जगदीप धनखड़ की कितनी होगी पेंशन? साथ में क्या-क्या मिलेंगी VVIP सुविधाएं,जानिए सबकुछ

राजनीति में अक्सर बड़े पदों और जिम्मेदारियों के बाद नेताओं के भविष्य को लेकर सवाल उठते हैं. भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है, जिसने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके जगदीप धनखड़ ने अब राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है. अगर उनका आवेदन मंजूर होता है तो उन्हें हर महीने मोटी पेंशन और कई वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

सूत्रों के मुताबिक, धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है. नियमों के अनुसार, 1993-98 के विधायक कार्यकाल के आधार पर उन्हें प्रतिमाह करीब 42 हजार रुपये की पेंशन मिल सकती है. इतना ही नहीं, उन्हें पूर्व विधायकों को मिलने वाले अन्य लाभ भी हासिल होंगे.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

राजस्थान में पूर्व विधायकों को पेंशन के साथ कई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं. इनमें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी कामों और विधानसभा संबंधी यात्राओं पर भत्ता, विधानसभा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विशेष आमंत्रण और अन्य प्रशासनिक सहयोग शामिल है. यदि विधानसभा सचिवालय उनका आवेदन मंजूर करता है तो धनखड़ इन सभी वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया अप्लाई, किशनगढ़ से रह चुके हैं विधायक

धनखड़ का राजनीतिक सफर

आपको बता दें कि धनखड़ का राजनीतिक सफर बेहद विविध और लंबा रहा है. वे 1989 में झुंझुनू से जनता दल के सांसद बने और चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे. इसके बाद 1993 में कांग्रेस टिकट पर अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और 1998 तक इस पद पर रहे. यही कार्यकाल अब उनकी पेंशन का आधार बनेगा.

उपराष्ट्रपति से लेकर विधायक तक का सफर

धनखड़ ने राजनीति में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. 2019 से 2022 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया और 2022 से 2025 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे. अब जब वे इन संवैधानिक जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने पुराने विधायक कार्यकाल के आधार पर पेंशन का हकदार बनने का फैसला किया है. धनखड़ का यह कदम राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोग इसे उनका अधिकार मानते हैं, तो कुछ इसे वीवीआईपी सुविधाओं का लाभ उठाने की परंपरा के तौर पर देख रहे हैं. अब सबकी निगाहें विधानसभा सचिवालय पर टिकी हैं, जहां उनके आवेदन की जांच चल रही है. जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है.