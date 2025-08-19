विज्ञापन और शोर-शराबे के ब‍िना…नितिन कामत ने सिर्फ ग्राहकों के भरोसे कैसे खड़ा क‍िया Zerodha का साम्राज्य!
Advertisement
trendingNow12888502
Hindi Newsबिजनेस

विज्ञापन और शोर-शराबे के ब‍िना…नितिन कामत ने सिर्फ ग्राहकों के भरोसे कैसे खड़ा क‍िया Zerodha का साम्राज्य!

Nithin Kamath Networth: 9 हजार करोड़ रुपये से ज्‍यादा की संपत्‍त‍ि के माल‍िक न‍ितिन कामत की कामयाबी क‍िसी से छ‍िपी नहीं है. लेक‍िन जीरो से शुरू करने वाले न‍ित‍िन ने ऐसा क्‍या क‍िया क‍ि वह कम समय में ही इस मुकाम पर पहुंच गए. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विज्ञापन और शोर-शराबे के ब‍िना…नितिन कामत ने सिर्फ ग्राहकों के भरोसे कैसे खड़ा क‍िया Zerodha का साम्राज्य!

Nithin Kamath Success Story: आज के दौर में जब हर कंपनी करोड़ों रुपये विज्ञापन और मार्केटिंग कैंपेन पर खर्च कर रही है, वहीं एक कंपनी है जिसने बिना किसी बड़े प्रचार-प्रसार के करोड़ों ग्राहकों का विश्वास जीत लिया. बात हो रही है जेरोधा (Zerodha) की, जिसे नितिन कामत और उनकी टीम ने महज ग्राहक भरोसे और ‘वर्ड ऑफ माउथ’ से देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बना दिया.

जेरोधा की सबसे बड़ी पहचान बन गई यह सोच

साल 2010 में बेंगलुरु से शुरू हुई इस फिनटेक कंपनी के पास विज्ञापन करने के लिए पैसे नहीं थे. लेकिन इस कमी को नितिन कामत ने ताकत बना लिया. उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज इतनी मजबूत हों कि लोग खुद दूसरों को बताएं, तो विज्ञापन की जरूरत ही नहीं रहेगी. यही सोच आज जेरोधा की सबसे बड़ी पहचान बन गई है.

ग्राहकों के भरोसे खड़ी हुई कंपनी
नितिन कामत ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में बताया, 'जब हमने जेरोधा को शुरू किया, तब हमारे पास विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए एक ही रास्ता था- लोग खुद हमारे बारे में दूसरों के बीच जाकर बताएं. यह तभी संभव था जब हम उन्हें ऐसी सर्व‍िस दी, जिस पर वे गर्व से बात कर सकें. कंपनी की तरफ से शुरुआत में रेफरल प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत कस्‍टमर नए यूजर्स को लाने पर इनाम पाते थे. लेकिन 2018-19 में रेगुलेटरी बदलावों के चलते यह प्रोग्राम बंद करना पड़ा. नितिन कामत के मुताबिक, आज बिना किसी इनाम या प्रोत्साहन के भी ग्राहक स्वेच्छा से जेरोधा की सिफारिश करते हैं.

आंकड़े बोल रहे सफलता की कहानी
आज जेरोधा के 1.6 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, जो हर साल अरबों ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. भारतीय रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 15% हिस्सा जेरोधा के प्लेटफॉर्म से आता है. कंपनी का मोबाइल ऐप भी 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. नितिन कामत कहते हैं कि आज हम कोई इंसेंटिव नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे रेफरल्स स्थिर बने हुए हैं. असल में, डेटा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता क्योंकि इनडायरेक्ट रेफरल्स की संख्या और भी ज्यादा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nithin Kamath

Trending news

रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
DNA Analysis
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
US trade rules on Indian seafood
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
;