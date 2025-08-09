Gold and Silver Price: ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बीच सोने और चांदी की कीमत में एक बार फ‍िर से तेजी देखी गई. प‍िछले हफ्ते में एमसीएक्‍स पर सोने की कीमत ने 1,02,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के पार जाकर एक बार फ‍िर नया र‍िकॉर्ड बना द‍िया. प‍िछले एक हफ्ते के दौरान सोने और चांदी दोनों की कीमत में बढ़त देखी गई. सोने के दाम में 2,600 रुपये से ज्‍यादा का इजाफा हुआ. वहीं, चांदी का भाव 5,000 रुपये से ज्‍यादा बढ़ गया.

सोने की कीमत में 2,689 रुपये की बढ़त

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,00,942 रुपये है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 98,253 रुपये थी. इससे यह साफ है क‍ि सोने की कीमत में 2,689 रुपये की बढ़त हुई है. 22 कैरेट वाले सोने का दाम बढ़कर 92,463 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम हो गया है जो कि पहले 90,000 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 73,690 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 75,707 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

चांदी का दाम 1.15 लाख रुपये के पास

वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 5,086 रुपये बढ़कर 1,14,732 रुपये प्रति किलो हो गई, जो पहले 1,09,646 रुपये प्रति किलो थी. चांदी अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है. 7 अगस्त को चांदी ने 1,15,250 रुपए प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था.

सोने और चांदी में बढ़त की वजह ग्‍लोबल अस्थिरता माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता में इजाफा हुआ है.

ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के समय सुरक्षित माने जाने के कारण दुनिया भर में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में इजाफा होता है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 24,780 रुपए या 32.53 प्रतिशत बढ़कर 1,00,942 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 28,715 रुपए या 33.38 प्रतिशत बढ़कर 1,14,732 रुपए पर पहुंच गया है. (इनपुट IANS से भी)