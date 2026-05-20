Melody: ₹1 वाली टॉफी ने विदेशी ब्रांड को दी थी टक्कर, पीएम ने मेलोनी को दिया जो तोहफा, 43 साल पुरानी उस चॉकलेट की कहानी; ₹16000 करोड़ का कारोबार

Melody Chocolate: पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट गिफ्ट किया. चॉकलेट का नाम मेलोडी है. इसके बार से सोशल मीडिया पर #Melody वायरल होने लगा. 43 साल पुरानी इस चॉकलेट कंपनी की कहानी जानते हैं कि कैसे 1 रुपये वाली इस चॉकलेट ने विदेशी ब्रांड को टक्कर दी थी.
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PM Modi Melody Gift to PM Meloni: कभी सख्त, कभी नरम, कभी रंगबिरंगी तो कभी मुंह में रखते ही घुलने वाली और कभी चटकारे देने वाली... अगर अभी भी आप इस चीज का नाम नहीं समझ पाएं हैं तो आज आपको सोशल मीडिया को जरूर स्कॉल करना चाहिए. आज पूरा सोशल मीडिया मेलोडी मय हो गया है. #Melody ट्रेड कर रहा है. हर कोई सवाल पूछ रहा है कि "आखिर मैलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? " दरअसल आज रोम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मैलोडी चॉकलेट (Parle Melody) गिफ्ट किया है. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. पीएम मोदी के इस तोहफे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने 1 रुपये वाले पारले मैलोडी (Parle Melody) की कहानी जानना भी जरूरी है. कैसे 1 रुपये की इस टॉफी ने कैडबरी डेयरी मिल्क जैसे विदेशी ब्रांड को चुनौती दी थी. कैसे 43 साल पुराना चॉकलेट ब्रांड करोड़ों की कंपनी बन चुका है.
मेलोडी चॉकलेट की पैरेंट कंपनी पारले जी (Parle G) है. साल 1929 में मुंबई के विले पार्ले में छोटे से कन्फेक्शनरी की दुकान से इस कंपनी की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे इस कंपनी ने देश से लेकर विदेश तक में अपनी पैठ जमा ली. देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट ब्रांड बन गया. कंपनी की नींव रखने वाले मोहनलाल दयाल चौहान ने 1938 में पारले ग्लूको (Parle Gluco) के साथ शुरुआत की, लेकिन धीरे-धीरे क्रैकजैक, पारले 20-20, पारले मेलोडी, कच्चा आम, मेलोडी (Melody), मेलोडी चोको, और किस्मी बार जैसे नाम जुड़ गए. कंपनी ने बिस्किट के साथ चॉकलेट मार्केट में पैर फैलाया, लेकिन उसके सामने कैडबरी डेयरी मिल्क, नेस्ले मिल्कीबार जैसे विदेशी ब्रांड थे.
1983 में पारले ने मेलोडी चॉकलेट की शुरुआत की. इस 1 रुपये वाले चॉकलेट के सामने डेयरी मिल्क और मिल्की बार जैसे ब्रांड थे, लेकिन कंपनी ने मार्केटिंग का ऐसा जादू चलाया कि बड़े-बड़े ब्रांड इसके सामने फ्लॉप हो गए. डेयरी मिल्क और मिल्कीबार जैसे चॉकलेट महंगे हुआ करते हैं, जो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर थे, ऐसे में पारले ने सिर्फ 1 रुपये में डबल लेयर वाली चॉकलेटी टॉफी लॉन्च कर दी, नाम रखा Melody. 2-इन-1 इनोवेशन वाली मैलोडी बाहर से चॉकलेटी और अंदर से क्रीम से भरा होता है, जिसने लोगों को सिर्फ 1 रुपये में प्रीमियम चॉकलेट का अहसास कराया.
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1. पारले ने मेलोडी चॉकलेट को 1 रुपये में प्रीमियम च़कलेट वाला स्वाद दिया. जिसके चलते लोगों को महंगे डेयरी मिल्क या मिल्की बार के बजाए 1 रुपये में चॉकलेटी क्रीमी स्वाद मिला.
2. किफायती दाम की वजह से ये मिडिल क्लास और लोअल मिडिल क्लास के बड़े मार्केट में छा गया. इस स्ट्रेटजी ने इसे शहर और गांव दोनों के बच्चों के बीच पॉपुलर कर दिया.
3. "ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?" जैसे क्यूरोसिटी आधारित मार्केटिंग ने इसे लोगों की जुंबा पर ला दिया. इस विज्ञापन ने लोगों के बीच एक अनसुलझा रहस्य पैदा किया, जिससे बच्चे से लेकर बड़े इससे कनेक्ट हो गए.
पारले एक प्राइवेट इंटरप्राइज कंपनी है. कंपनी की कमान चौहान फैमिली संभाल रही है. कंपनी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय चौहार हैं. वहीं शरद चौहान और राज चौहान कंपनी में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं. भारत का आइकॉनिक बिस्किट ब्रांड जल्द ही IPO लाने की तैयारी कर रहा है. FY2025 में कंपनी का कुल इनकम 16191 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का प्रॉफिट 979.53 करोड़ रुपये रहा. भारत के कनफेक्शनरी मार्केट में पारले की हिस्सेदारी 15 फीसदी है. कंपनी का मार्केट वैल्यू 8-10 अरब डॉलर का है. पारले के कनफेक्शनरी डिवीजन की कमाई में मेलोडी का सबसे कंट्रीब्यूशन है. कंपनी के मालिक चौहान फैमिली की नेटवर्थ करीब 5.5 अरब डॉलर यानी 5,32,57,07,75,000 रुपये है.
#WATCH | "Thank you for the gift", tweets Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni
She says, "Prime Minister Modi brought as a gift, a very, very good toffee- Melody"
(Video Source: Giorgia Meloni/'X') pic.twitter.com/wbMALD723q
— ANI (@ANI) May 20, 2026