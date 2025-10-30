10 साल में चमका भारत का खजाना, इतना हुआ गोल्ड रिजर्व, दुनिया भी रह जाएगी चकित!

India's Gold Reserve : भारत ने पिछले 10 साल में गोल्ड रिजर्व में हिस्सेदारी बढ़ाई है. पिछले एक दशक में अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के भीतर गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, देश ने न केवल अपने सोने के भंडार की वॉल्यूम बढ़ाई, बल्कि उसमें हिस्सेदारी भी मजबूत की है.

2015 से 2025 तक लगातार बढ़त

2015: भारत के पास लगभग 558 टन सोना था. उस समय भारत दुनिया में 10वें स्थान पर था.

2016: गोल्ड रिजर्व बढ़कर 560 टन पहुंचा.

2017: भंडार में और बढ़ोतरी हुई, भारत के पास 574 टन सोना हो गया.

2018: गोल्ड रिजर्व के आंकड़े 607 टन तक पहुंच गए. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच RBI ने सोने में निवेश बढ़ाया.

2019: भारत के पास कुल 612.56 टन सोना था. इसमें से 292 टन देश में और बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS के पास सुरक्षित रखा गया था.

2020: गोल्ड रिजर्व बढ़कर 653 टन (मार्च) और 668 टन (सितंबर) तक पहुंच गया.

2021: मार्च के अंत तक 695.31 टन सोना दर्ज हुआ, जिसमें 403 टन विदेशों में और 292 टन देश में रखा गया था.

2022: RBI के पास 760.42 टन सोना था, यानी एक साल में करीब 65 टन की बढ़ोतरी.

2023: भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 794.64 टन हो गया.

2024: ये आंकड़ा 822.10 टन पर पहुंच गया, जिससे भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आ गया.

2025: मार्च 2025 तक भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 879.58 टन हो गया यानी पिछले दस वर्षों में 321 टन से अधिक की बढ़ोतरी.

क्या है इस बढ़त का मतलब?

भारत का बढ़ता गोल्ड रिजर्व देश की आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संतुलन और भविष्य की वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाता है. RBI लगातार अपने भंडार को विविधता या डायवर्सिफिकेशन देने के लिए सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है. 2025 तक भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में विश्व के शीर्ष 7 देशों में शामिल हो गया है. ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक सोच को दर्शाता है.