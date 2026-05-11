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भारत में हर दिन कितनी होती है पेट्रोल-डीजल की खपत? आंकड़ों की नजर से समझिए पूरी कहानी

भारत में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. देश में सालाना करीब 10,700 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है. हर दिन लगभग 29-30 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है. ये पेट्रोल से दोगुने से भी ज्यादा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 11, 2026, 06:34 PM IST
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Source : X/social media
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से इन ईंधनों का उपयोग बेहद सोच-समझकर और संयम के साथ करने की सलाह दी है, ताकि देश की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है. सरकारी एजेंसी PPAC (पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल) और उद्योग से जुड़े आंकड़ों के आधार पर देश में हर दिन करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत होती है.

भारत रोज कितना पेट्रोल जलाता है?

PPAC और उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, भारत में सालाना करीब 4750 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत होती है. इसका मतलब है कि देश में हर दिन करीब 13 करोड़ लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है. ये ईंधन मुख्य रूप से दो-पहिया वाहनों, कारों और छोटे वाहनों में खर्च होता है.

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डीजल की खपत पेट्रोल से कई गुना ज्यादा

भारत में डीजल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. देश में सालाना करीब 10,700 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है. हर दिन लगभग 29-30 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है. ये पेट्रोल से दोगुने से भी ज्यादा है.

कुल पेट्रोलियम खपत में डीजल की हिस्सेदारी

भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादों में करीब 40% हिस्सा डीजल का है, जबकि पेट्रोल का हिस्सा करीब 16% के आस-पास रहता है.

रोजाना कुल ईंधन खपत

वाहनों के अनुमानित उपयोग के आधार पर भारत में रोज करीब 95 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल और अन्य वाहन ईंधन की खपत होती है.

बढ़ती पेट्रोल की मांग

पिछले कुछ सालों में भारत में पेट्रोल की मांग तेजी से बढ़ी है. साल 2022-23 में पेट्रोल की खपत 34.98 मिलियन टन तक पहुंच गई है. ये एक साल में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाती है.

डीजल मांग का मुख्य कारण

भारत में ट्रक, बस, निर्माण मशीनें और कृषि उपकरण बड़े पैमाने पर डीजल का उपयोग करते हैं. इसलिए औद्योगिक गतिविधि, माल ढुलाई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ने पर डीजल की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है.

प्रति व्यक्ति कितना ईंधन इस्तेमाल होता है?

भारत में औसतन एक व्यक्ति हर महीने करीब 9 लीटर पेट्रोल-डीजल का उपयोग करता है. इसमें लगभग 2.8 लीटर पेट्रोल और 6.3 लीटर डीजल शामिल है. यानी सालाना प्रति व्यक्ति करीब 109 लीटर ईंधन खर्च हो जाता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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