Advertisement
trendingNow12977895
Hindi Newsबिजनेस

नए NPS पेंशन को निकालने के नियम कैसे आपको बढ़ते इंफ्लेशन से सुरक्षित रख पाएंगे? जानिए पूरा गणित

आमतौर पर हम नेशनल पेंशन सिस्टम को बुढ़ापे के लिए सेविंग फंड के तौर पर मानते हैं, लेकिन नए एनपीएस विड्रॉल रूल इसे इंफ्लेशन लिंक्ड पेंशन सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए NPS पेंशन को निकालने के नियम कैसे आपको बढ़ते इंफ्लेशन से सुरक्षित रख पाएंगे? जानिए पूरा गणित

Inflation-linked pension system: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़े सुधारों का प्रस्ताव करते हुए एक कंसल्टेशन पेपर (Consultation paper) जारी किया है. इसमें सेविंग एक्यूमुलेशन से हटकर रिटायर्ड लोगों के लिए एक स्टेबल, इंफ्लेशन पर बेस्ड पेंशन एनश्योर करने पर फोकस किया गया है. 2 दशकों से, एनपीएस ने लॉन्ग टर्म सेविंग को एनकरेज किया है, लेकिन रिटायर होने के बाद की आय पर लिमिटेड क्लियरटी दी है. नए फ्रेमवर्क में पैसे निकालने के 3 विकल्प पेश किए गए हैं, जिनमें से 2 तुरंत लागू किए जा सकते हैं और 25 सालों के भारतीय बाजार के आंकड़ों के आधार पर परखे गए हैं.

स्कीम 1 को समझें
स्कीम 1 में एक सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) और एक आजीवन वार्षिकी का संयोजन है. रिटार्ड लोग 60 साल की उम्र में अपनी निधि का 4.5% निकालकर शुरुआत करते हैं, 10 सालों तक दर में 0.25% हर साल इजाऱा करते हैं, और फिर बचे हुए फंड को 70 साल की उम्र में एक निश्चित वार्षिकी (Fixed annuity) में कंवर्ट कर देते हैं. सिमुलेशन से पता चलता है कि 3-6% की वार्षिकी प्रतिफल (Annuity yield) मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब, समान पेंशन लेवल को बनाए रखेगी. अगर रिटायर्ड लोग वार्षिकीकरण (Annuitization) नहीं कराते हैं, तो 90 साल की उम्र में उनकी औसत संपत्ति उनकी इनिशियल कॉरपस (Initial corpus) से 15 गुना तक हो सकती है, जो मजबूत विकास क्षमता दिखाती है.

स्कीम 2 को समझें
स्कीम 2 रिटायरमेंट कॉरपस को 2 पूल्स में डिवाइड करती है, स्थिर आय के लिए एक रिस्क फ्री पूल और इंफ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. ये स्ट्रक्चर फेलियर रेट (85 साल से पहले कॉरपस का डिप्लिशन) को 1% से नीचे रखती है, जिससे पेंशन को मुद्रास्फीति से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है और साथ ही वित्तीय सुरक्षा भी बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ते इंफ्लेशन का नहीं पड़ेगा असर
दोनों स्कीम इंडियन कंडीशन के लिए प्रैक्टिकल हैं: स्कीम 1 सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटी देती है, जबकि स्कीम 2 पूर्वानुमान और मुद्रास्फीति सुरक्षा सुनिश्चित करती है. अगर इसे लागू किया गया, तो ये सुधार एनपीएस को महज एक सेविंग प्लान से एक कम्प्रीहेंसिव, इंफ्लेशन लिंक्ड पेंशन सिस्टम में बदल सकते हैं. जो भारत के सामाजिक सुरक्षा विकास की दिशा में एक अहम कदम है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

NPSpensionInflation

Trending news

DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
Jammu and Kahsmir
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
Run for India
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह