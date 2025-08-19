प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? जानिए कर्मचारी और कंपनियों को कैसे फायदा
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? जानिए कर्मचारी और कंपनियों को कैसे फायदा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जिस नई रोजगार योजना का ऐलान किया, उसने करोड़ों नौकरीपेशा युवाओं और कंपनियों के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:56 PM IST
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? जानिए कर्मचारी और कंपनियों को कैसे फायदा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जिस नई रोजगार योजना का ऐलान किया, उसने करोड़ों नौकरीपेशा युवाओं और कंपनियों के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) सिर्फ रोजगार सृजन का वादा ही नहीं करती, बल्कि सीधे तौर पर सैलरी और कंपनियों के लाभ पर भी असर डालने जा रही है.

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा की जाएं और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि यह योजना दो हिस्सों में बंटी हुई है- एक तरफ कर्मचारियों को सीधे वेतन से जुड़ा लाभ मिलेगा, तो दूसरी ओर कंपनियों को एक्स्ट्रा रोजगार सृजन के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.

कर्मचारियों के लिए क्या है फायदा? (Part A)
योजना का पहला हिस्सा सीधे कर्मचारियों के लिए है. जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे. पहली बार EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) से जुड़ने वाले कर्मचारियों को एक महीने की EPF वेज यानी अधिकतम 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा. यह रकम दो किश्तों में दी जाएगी. पहली किश्त 6 महीने नौकरी पर बने रहने के बाद मिलेगी. दूसरी किश्त 12 महीने पूरा करने और एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करने के बाद दी जाएगी. सरकार चाहती है कि इस योजना से युवा न सिर्फ नौकरी करें बल्कि सेविंग की आदत भी डालें. इसलिए इंसेंटिव का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट स्कीम में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लाल किले से PM का ऐलान.. बेटा-बेटी को 15 हजार मिलेंगे

कंपनियों को कैसे होगा फायदा? (Part B)
इस योजना का दूसरा हिस्सा कंपनियों के लिए है. सरकार चाहती है कि कंपनियां नए रोजगार पैदा करें और ज्यादा लोगों को काम दें. इसके लिए नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह तक का इंसेंटिव दो साल के लिए मिलेगा. यह लाभ उन सभी सेक्टर्स की कंपनियों को मिलेगा जो एक्स्ट्रा कर्मचारियों की भर्ती करेंगी. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह इंसेंटिव तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा. छोटे नियोक्ता (50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां) को कम से कम 2 और बड़े नियोक्ता (50 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियां) को कम से कम 5 एक्स्ट्रा कर्मचारियों को भर्ती करना होगा. सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 2.6 करोड़ नई नौकरियां अतिरिक्त रूप से पैदा होंगी.

पैसे का भुगतान कैसे होगा?
सरकार ने साफ किया है कि सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए होंगे. कर्मचारियों को इंसेंटिव सीधे उनके PAN लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा और यह पूरा सिस्टम आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) से जुड़ा होगा.

एक्सपर्ट की राय
EY इंडिया के टैक्स एक्सपर्ट पुनीत गुप्ता का कहना है कि यह योजना भारत के भविष्य के वर्कफोर्स को आकार देने की दिशा में बड़ा कदम है. एक तरफ नए कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को एक्स्ट्रा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. इससे अल्पकालिक नौकरी सृजन के साथ-साथ लॉन्ग-टर्म रोजगार स्थिरता भी सुनिश्चित होगी.

;