Advertisement
trendingNow13098429
Hindi Newsबिजनेसएक डील और बन गया पूरी धरती का सबसे दौलतमंद इंसान, घंटेभर में ₹7.5 लाख करोड़ की कमाई, तिजोरी में कई देशों की GDP से ज्यादा खजाना

एक डील और बन गया पूरी धरती का सबसे दौलतमंद इंसान, घंटेभर में ₹7.5 लाख करोड़ की कमाई, तिजोरी में कई देशों की GDP से ज्यादा खजाना

SpaceX-  xAI Merger: एक डील ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया. खजाने में इतनी दौलत आ गई कि बड़े-बड़े अरबपति पीछे छूट गए हैं. एक दिन में उसकी दौलत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई है. इतना ही नहीं वो दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन गए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 05, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक डील और बन गया पूरी धरती का सबसे दौलतमंद इंसान, घंटेभर में ₹7.5 लाख करोड़ की कमाई, तिजोरी में कई देशों की GDP से ज्यादा खजाना

Elon Musk Networth:  एक डील ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया. खजाने में इतनी दौलत आ गई कि बड़े-बड़े अरबपति पीछे छूट गए हैं. एक दिन में उसकी दौलत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई है. इतना ही नहीं वो दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन गए. जो शख्स कभी गैराज में सोता था, जिसके पास रहने को अपना घर तक नहीं था, वो आज धरती का सबसे अमीर शख्स बन गया. ये कहानी है टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स जैसी दर्जनों कंपनियों के मालिक अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क (Elon Musk) की. 

कैसे ताबड़तोड़ बढ़ी दौलत 

अमेरिका के टेक दिग्गज और टेस्ला फाउंडर एलन मस्क ने बीते 10 सालों में जो कर दिखाया उसे करने में बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाएंगे.  मस्क ने एक ऐसी डील की है, जिनके बाद उनकी संपत्ति 850 बिलियन डॉलर यानी करीब 76.84 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है. एक डील से उनकी दौलत एक दिन में 84 अरब डॉलर बढ़ गई.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ी मस्क की दौलत  

एलन मस्क की दौलत में ये उछाल उस डील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने  अपनी कंपनी SpaceX और xAI का मेगा मर्जर कर दिया है. उन्होंने दोनों कंपनियों के मर्जर से नई यूनिट बनाई है. जिसकी वैल्यूएशन $1.25 ट्रिलियन पर पहुंच गई. दोनों कंपनियों के मर्जर से बनी कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 43% है. यानी करीब $542 अपब डॉर. मतलब उनकी दौलत में अचानक ये संपत्ति बढ़ गई, जिसके बाद उनकी कुल कंपत्ति 850 अरब डॉलर को पार कर गई और वो धरती के सबसे दौलतमंद शख्स बन गए.  

10 साल में धरती से आसमान पहुंची मस्क की दौलत  

मस्क ने SpaceX और xAI का मेगा मर्जर कर अपनी दौलत को 850 अरब डॉलर के पार पहुंचा दिया. वहीं इससे पहले बीते 10 सालों में उनकी दौलत 10.7 अरब डॉलर से 850 अरब डॉलर के पार पहुंच गई.  अपने इस मर्जर के साथ ही उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर कर दिया. अगर सिर्फ बीते 4 महीनों में उनकी दौलत का ग्राफ देखें तो वो $500 अरब डॉर से 850 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है. यूके, EU और अब अमेरिका....भारत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं दुनिया के ताकतवर देश, सालभर में 5 मेगा ट्रेड डील, ग्लोबल इकोनॉमी के 50% पर कब्जा

 

कई देशों की GDP से ज्यादा बड़ी एक कंपनी  

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स के साथ मर्जर से बनी सुपर कंपनी की वैल्यूएशन देखें को कई देशों की जीडीपी से बड़ी उनकी कंपनी का वैल्यूएशन है.  उनकी दौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk

Trending news

संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
shashi tharoor news
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड