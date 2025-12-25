Advertisement
ट्रेन के सफर में ढीली करनी पड़ेगी जेब, आज रात से लागू होगा नियम; इन यात्रियों को नहीं देना होगा बढ़ा हुआ किराया

ट्रेन के सफर में ढीली करनी पड़ेगी जेब, आज रात से लागू होगा नियम; इन यात्रियों को नहीं देना होगा बढ़ा हुआ किराया

रेल मंत्रालय ने कहा कि बढ़ते मैनपावर और ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के लिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी थी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में इंडियन रेलवे का काफी विस्तार हुआ है. कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच बनी है. 

Dec 25, 2025
ट्रेन के सफर में ढीली करनी पड़ेगी जेब, आज रात से लागू होगा नियम; इन यात्रियों को नहीं देना होगा बढ़ा हुआ किराया

Train fare hike : शुक्रवार यानी 26 दिसंबर से पूरे भारत में ट्रेन की यात्रा थोड़ी महंगी होने वाली है. भारतीय रेलवे ने देश भर में किराया बढ़ा दिया है. ये छह महीनों में ट्रेन के किराए में दूसरी बढ़ोतरी है. इससे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के AC और नॉन-AC दोनों कोच में यात्रा करने वाले लंबी दूरी के यात्रियों पर असर पड़ेगा. बदला हुआ किराया देश के कुछ सबसे व्यस्त रेल रूट पर भी लागू होगा. इसमें दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई शामिल हैं. किराया बढ़ने से लाखों यात्री प्रभावित होंगे.

इंडियन रेलवे ने ट्रेन का किराया क्यों बढ़ाया है?

रेल मंत्रालय ने कहा कि बढ़ते मैनपावर और ऑपरेशनल खर्चों को पूरा करने के लिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी थी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में इंडियन रेलवे का काफी विस्तार हुआ है. कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच बनी है. इसकी वजह से कुल खर्च बढ़ा है. रेलवे के अनुसार, किराए में बदलाव से मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. इससे सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

कितना बढ़ा किराया?
नॉन-AC कोच में 500 किमी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये ज्यादा देने होंगे
मेल और एक्सप्रेस नॉन-AC क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है
AC क्लास का किराया भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है

यह भी पढ़ें : क्रिसमस पर कहां पहुंचा गोल्ड? जानिए मुंबई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में क्या हैं भाव?

26 दिसंबर के बाद दिल्ली-हावड़ा ट्रेन का किराया
दिल्ली-हावड़ा रूट करीब 1,441 किमी लंबा है. ये देश के सबसे व्यस्त रेलवे कॉरिडोर में से एक है. इंडियन रेलवे इस रूट पर कई रेगुलर और प्रीमियम ट्रेनें चलाता है. इसमें NDLS-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, NDLS-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और नेताजी एक्सप्रेस शामिल हैं.

बदले हुए किराए के मुताबिक,

ऑर्डिनरी (जनरल) क्लास के यात्रियों को 15 रुपये अधिक देने होंगे
मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC क्लास में 30 रुपये की बढ़ोतरी होगी
मेल/एक्सप्रेस AC क्लास के टिकट भी 30 रुपये अधिक महंगे होंगे

इन यात्रियों पर नहीं पड़ेगा असर​

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले यात्रियों को ही एडिशनल किराया देना होगा. रेलवे ने बताया है कि अगर कोई यात्री 215 किलोमीटर या उससे कम की जर्नी करता है, तो उसके टिकट के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

हो सकता है कि इस बढ़ोतरी से कभी-कभी यात्रा करने वालों पर ज्यादा असर न पड़े. लेकिन बार-बार लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को समय के साथ इसका असर महसूस हो सकता है. हालांकि, इंडियन रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी मामूली है और सर्विस की क्वालिटी बनाए रखने और भविष्य में विस्तार के लिए जरूरी है.

