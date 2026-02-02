Advertisement
trendingNow13095770
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: CTC ₹12 लाख तो इन-हैंड सैलरी कितनी? यहां समझिए बजट के बाद का पूरा हिसाब-किताब

Budget 2026: CTC ₹12 लाख तो इन-हैंड सैलरी कितनी? यहां समझिए बजट के बाद का पूरा हिसाब-किताब

 CTC After Budget 2026 : सीतारमण ने सैलरीड क्‍लास के लिए कोई सीधा कोई ऐलान नहीं क‍िया. हालांक‍ि, उन्‍होंने टैक्‍सपेयर्स को राहत देते हुए दूसरे कई ऐलान क‍िये.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: CTC ₹12 लाख तो इन-हैंड सैलरी कितनी? यहां समझिए बजट के बाद का पूरा हिसाब-किताब

Budget 2026 : वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर द‍िया. 84 म‍िनट चले वित्त मंत्री सीतारमण के भाषण में सैलरीड क्‍लास इनकम टैक्‍स में राहत द‍िये जाने के ऐलान का इंतजार करता रहा. लेक‍िन सीतारमण ने सैलरीड क्‍लास के लिए कोई सीधा कोई ऐलान नहीं क‍िया. हालांक‍ि, उन्‍होंने टैक्‍सपेयर्स को राहत देते हुए दूसरे कई ऐलान क‍िये.  बजट 2026 के बाद कई लोग अपनी टेक होम नेट सैलरी को लेकर चिंतित हैं. क्योंकि बजट 2026 में टैक्स स्लैब रेट या स्टैंडर्ड डिडक्शन या किसी अन्य डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए मौजूदा टैक्स दरें FY 2026-27 के लिए लागू होंगी. इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन लेबर कोड नोटिफाई कर दिए गए हैं पर अभी तक लागू नहीं हुए हैं.

उदहारण के तौर पर अगर आपकी कुल सैलरी (CTC) 12 लाख रुपये है तो नए लेबर कोड के बिना आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी? 

₹12 लाख CTC का पूरा हिसाब किताब

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर आपका कुल CTC ₹12 लाख है, तो नए लेबर कोड को शामिल किए बिना आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी? मान लें, अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹2,88,000 और DA ₹72,000 है. इससे आपका कुल वेतन ₹3,60,000 हो जायेगा. इसके अलावा, एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन ₹43,200 और NPS कंट्रीब्यूशन ₹50,400 होगा. इसमें ग्रैच्युटी का अमाउंट ₹17,316 और स्पेशल अलाउंस ₹7,29,084 है. इन सभी के जोड़ से कुल सैलरी ₹12,00,000 बनती है.

अब इसमें से हम सिर्फ PF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ग्रैच्युटी घटा दें, तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ₹11,39,484 हो जाएगी है. इसके बाद इसमें से ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया जाये तो ग्रॉस टोटल इनकम ₹10,64,484 बच जाएगी. फिर इसके बाद NPS का डिडक्शन घटा दिया जाए तो नेट टैक्सेबल इनकम यानी आपके हाथ में सैलरी ₹10,14,084 आएगी.

ये भी पढ़ें :बजट 2026 में इस ऐलान से खाक हुए ₹10 लाख करोड़, जिसकी चर्चा नहीं वो भी बेहाल

न्‍यू टैक्स रिजीम

आसान और कम दर वाली न्‍यू टैक्स रिजीम को 2020 से शुरू क‍िया गया था और अब यह डिफॉल्ट ऑप्शन है. बजट 2026 में इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन यह मिडिल क्लास के लिए ज्यादा आकर्षक बनी हुई है. इसमें बेसिक एक्जेम्प्शन 4 लाख रुपये है और अलग-अलग स्लैब्स में टैक्‍स भी कम है.

> 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
> 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्‍स
> 8 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्‍स
> 12 से 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15% टैक्‍स
> 16 से 20 लाख रुपये तक की 20% टैक्‍स
> 20 से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25% टैक्‍स
> 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्‍स

न्‍यू र‍िजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, जो ओल्‍ड र‍िजीम से ज्यादा है. रिबेट 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 तक की छूट मिलती है.

कौन सी र‍िजीम आपके ल‍िए सही?

12 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए न्‍यू टैक्स रिजीम पर जीरो टैक्‍स लगता है. 12-24 लाख रुपये के बीच अगर डिडक्शन 5-7 लाख से कम हैं तो न्‍यू र‍िजीम ही फायदेमंद. 24 लाख से ऊपर आपका डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा तो ओल्‍ड र‍िजीम को स‍िलेक्‍ट करें. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!