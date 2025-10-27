नए NPS पेंशन को निकालने के नियम कैसे आपको बढ़ते इंफ्लेशन से सुरक्षित रख पाएंगे? जानिए पूरा गणित

Inflation-linked pension system: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़े सुधारों का प्रस्ताव करते हुए एक कंसल्टेशन पेपर (Consultation paper) जारी किया है. इसमें सेविंग एक्यूमुलेशन से हटकर रिटायर्ड लोगों के लिए एक स्टेबल, इंफ्लेशन पर बेस्ड पेंशन एनश्योर करने पर फोकस किया गया है. 2 दशकों से, एनपीएस ने लॉन्ग टर्म सेविंग को एनकरेज किया है, लेकिन रिटायर होने के बाद की आय पर लिमिटेड क्लियरटी दी है. नए फ्रेमवर्क में पैसे निकालने के 3 विकल्प पेश किए गए हैं, जिनमें से 2 तुरंत लागू किए जा सकते हैं और 25 सालों के भारतीय बाजार के आंकड़ों के आधार पर परखे गए हैं.

स्कीम 1 को समझें

स्कीम 1 में एक सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP) और एक आजीवन वार्षिकी का संयोजन है. रिटार्ड लोग 60 साल की उम्र में अपनी निधि का 4.5% निकालकर शुरुआत करते हैं, 10 सालों तक दर में 0.25% हर साल इजाऱा करते हैं, और फिर बचे हुए फंड को 70 साल की उम्र में एक निश्चित वार्षिकी (Fixed annuity) में कंवर्ट कर देते हैं. सिमुलेशन से पता चलता है कि 3-6% की वार्षिकी प्रतिफल (Annuity yield) मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब, समान पेंशन लेवल को बनाए रखेगी. अगर रिटायर्ड लोग वार्षिकीकरण (Annuitization) नहीं कराते हैं, तो 90 साल की उम्र में उनकी औसत संपत्ति उनकी इनिशियल कॉरपस (Initial corpus) से 15 गुना तक हो सकती है, जो मजबूत विकास क्षमता दिखाती है.

स्कीम 2 को समझें

स्कीम 2 रिटायरमेंट कॉरपस को 2 पूल्स में डिवाइड करती है, स्थिर आय के लिए एक रिस्क फ्री पूल और इंफ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. ये स्ट्रक्चर फेलियर रेट (85 साल से पहले कॉरपस का डिप्लिशन) को 1% से नीचे रखती है, जिससे पेंशन को मुद्रास्फीति से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है और साथ ही वित्तीय सुरक्षा भी बनी रहती है.

बढ़ते इंफ्लेशन का नहीं पड़ेगा असर

दोनों स्कीम इंडियन कंडीशन के लिए प्रैक्टिकल हैं: स्कीम 1 सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटी देती है, जबकि स्कीम 2 पूर्वानुमान और मुद्रास्फीति सुरक्षा सुनिश्चित करती है. अगर इसे लागू किया गया, तो ये सुधार एनपीएस को महज एक सेविंग प्लान से एक कम्प्रीहेंसिव, इंफ्लेशन लिंक्ड पेंशन सिस्टम में बदल सकते हैं. जो भारत के सामाजिक सुरक्षा विकास की दिशा में एक अहम कदम है.