 नवरात्रि के पहले दिन से महाबचत की शुरुआत, GST 2.0 से आपके वॉलेट में कितने बचेंगे पैसे ?
Advertisement
trendingNow12932035
Hindi Newsबिजनेस

नवरात्रि के पहले दिन से महाबचत की शुरुआत, GST 2.0 से आपके वॉलेट में कितने बचेंगे पैसे ?

 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है. आज से रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई है. कार से लेकर टीवी फ्रीज सबके दाम घट गए हैं. टीवी, एसी, दूध, दही, बीमा, पढ़ाई के सामान से लेकर जरूरी दवाएं आज से सस्ती हो गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि के पहले दिन से महाबचत की शुरुआत, GST 2.0 से आपके वॉलेट में कितने बचेंगे पैसे ?

GST Rate cut Benefits: 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है. आज से रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई है. कार से लेकर टीवी फ्रीज सबके दाम घट गए हैं. टीवी, एसी, दूध, दही, बीमा, पढ़ाई के सामान से लेकर जरूरी दवाएं आज से सस्ती हो गई है. सरकार ने करीब 400 सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव को नवरात्रि के पहले दिन ही महंगाई से राहत का तोहफा दिया है.  गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में नए सुधारों से आम लोगों की जेब को बड़ी राहत मिलेगी.  आज से आपकी जेब में पहले स ज्यादा पैसे बचेंगे. 

मिडिल क्लास को तोहफा  

पीएम मोदी की अपील पर वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है. खाने-पीने से लेकर एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ियां, बाइक और हेल्थ इश्योरेंस सब सस्ते हो गए हैं. सरकार ने 12 और 28 फीसदी वाले जीएसटी टैक्स स्लैब को खत्म कर चीजों की कीमतें घटा दी है. घर की रसोई से लेकर शॉपिंग का बिल अब कम हो जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर इलाज के खर्चों में आप बचत कर लेंगे. आइए समझते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती से आप एक महीने का आपने घर के बजट में कितनी सेविंग कर लेंगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

घर खर्च में कितनी सेविंग कर लेंगे आप 

घर की रसोई से लेकर बाथरूम, नहाने-धोने की चीजों पर टैक्स कम होने से आपकी सेविंग बढ़ेगी. हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, घी, बजट, चीज, नमकीन भुजिया जैसी चीजों पर पहले 12 से 18 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब कम कर 5 फीसदी कर दिया गया है. उदाहरण के तौर पर समझते हैं. जो घी आप 700 रुपये का खरीदते थे और उसपर 12 फीसदी टैक्स लगता था, यानी करीब 84 रुपये टैक्स देते थे अब वो टैक्स घटकर 5 फीसदी यानी 35 रुपये के करीब हो जाएगा. यानी 1 किलो घी पर अब आप करीब 50 रुपये की सेविंग कर लेंगे.  

 20000 रुपये के घर खर्च पर कितना बचेगा  ?  

घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर या तो 0 या फिर 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया है. अगर आपके घर के ग्रॉसरी, किचन आइटम्स दूध, पनीर जैसी चीजों पर हर महीने 20000 रुपये खर्च करते हैं और इसमें शामिल अधिकांश चीजों पर करीब 12 फीसदी टैक्स लगता है. अब उसे घटाकर 5 फीसदी या 0 फीसदी कर दिया गया है, जिससे अब आप टैक्स की रकम सेव कर हर महीने करीब 1400 रुपये के करीब बचा लेंगे.  इसी तरह से  इंश्योरेंस पर करीब 1800 रुपये की सेविंह होगी. 

जीएसटी स्लैब में बदलवा के बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में भी आप सेविंग कर लेंगे. अगर आपके बीमा कीा प्रीमियम 10000 रुपये है. अब तक 18 फीसदी जीएसटी के हिसाब से आप उस पर 1800 रुपये का टैक्स भरते थे, लेकिन अब वो उसे खत्म कर दिया गया है. यानी आप बीमा पर 1800 रुपये बचा लेंगे. इसी तरह से शॉपिंग पर, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन पर आप सेविंग कर लेंगे. कुल मिलाकर अगर सिर्फ किचन का बजट देखें तो हर महीने आप 1400 से 1500 की सेविंग कर लेंगे.    इसी तरह से कपड़े, जूते , जिम, सैलन, योगा सब का खर्च जोड़ लें तो हर महीने आप करीब 2300 रुपये की सेविंग कर लेंगे.  

25 हजार वाला AC अब कितने का मिलेगा?

अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपकी जेब पर पहले से कम दबाव पड़ेगा. PTI के मुताबिक, एक एसी अब ₹1,500 से ₹2,500 तक सस्ता हो सकता है. अलग-अलग मॉडल और ब्रांड पर यह बचत और भी ज्यादा हो सकती है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमत कम होने से लोग अब प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल लेने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे.

कारों पर कितनी सेविंग
 
पेट्रोल, CNG (1200 सीसी तक) और डीजल (1500 सीसी तक) की कारें पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया. अब 6 लाख रुपये वाली कार 5.48 लाख रुपये में मिलेगी, यानी 52,000 रुपये की बचत होगी. इसी तरह से बाइक की खरीद पर सेविंग कर लेंगे.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST reform

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;