₹69.6 लाख करोड़ का बढ़ता बोझ...मोटापा सिर्फ सेहत नहीं देश की इकोनॉमी को कर रही कमजोर, GDP को झटका, समझिए गुना-भाग

Economic Survey 2026 on obesity: बजट 2026 से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. देश के वित्तीय हालत की बैलेंसशीट बताने वाली इस सर्वे ने न केवल देश के आर्थिक सेहत बल्कि देशवासियों के फिजिकल सेहत का भी हाल बयां किया. इकोनॉमिक सर्वे में एक बार फिर से मोटापे को लेकर बड़ी चिंता जताई गई, इकोनॉमिक सर्वे में बच्चों से लेकर बड़ों में बढ़ते मोटापे, जंक फूड की बढ़ती खपत, जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोक जैसे तमाम मुद्दों पर जिक्र किया गया. सर्वे में जहां एक तरफ ये बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है तो वहीं देश में मोटापे की बढ़ रही समस्या पर चिंता जताई गई. अब सवाल ये कि मोटापा देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है ? बढ़ते मोटापे से देश की इकोनॉमी को क्या खतरा है ? क्यों और कैसे मोटे लोग देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचाते हैं ?
बढ़ता मोटापा देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा ?
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 फीसदी महिलाएं मोटापे की शिकार है, जबकि 23 फीसदी पुरुष मोटापे का शिकार है. देश में साल 2020 में 3.3 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे के शिकार थे, जो साल 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंच सकते हैं. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों की माने तो मोटापे की वजह से बढ़ता आर्थिक बोझ साल 2019 में 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2030 में 6.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है.वहीं साल 2060 तक इस खर्च का आंकड़ा बढ़कर 69.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. मोटापे पर प्रति व्यक्ति खर्च जो साल 2019 में 1800 रुपये था, 2030 तक बढ़कर 44000 रुपये तक पहुंच सकता है.
मोटापे से जीडीपी पर असर
ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में मोटापे की वजह से बढ़ता खर्च देश की GDP का 1% था, जो साल 2030 तक बढ़कर 1.57% और साल 2060 तक 2.5% पर पहुंच सकता है. भारत के लिए मोटापा बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. रिपोर्ट की माने तो भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है तो उसे मोटापे की चुनौती से पार पाना होगा.
मोटापा कैसे बन जाता है अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती
मोटापा अपने साथ अनेक चुनौतियां लाती है. मोटे लोगों की कार्यक्षमता कम हो जाती है. मोटापे के साथ इलाज और दवाओं का खर्च बढ़ता चला जाता है. देश के कार्यशक्ति प्रभावित होती है. युवाओं और बच्चों के मोटापे से मौजूदा और आने वाले वर्कफोर्स पर प्रभाव पड़ता है. मोटापे की वजह से हेल्थ ट्रीटमेंट पर भारी खर्च, कार्यबल में प्रोडक्शन की कमी, इलाज में वृद्धि के चलते अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो मोटापा प्रत्यक्ष रूप से इलाज के खर्चों और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यबल पर प्रभाब डालकर देश की अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी पर प्रभाव डालता है.