Advertisement
trendingNow12981727
Hindi Newsबिजनेस

10 साल में चमका भारत का खजाना, इतना हुआ गोल्ड रिजर्व, दुनिया भी रह जाएगी चकित!

. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, देश ने न केवल अपने सोने के भंडार की वॉल्यूम बढ़ाई, बल्कि उसमें हिस्सेदारी भी मजबूत की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल में चमका भारत का खजाना, इतना हुआ गोल्ड रिजर्व, दुनिया भी रह जाएगी चकित!

India's Gold Reserve : भारत ने पिछले 10 साल में गोल्ड रिजर्व  में हिस्सेदारी बढ़ाई है. पिछले एक दशक में अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के भीतर गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, देश ने न केवल अपने सोने के भंडार की वॉल्यूम बढ़ाई, बल्कि उसमें हिस्सेदारी भी मजबूत की है.

2015 से 2025 तक लगातार बढ़त

2015: भारत के पास लगभग 558 टन सोना था. उस समय भारत दुनिया में 10वें स्थान पर था.
2016: गोल्ड रिजर्व बढ़कर 560 टन पहुंचा.
2017: भंडार में और बढ़ोतरी हुई, भारत के पास 574 टन सोना हो गया.
2018: गोल्ड रिजर्व के आंकड़े 607 टन तक पहुंच गए. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच RBI ने सोने में निवेश बढ़ाया.
2019: भारत के पास कुल 612.56 टन सोना था. इसमें से 292 टन देश में और बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS के पास सुरक्षित रखा गया था.
2020: गोल्ड रिजर्व बढ़कर 653 टन (मार्च) और 668 टन (सितंबर) तक पहुंच गया.
2021: मार्च के अंत तक 695.31 टन सोना दर्ज हुआ, जिसमें 403 टन विदेशों में और 292 टन देश में रखा गया था.
2022: RBI के पास 760.42 टन सोना था, यानी एक साल में करीब 65 टन की बढ़ोतरी.
2023: भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 794.64 टन हो गया.
2024: ये आंकड़ा 822.10 टन पर पहुंच गया, जिससे भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आ गया.
2025: मार्च 2025 तक भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 879.58 टन हो गया यानी पिछले दस वर्षों में 321 टन से अधिक की बढ़ोतरी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इस बढ़त का मतलब?

भारत का बढ़ता गोल्ड रिजर्व देश की आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संतुलन और भविष्य की वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाता है. RBI लगातार अपने भंडार को विविधता या डायवर्सिफिकेशन देने के लिए सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है. 2025 तक भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में विश्व के शीर्ष 7 देशों में शामिल हो गया है. ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक सोच को दर्शाता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold reserve

Trending news

बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित ने पुलिस पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में मौत
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित ने पुलिस पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में मौत
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!