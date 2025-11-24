Advertisement
trendingNow13016262
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: ₹18000 की सैलरी हो जाएगी ₹44280, पर क्या लंबा होगा इंतजार ? 8वें वेतन आयोग में ToR पर फंसा पेंच

8th pay commission Salary Hike:  सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. सरकार की ओर से इसे लेकर  टर्म्स ऑफ रिफरेन्स यानी ToR भी जारी कर दिए गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 24, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: ₹18000 की सैलरी हो जाएगी ₹44280, पर क्या लंबा होगा इंतजार ? 8वें वेतन आयोग में ToR पर फंसा पेंच

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. सरकार की ओर से इसे लेकर  टर्म्स ऑफ रिफरेन्स यानी ToR भी जारी कर दिए गए हैं. दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की खत्म हो रहा है , ऐसे में लोगों को इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी कितनी सैलरी बढेगी, कब से बढ़ेगी, बेसिक सैलरी कितनी होगी ? 

ToR जारी होने के बाद विवाद  

सरकार की ओर से 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए ToR जारी कर दिया गया है. टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अब कर्मचारी और पेंशनर यूनियन में विवाद शुरू हो गया है. उनका कहना है कि इसमें उस तारीख का जिक्र नहीं है, जिस तारीख से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है.  उनका कहना है कि ToR में उस तारीख का जिक्र होना चाहिए, जिस तारीख से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी है. अबब तक बीते अधिकांश वेतन आयोग की सिफारिशों को हर 10 साल में 1 जनवरी से लागू होती रही हैं. डेट का जिक्र नहीं होने पर आशंका जताई जा रही है कि सिफारिशों के लागू होने में देर हो सकती है. इसके अलावा यूनियनों की ओर से ToR पर 7 आपत्तियां दर्ज कराई गई है. इन विवादों के बाद उम्मीद कम लग रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी बढ़ेगी सैलरी   

8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है. ये कितना होगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. अगर  वित्तीय फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. अगर इसे उदाहरण के साथ समझे तो 18000 रुपये की बेसिक सैलरी पर अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 फैक्टर बढ़ता है तो 18 हजार वाली सैलरी 32,940 रुपये तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर यही बढ़कर  2.46 फैक्टर बढ़ा तो सैलरी बढ़कर करीब 44,280 रुपये तक पहुंच जाएगी.  बेसिक पे के साथ HRA, TA, NPS और CGHS भी शामिल है.  

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, कैसे करते हैं तय  

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल है. ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है, जिसकी  मदद से नई सैलरी तय की जाती है।. महंगाई, कर्मचारियों की जरूरत और सरकार की क्षमता को ध्यान में रखकर इसे तय किया जाता है.  7वें वेतन आयोग के समय ये 2.57 तय हुआ था.  

क्या होता है ToR?

ToR यानी Terms of Reference ये वेतन आयोग का रोडमैप होता है. इसी से तय होता है कि वेतन आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा.  ToR में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर जैसे तमाम मुद्दे शामिल किए जाते हैं. बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए  18 महीने का समय दिया है.जिसमें वेतन आयोह को रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट को सौंपना होगा. मंजूरी मिलने के बाद नई सैलरी और पेंशन की व्यवस्था तय होगी. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील