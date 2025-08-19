Nithin Kamath Networth: 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के मालिक नितिन कामत की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है. लेकिन जीरो से शुरू करने वाले नितिन ने ऐसा क्या किया कि वह कम समय में ही इस मुकाम पर पहुंच गए.
Nithin Kamath Success Story: आज के दौर में जब हर कंपनी करोड़ों रुपये विज्ञापन और मार्केटिंग कैंपेन पर खर्च कर रही है, वहीं एक कंपनी है जिसने बिना किसी बड़े प्रचार-प्रसार के करोड़ों ग्राहकों का विश्वास जीत लिया. बात हो रही है जेरोधा (Zerodha) की, जिसे नितिन कामत और उनकी टीम ने महज ग्राहक भरोसे और ‘वर्ड ऑफ माउथ’ से देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बना दिया.
जेरोधा की सबसे बड़ी पहचान बन गई यह सोच
साल 2010 में बेंगलुरु से शुरू हुई इस फिनटेक कंपनी के पास विज्ञापन करने के लिए पैसे नहीं थे. लेकिन इस कमी को नितिन कामत ने ताकत बना लिया. उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज इतनी मजबूत हों कि लोग खुद दूसरों को बताएं, तो विज्ञापन की जरूरत ही नहीं रहेगी. यही सोच आज जेरोधा की सबसे बड़ी पहचान बन गई है.
ग्राहकों के भरोसे खड़ी हुई कंपनी
नितिन कामत ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में बताया, 'जब हमने जेरोधा को शुरू किया, तब हमारे पास विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए एक ही रास्ता था- लोग खुद हमारे बारे में दूसरों के बीच जाकर बताएं. यह तभी संभव था जब हम उन्हें ऐसी सर्विस दी, जिस पर वे गर्व से बात कर सकें. कंपनी की तरफ से शुरुआत में रेफरल प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत कस्टमर नए यूजर्स को लाने पर इनाम पाते थे. लेकिन 2018-19 में रेगुलेटरी बदलावों के चलते यह प्रोग्राम बंद करना पड़ा. नितिन कामत के मुताबिक, आज बिना किसी इनाम या प्रोत्साहन के भी ग्राहक स्वेच्छा से जेरोधा की सिफारिश करते हैं.
आंकड़े बोल रहे सफलता की कहानी
आज जेरोधा के 1.6 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, जो हर साल अरबों ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. भारतीय रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम का करीब 15% हिस्सा जेरोधा के प्लेटफॉर्म से आता है. कंपनी का मोबाइल ऐप भी 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. नितिन कामत कहते हैं कि आज हम कोई इंसेंटिव नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे रेफरल्स स्थिर बने हुए हैं. असल में, डेटा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता क्योंकि इनडायरेक्ट रेफरल्स की संख्या और भी ज्यादा है.