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Crude Oil: एक लीटर कच्चे तेल से कितना पेट्रोल निकलता है? 99% लोग नहीं जानते होंगे जवाब

How Much Litres in a Barrel: जब से जंग शुरू हुई है, कच्चे तेल को लेकर हड़कंप मच गया है. सैकड़ों की तादाद में जहाज होर्मुज स्ट्रेट में खड़े हैं. लेकिन एक लीटर कच्चे तेल से कितना पेट्रोल निकलता है, जानिए.

Reported By:  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:55 PM IST
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Crude Oil: एक लीटर कच्चे तेल से कितना पेट्रोल निकलता है? 99% लोग नहीं जानते होंगे जवाब

Crude Oil Prices: एक दूसरे पर बम-मिसाइलें बरसाते हुए ईरान-अमेरिका को 35 दिन हो चुके हैं.दुनिया के कई देश जंग को खत्म कराने की कोशिशों में लगे हैं. हालांकि अब तक कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है. जंग की वजह से पूरी दुनिया के लिए तेल संकट खड़ा हो गया है.सैकड़ों की तादाद में जहाज होर्मुज स्ट्रेट में लाइन लगाकर खड़े हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, भारत के पास करीब 60 दिन का तेल है. लेकिन क्या आप यह जानत हैं कि एक लीटर कच्चे तेल से कितना पेट्रोल निकलता है? अगर नहीं तो चलिए हम इसका जवाब दे देते हैं. 

एक लीटर कच्चे तेल में कितना पेट्रोल?

आमतौर पर, एक लीटर कच्चे तेल से करीब 450–500 मिलीलीटर (या लगभग 0.45 से 0.5 लीटर) पेट्रोल (गैसोलीन) बनता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि रिफाइनिंग के बाद मिलने वाले प्रोडक्ट्स में करीब 50% पेट्रोल होता है, जबकि बाकी हिस्सा डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोलियम के अन्य सब-प्रोडक्ट्स में बदल जाता है. यह मात्रा कच्चे तेल के प्रकार और रिफाइनरी की कार्यक्षमता के आधार पर अलग-अलग हो सकती है और अक्सर इससे मिलने वाले उत्पादों की कुल मात्रा मूल कच्चे तेल की मात्रा से ज्यादा होती है.

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क्यों हल्का तेल माना जाता है अच्छा?

1 लीटर कच्चे तेल से करीब 450-500 मिलीलीटर पेट्रोल, 250-300 मिलीलीटर डीजल और जेट ईंधन मिलता है. जबकि LPG की कम मात्रा मिलती है. कैमिकल क्रैकिंग की वजह से प्रोडक्ट का फाइनल वॉल्यूम अक्सर शुरुआती कच्चे तेल के इनपुट से ज्यादा होता है. हल्का कच्चा तेल ज्यादा गैसोलीन पैदा करता है. जबकि भारी कच्चा तेल कम.एक बैरल (159 लीटर) से करीब 70-75 लीटर पेट्रोल निकलता है.

रूस ने की सप्लाई बढ़ाने की पेशकश

गौरतलब है कि जंग के बीच रूस ने भारत को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की है. गुरुवार को रूस के फर्स्ट डिप्टी पीएम डेनिस मंतुरोव ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ जो बैठकें कीं, उनमें ऊर्जा सहयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठा. मंतुरोव ने गुरुवार शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम नरेंद्र मोदी से बात की थी. डेनिस मंतुरोव ने कहा कि रूसी कंपनियों के पास भारतीय बाजार में तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को लगातार बढ़ाने की क्षमता है. ये टिप्पणियां ऐसे समय में आईं जब पश्चिम एशिया संकट ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर लगातार दबाव डाल रहा था, जिसकी मुख्य वजह होर्मुज के रास्ते कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में आई रुकावटें थीं.

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