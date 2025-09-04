घी पर ₹61 तो शैंपू-तेल पर ₹65...GST कटौती से हर महीने कितना बचा लेंगे आप, कैलकुलेशन समझ लीजिए

GST Saving: आप दिवाली का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने नवरात्र के पहले दिन दिन से ही रोजमर्रा की जरूरी चीजों को सस्ता कर दिया. पीएम मोदी की अपील पर जीएसटी दरों में बड़े बदलाव कर वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया.
Trending Photos
GST Rate cut: आप दिवाली का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने नवरात्र के पहले दिन दिन से ही रोजमर्रा की जरूरी चीजों को सस्ता कर दिया. पीएम मोदी की अपील पर जीएसटी दरों में बड़े बदलाव कर वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया. खाने-पीने से लेकर एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ियां, बाइक और हेल्थ इश्योरेंस सब सस्ते हो गए हैं. सरकार ने 12 और 28 फीसदी वाले जीएसटी टैक्स स्लैब को खत्म कर 135 चीजों की कीमतें घटा दी है. घर की रसोई से लेकर शॉपिंग का बिल अब कम हो जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर इलाज के खर्चों में आप बचत कर लेंगे. आइए समझते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती से आप एक महीने का आपने घर के बजट में कितनी सेविंग कर लेंगे.
घर खर्च में कितनी सेविंग कर लेंगे आप
घर की रसोई से लेकर बाथरूम, नहाने-धोने की चीजों पर टैक्स कम किया गया है. हेयर ऑयल, शैंपू, टूठपेस्ट, घी, बजट, चीज, नमकीन भुजिया जैसी चीजों पर पहले 12 से 18 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब कम कर 5 फीसदी कर दिया गया है. उदाहरण के तौर पर समझते हैं. जो घी आप 700 रुपये का खरीदते थे और उसपर 12 फीसदी टैक्स लगता था, यानी करीब 84 रुपये टैक्स देते थे अब वो टैक्स घटकर 5 फीसदी यानी 35 रुपये के करीब हो जाएगा. यानी 1 किलो घी पर अब आप करीब 50 रुपये की सेविंग कर लेंगे. FAQ: अबकी बार शर्मा जी ही नहीं उनका बेटा और पोता भी खुश, दादा जी से लेकर Gen Z को क्या मिला? जानें हर सवाल का जवाब
हर महीने का हिसाब-किताब, 20000 रुपये के घर खर्च पर कितना बचेगा ?
अगर आपके घर के ग्रॉसरी, किचन आइटम्स दूध, पनीर जैसी चीजों का खर्च हर महीने 20000 रुपये हैं और पहले इन पर आप 12 फीसदी जीएसटी लगता था तो इस हिसाब से आप करीब 2400 रुपये सिर्फ टैक्स चुकाते थे. अब ये टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, यानी 20000 रुपये के मंथली खर्च पर अब आपको 1000 रुपये का टैक्स के होंगे. मतलब ये कि 22 सितंबर से जब जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी तो आप हर महीने करीब 1400 (2400-1000) रुपये की सेविंग कर लेंगे. GST: मिडिल क्लास के लिए हैप्पी दिवाली, खाने से लेकर पहनने-ओढ़ने की ये चीजें हो गईं सस्ती,वित्त मंत्री ने हाउस वाइफ,किसानों, स्टूडेंट सबको दिया तोहफा
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बचा लेंगे 1800 रुपये
जीएसटी स्लैब में बदलवा के बाद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में भी आप सेविंग कर लेंगे. मान लेते हैं कि आपके बीमा की प्रीमियम 10000 रुपये है. अब तक 18 फीसदी जीएसटी के हिसाब से आप उस पर 1800 रुपये का टैक्स भरते थे, लेकिन अब वो उसे खत्म कर दिया गया है. यानी आप बीमा पर 1800 रुपये बचा लेंगे. इसी तरह से शॉपिंग पर, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन पर आप सेविंग कर लेंगे. कुल मिलाकर अगर सिर्फ किचन का बजट देखें तो हर महीने आप 1400 से 1500 की सेविंग कर लेंगे. GST टैक्स कटौती से घर बनाने से लेकर खाना-पीना, कार चलाना सब हुआ सस्ता, लेकिन कब से घटेंगे दाम, तारीख नोट कर लीजिए
25 हजार वाला AC अब कितने का मिलेगा?
अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपकी जेब पर पहले से कम दबाव पड़ेगा. PTI के मुताबिक, एक एसी अब ₹1,500 से ₹2,500 तक सस्ता हो सकता है. अलग-अलग मॉडल और ब्रांड पर यह बचत और भी ज्यादा हो सकती है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमत कम होने से लोग अब प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल लेने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे.