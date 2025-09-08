Gratuity: एक ही कंपनी में निकाल दिए 5 साल? अब होगा पैसा ही पैसा, जानें ग्रेच्युटी में मिलेंगे कितने लाख
Advertisement
trendingNow12913229
Hindi Newsबिजनेस

Gratuity: एक ही कंपनी में निकाल दिए 5 साल? अब होगा पैसा ही पैसा, जानें ग्रेच्युटी में मिलेंगे कितने लाख


How to Calculate Gratuity: यदि आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं, तो यहां समझ लें कि कंपनी आपको कितने पैसे सैलरी के अलावा कितने पैसे देने के लिए जिम्मेदार है. ताकि जब आप नौकरी छोड़ें या रिटायर हों, तो आपका हक आपके हाथ से न जाए.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gratuity: एक ही कंपनी में निकाल दिए 5 साल? अब होगा पैसा ही पैसा, जानें ग्रेच्युटी में मिलेंगे कितने लाख

अगर आप किसी कंपनी में 5 साल या इससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो आप ग्रेच्युटी लेने के हकदार हैं. ग्रेच्युटी एक तरह का लॉयलटी रिवॉर्ड होता है, जो कंपनी आपको लंबे समय तक सर्विस देने पर पे करती है. 

बहुत से लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती कि ग्रेच्युटी मिलती कब है, और कितनी मिलती है. कई बार तो कर्मचारी इस पैसे का दावा करना ही भूल जाते हैं. ऐसे में यदि आप एक ही कंपनी में लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं, तो यहां ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के बारे में समझ लें.  

इसे भी पढ़ें- SIP Plan: ₹1000, ₹3000 या ₹5000, कितने की SIP दस साल में बनाएगी ₹10 लाख का मालिक?

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रेच्युटी क्या है?

भारत में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत यह लाभ दिया जाता है, और यह उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने एक ही कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक काम किया हो. भारत में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का एक तय फॉर्मूला है, जिसके आधार पर कंपनी ग्रेच्युटी की राशि देती है. 

ग्रेच्युटी कब मिलती है?

ग्रेच्युटी उन कर्मचारियों को दी जाती है जो किसी कंपनी या संगठन में लगातार 5 साल काम कर चुके हों. यह बोनस सिर्फ परमानेंट एंप्लॉयी को दिया जाता है. इसके अलावा यदि आप नौकरी से रिटायर, या स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं तभी इसके हकदार होते हैं. लेकिन अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वो विकलांग हो जाए, तो 5 साल की शर्त लागू नहीं होती. इस केस में कंपनी को ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य होती है. 

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फार्मूला
भारत में ग्रेच्युटी की गणना  (अंतिम सैलरी × सेवा के वर्ष × 15)÷26 = ग्रेच्युटी, के फॉर्मूला पर होती है. इसमें अंतिम सैलरी-  आखिरी मंथ में क्रेडिट हुई सैलरी, सर्विस के साल, 15- हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी, 26- महीने के औसत 26 वर्किंग डेज हैं.

उदाहरण से समझिए
मान लीजिए कि आपकी अंतिम (बेसिक+डीए) सैलरी ₹30,000 है और आपने कंपनी में 6 साल काम किया है. ऐसे में आपकी ग्रेच्युटी (30,000 × 6 × 15) ÷ 26 = ₹1,03,846 होगी. 

अधिकतम ग्रेच्युटी लिमिट

सरकारी नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी को अधिकतम ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिल सकती है. इससे ज्यादा की रकम पर टैक्स लागू हो सकता है, जब तक सरकार नई सीमा तय न करे.

इसे भी पढ़ें- UPS Scheme: सिर्फ 10 साल नौकरी करने पर भी मिलेगा पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम के लिए इस स्कीम में करें इंवेस्ट

ग्रेच्युटी के लिए कैसे आवेदन करें?

नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद, कर्मचारी को 30 दिनों के अंदर अपने एचआर डिपार्टमेंट में ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए फॉर्म 'I' भरकर जमा करना होता है. इसके जमा होने के बाद कंपनी को फिर 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होता है.

इन बातों का ध्यान रखें

- ग्रेच्युटी सिर्फ उन कंपनियों में लागू होती है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.
- अगर आपने 4 साल 240 दिन पूरे किए हैं, तो कई कोर्ट मामलों में इसे 5 साल की नौकरी माना गया है.
- ग्रेच्युटी पर मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है, तय सीमा तक.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

gratuity calculation Formula

Trending news

29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
;