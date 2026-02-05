एक डील और बन गया पूरी धरती का सबसे दौलतमंद इंसान, घंटेभर में ₹7.5 लाख करोड़ की कमाई, तिजोरी में कई देशों की GDP से ज्यादा खजाना

Elon Musk Networth: एक डील ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया. खजाने में इतनी दौलत आ गई कि बड़े-बड़े अरबपति पीछे छूट गए हैं. एक दिन में उसकी दौलत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई है. इतना ही नहीं वो दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन गए. जो शख्स कभी गैराज में सोता था, जिसके पास रहने को अपना घर तक नहीं था, वो आज धरती का सबसे अमीर शख्स बन गया. ये कहानी है टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स जैसी दर्जनों कंपनियों के मालिक अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क (Elon Musk) की.

कैसे ताबड़तोड़ बढ़ी दौलत

अमेरिका के टेक दिग्गज और टेस्ला फाउंडर एलन मस्क ने बीते 10 सालों में जो कर दिखाया उसे करने में बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाएंगे. मस्क ने एक ऐसी डील की है, जिनके बाद उनकी संपत्ति 850 बिलियन डॉलर यानी करीब 76.84 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है. एक डील से उनकी दौलत एक दिन में 84 अरब डॉलर बढ़ गई.

क्यों बढ़ी मस्क की दौलत

एलन मस्क की दौलत में ये उछाल उस डील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी SpaceX और xAI का मेगा मर्जर कर दिया है. उन्होंने दोनों कंपनियों के मर्जर से नई यूनिट बनाई है. जिसकी वैल्यूएशन $1.25 ट्रिलियन पर पहुंच गई. दोनों कंपनियों के मर्जर से बनी कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 43% है. यानी करीब $542 अपब डॉर. मतलब उनकी दौलत में अचानक ये संपत्ति बढ़ गई, जिसके बाद उनकी कुल कंपत्ति 850 अरब डॉलर को पार कर गई और वो धरती के सबसे दौलतमंद शख्स बन गए.

10 साल में धरती से आसमान पहुंची मस्क की दौलत

मस्क ने SpaceX और xAI का मेगा मर्जर कर अपनी दौलत को 850 अरब डॉलर के पार पहुंचा दिया. वहीं इससे पहले बीते 10 सालों में उनकी दौलत 10.7 अरब डॉलर से 850 अरब डॉलर के पार पहुंच गई. अपने इस मर्जर के साथ ही उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर कर दिया. अगर सिर्फ बीते 4 महीनों में उनकी दौलत का ग्राफ देखें तो वो $500 अरब डॉर से 850 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है. यूके, EU और अब अमेरिका....भारत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं दुनिया के ताकतवर देश, सालभर में 5 मेगा ट्रेड डील, ग्लोबल इकोनॉमी के 50% पर कब्जा

कई देशों की GDP से ज्यादा बड़ी एक कंपनी

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स के साथ मर्जर से बनी सुपर कंपनी की वैल्यूएशन देखें को कई देशों की जीडीपी से बड़ी उनकी कंपनी का वैल्यूएशन है. उनकी दौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है.