन में लगातार 5 साल काम कर चुके हों. यह बोनस सिर्फ परमानेंट एंप्लॉयी को दिया जाता है. इसके अलावा यदि आप नौकरी से रिटायर, या स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं तभी इसके हकदार होते हैं. लेकिन अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वो विकलांग हो जाए, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होती. इस केस में कंपनी को ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य होती है.

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फार्मूला

भारत में ग्रेच्युटी की गणना (अंतिम सैलरी × सेवा के वर्ष × 15)÷26 = ग्रेच्युटी, के फॉर्मूला पर होती है. इसमें अंतिम सैलरी- आखिरी मंथ में क्रेडिट हुई सैलरी, सर्विस के साल, 15- हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी, 26- महीने के औसत 26 वर्किंग डेज हैं.

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कि आपकी अंतिम (बेसिक+डीए) सैलरी ₹30,000 है और आपने कंपनी में 6 साल काम किया है. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी (30,000 × 6 × 15) ÷ 26 = ₹1,03,846 होगी.

अधिकतम ग्रेच्युटी लिमिट

सरकारी नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी को अधिकतम ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिल सकती है. इससे ज्यादा की रकम पर टैक्स लागू हो सकता है, जब तक सरकार नई सीमा तय न करे.

ग्रेच्युटी के लिए कैसे आवेदन करें?

नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद, कर्मचारी को 30 दिनों के अंदर अपने एचआर डिपार्टमेंट में ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए फॉर्म 'I' भरकर जमा करना होता है. इसके जमा होने के बाद कंपनी को फिर 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होता है.

इन बातों का ध्यान रखें

- ग्रेच्युटी सिर्फ उन कंपनियों में लागू होती है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.

- अगर आपने 4 साल 240 दिन पूरे किए हैं, तो कई कोर्ट मामलों में इसे 5 साल की नौकरी माना गया है.

- ग्रेच्युटी पर मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है, तय सीमा तक.