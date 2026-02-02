Budget 2026: CTC ₹12 लाख तो इन-हैंड सैलरी कितनी? यहां समझिए बजट के बाद का पूरा हिसाब-किताब

Budget 2026 : वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर द‍िया. 84 म‍िनट चले वित्त मंत्री सीतारमण के भाषण में सैलरीड क्‍लास इनकम टैक्‍स में राहत द‍िये जाने के ऐलान का इंतजार करता रहा. लेक‍िन सीतारमण ने सैलरीड क्‍लास के लिए कोई सीधा कोई ऐलान नहीं क‍िया. हालांक‍ि, उन्‍होंने टैक्‍सपेयर्स को राहत देते हुए दूसरे कई ऐलान क‍िये. बजट 2026 के बाद कई लोग अपनी टेक होम नेट सैलरी को लेकर चिंतित हैं. क्योंकि बजट 2026 में टैक्स स्लैब रेट या स्टैंडर्ड डिडक्शन या किसी अन्य डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए मौजूदा टैक्स दरें FY 2026-27 के लिए लागू होंगी. इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन लेबर कोड नोटिफाई कर दिए गए हैं पर अभी तक लागू नहीं हुए हैं.

उदहारण के तौर पर अगर आपकी कुल सैलरी (CTC) 12 लाख रुपये है तो नए लेबर कोड के बिना आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी?

₹12 लाख CTC का पूरा हिसाब किताब

सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर आपका कुल CTC ₹12 लाख है, तो नए लेबर कोड को शामिल किए बिना आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी? मान लें, अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹2,88,000 और DA ₹72,000 है. इससे आपका कुल वेतन ₹3,60,000 हो जायेगा. इसके अलावा, एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन ₹43,200 और NPS कंट्रीब्यूशन ₹50,400 होगा. इसमें ग्रैच्युटी का अमाउंट ₹17,316 और स्पेशल अलाउंस ₹7,29,084 है. इन सभी के जोड़ से कुल सैलरी ₹12,00,000 बनती है.

अब इसमें से हम सिर्फ PF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ग्रैच्युटी घटा दें, तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ₹11,39,484 हो जाएगी है. इसके बाद इसमें से ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया जाये तो ग्रॉस टोटल इनकम ₹10,64,484 बच जाएगी. फिर इसके बाद NPS का डिडक्शन घटा दिया जाए तो नेट टैक्सेबल इनकम यानी आपके हाथ में सैलरी ₹10,14,084 आएगी.

न्‍यू टैक्स रिजीम

आसान और कम दर वाली न्‍यू टैक्स रिजीम को 2020 से शुरू क‍िया गया था और अब यह डिफॉल्ट ऑप्शन है. बजट 2026 में इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन यह मिडिल क्लास के लिए ज्यादा आकर्षक बनी हुई है. इसमें बेसिक एक्जेम्प्शन 4 लाख रुपये है और अलग-अलग स्लैब्स में टैक्‍स भी कम है.

> 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

> 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्‍स

> 8 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्‍स

> 12 से 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15% टैक्‍स

> 16 से 20 लाख रुपये तक की 20% टैक्‍स

> 20 से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25% टैक्‍स

> 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्‍स

न्‍यू र‍िजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, जो ओल्‍ड र‍िजीम से ज्यादा है. रिबेट 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 तक की छूट मिलती है.

कौन सी र‍िजीम आपके ल‍िए सही?

12 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए न्‍यू टैक्स रिजीम पर जीरो टैक्‍स लगता है. 12-24 लाख रुपये के बीच अगर डिडक्शन 5-7 लाख से कम हैं तो न्‍यू र‍िजीम ही फायदेमंद. 24 लाख से ऊपर आपका डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा तो ओल्‍ड र‍िजीम को स‍िलेक्‍ट करें.