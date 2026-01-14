बज गई घंटी, अमेरिका के आए एक फोन कॉल से खुला ट्रेड डील का बंद रास्ता, किन-किन मसलों पर बनी बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील?

India US Trade Talk: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अटकी बात को लेकर हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं. एक और 50 फीसदी टैरिफ का बंधन है तो वहीं दूसरी ट्रेड डील को कभी हां कभी ना वाली स्थिति बनती दिख रही है. रूसी तेल के आयात से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत को बीच में ही रोक दिया था, अब उसपर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है. पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत दिए अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फोन कर पहल की शुरुआत कर दी है.

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कब बात बनेगी ?

साल 2026 के शुरुआत के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच सुधार देखने को मिल रहा है. अमेरिका की ओर से एक बार फिर से बातचीत शुरू करने की पहल की गई है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की. दोनों के बीच फोन पर ट्रेड डील, न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी पर बात हुई. लाख रुपये का अंडा, 30 हजार का दूध...पेट की आग से जल रहा ईरान, तेल से लबालब भरे देश की बर्बादी की कहानी तो वॉशिंगटन ने ही लिखी

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेड एग्रीमेंट पर बनेगी बात ?

पहले अमेरिकी राजदूर गोर की पहल और फिर अमेरिका से आए फोन के बाद उम्मीद जग गई है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है. माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जल्द ही बैठक हो सकती है. इस बैठक में दोनों देश ट्रेड डील पर सहमति को लेकर चर्चा कर सकते हैं. माना जा रहा है कि दोनों के बीच डील के लिए फंसे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है.

क्यों खास है ये फोन कॉल

अमेरिका से आया फोन कॉल खास है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ महीनों से बातचीत बंद हो गई थी. डील में हाई इंपोर्ट ड्यूटी, मार्केट एक्सेस और सप्लाई चेन जैसे मसलों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद ट्रंप ने इस बातचीत तो अस्थाई तौर पर रोकते हुए शिड्यूल मीटिंग को रद्द कर दिया. अब दोनों नेताओं के बीच हुई डिप्लोमैटिक बातचीत ने डील का रास्ता खुलेगा. अगर बीते कुछ दिनों ने अमेरिका का रुख देखें तो अमेरिकी राजदूत भारत को सबसे जरूरी देश बताते हैं, ट्रंप पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बुलाते हैं और अब फोन कॉल ने इस बातचीत को और आगे बढ़ा दिया है.

500 अरब डॉलर लक्ष्य

इस फोन कॉल के बात ट्रेड डील आगे बढ़ने की संभावना प्रबल है. दोनों देशों का लक्ष्य साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. अमेरिका भी भारत के महत्व को समझ लिया है. वो जान चुका है भारत उनकी हर शर्त को आंख बंद कर मानने वाला देश नहीं है. वहीं रूसी तेल के घटते निर्यात के साथ भारत ने भी इस रिश्ते और बातचीत को आगे बढ़ाने में अहम भागीदारी निभाई है.

सवाल: अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है ?

जवाब: अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने 25 फीसदी अधिक टैरिफ लगा दिया है.

सवाल: भारत और अमेरिका के बीच कितने का कारोबार होता है ?

जवाब: भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय कारोबार 7.65% बढ़कर 128.55 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इससे पहले 2021-22 में यह 119.48 अरब डॉलर था.