नई कार-बाइक पर लग रहा कितना GST? कहां चुकाना पड़ेगा भारी टैक्स, खरीदने से पहले जरूर जान लें
नई कार-बाइक पर लग रहा कितना GST? कहां चुकाना पड़ेगा भारी टैक्स, खरीदने से पहले जरूर जान लें

अगर आप इस दिवाली नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है. केंद्र सरकार चुनिंदा कारों और दोपहिया वाहनों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को घटाने पर विचार कर रही है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:42 PM IST
अगर आप इस दिवाली नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है. केंद्र सरकार चुनिंदा कारों और दोपहिया वाहनों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को घटाने पर विचार कर रही है. फिलहाल इन पर 28% तक जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार इसे घटाकर 18% करने की प्लानिंग बना रही है. अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो छोटी कारों और एंट्री-लेवल टू-व्हीलर की कीमतों में 20 से 25 हजार रुपये तक की कमी आ सकती है. वहीं, लक्जरी गाड़ियों के लिए एक अलग 40% का टैक्स स्लैब लाने की तैयारी भी चल रही है.

लेकिन असल सवाल यह है कि अभी किन गाड़ियों पर कितना जीएसटी और सेस लगता है? किन कैटेगरी में भारी टैक्स देना पड़ता है और कहां सरकार ने राहत दी हुई है? आइए विस्तार से समझते हैं.

क्यों जरूरी है जीएसटी समझना?
भारत ने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था, जिसने कई इनडायरेक्ट टैक्स (एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स आदि) की जगह लेकर वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर ढांचा तैयार किया. इसमें कर की दरें चार स्लैब में बंटी थीं- 5%, 12%, 18% और 28%. हालांकि, अब नए जीएसटी पुनर्गठन प्रस्ताव के तहत 5% और 18% स्लैब को बनाए रखा जा सकता है, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म किया जा सकता है. इस बदलाव से छोटे कार मॉडल और शुरुआती रेंज की टू-व्हीलर्स को राहत मिलने की संभावना है. वहीं लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स का बोझ बढ़कर नए 40% स्लैब में जा सकता है. जीएसटी के अलावा सरकार वाहनों पर मुआवजा सेस भी वसूलती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस जीएसटी समेत होता है. ऐसे में टैक्स घटने पर गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत सीधे कम हो जाएगी और उसका असर ऑन-रोड प्राइस पर भी दिखेगा. आइए भारत में अलग-अलग कैटेगरी के गाड़ियों पर जीएसटी रेट और सेस पर बारीकी से नजर डालते हैं.

1. इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन व्हीकल्स
*  इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs): 5% जीएसटी, कोई सेस नहीं.
*  हाइड्रोजन फ्यूल-सेल गाड़ियां: 12% जीएसटी, कोई सेस नहीं.
यहां सरकार साफ तौर पर क्लीन एनर्जी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है.

2. थ्री-व्हीलर्स
*  सभी थ्री-व्हीलर (चाहे पेट्रोल हों या डीजल या सीएनजी) पर 28% जीएसटी लगता है.
*  कोई अतिरिक्त सेस नहीं.

3. टू-व्हीलर्स
*  350cc तक की बाइक्स/स्कूटर: 28% जीएसटी, कोई सेस नहीं.
*  350cc से ऊपर की बाइक्स: 28% जीएसटी + 3% सेस = 31% टैक्स.
यानी बड़ी बाइक्स खरीदने वालों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ता है.

4. पैसेंजर कारें (नॉन-हाइब्रिड)
*  छोटी कारें (पेट्रोल/CNG/LPG, 4 मीटर तक, इंजन 1200cc तक): 28% जीएसटी + 1% सेस = 29% टैक्स.
*  छोटी डीजल कारें (4 मीटर तक, इंजन 1500cc तक): 28% जीएसटी + 3% सेस = 31% टैक्स.
*  1500cc तक इंजन वाली बड़ी कारें: 28% जीएसटी + 17% सेस = 45% टैक्स.
*  1500cc से ऊपर इंजन वाली कारें: 28% जीएसटी + 20% सेस = 48% टैक्स.
*  SUV (4 मीटर से लंबी, 1,500cc से ऊपर, ग्राउंड क्लियरेंस 170mm+): 28% जीएसटी + 22% सेस = 50% टैक्स.
यह कैटेगरी सबसे ज्यादा टैक्स झेल रही है.

5. हाइब्रिड कारें
*  छोटी हाइब्रिड कारें (4 मीटर तक, 1200cc पेट्रोल या 1500cc डीजल): 28% जीएसटी, कोई सेस नहीं.
*  बड़ी हाइब्रिड कारें: 28% जीएसटी + 15% सेस.

6. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल्स
*  10 से 13 सीटर पैसेंजर गाड़ियां पर 28% जीएसटी + 15% सेस.
*  13 से ज्यादा सीटों वाले और सभी कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स: 28% जीएसटी, कोई सेस नहीं.

क्यों मायने रखता है यह बदलाव?
HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार, यात्री वाहन सेगमेंट हर साल 14-15 अरब डॉलर और दोपहिया सेगमेंट करीब 5 अरब डॉलर का जीएसटी योगदान करता है. टैक्स घटने से सरकार का राजस्व अल्पकाल में घट सकता है, लेकिन इससे ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ेगी और रोजगार सृजन होगा. प्राइमस पार्टनर्स के वाइस प्रेसिडेंट निखिल ढाका का मानना है कि अगर जीएसटी कटौती होती है तो छोटी कार और एंट्री-लेवल टू-व्हीलर सबसे बड़े लाभार्थी होंगे. इनकी कीमतें 20 से 25 हजार रुपये तक घट सकती हैं, जिससे आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना आसान होगा.

किन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा?
कार मेकर्स: मारुति सुजुकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगी, क्योंकि इसके पास ऑल्टो, सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर जैसी सबसे बड़ी स्मॉल कार रेंज है. साथ ही हुंडई और टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा क्योंकि इनके पास भी कई सब-4 मीटर मॉडल मौजूद हैं.

टू-व्हीलर मेकर्स: हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस और बजाज ऑटो को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इनकी ताकत एंट्री और कम्यूटर सेगमेंट में है.

एक्सपर्ट की चेतावनी
S&P ग्लोबल मोबिलिटी के गौरव वंगाल का कहना है कि जीएसटी कटौती से अस्थायी तौर पर गाड़ियों की बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन सरकार इसकी भरपाई के लिए छोटे वाहनों पर सेस बढ़ा सकती है. अगर स्पष्ट नीति नहीं बनी तो उपभोक्ता खरीद टाल सकते हैं, जिससे अगले कुछ महीनों में बिक्री में गिरावट भी आ सकती है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

GST ReformsGST on CarGST on bike

;