Petrol Price: अब और नहीं बढ़ेंगे दाम? पेट्रोल-डीजल महंगा होने से IOCL, BPCL और HPCL को कितना फायदा

Petrol Diesel Latest Rates: पिछले दिनों पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि देश की तीनों सरकारी तेल कंपनियों को क्रूड ऑयल महंगा होने से हर दिन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. अब कीमत में इजाफे के बाद क्या तेल कंपनियों को राहत मिलेगी?
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Petrol Price Hike: देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब चार साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल (Crude Oil) की आसमान छूती कीमत ने सरकारी तेल कंपनियों को रेट में इजाफा करने पर मजबूर कर दिया. क्रूड की महंगी कीमत के बीच तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही जा रही थी. शुक्रवार सुबह BPCL, HPCL और IOCL जैसी देश की तीनों दिग्गज कंपनियों ने तेल का दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया. अप्रैल 2022 के बाद यानी ठीक चार साल बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों की तरफ से कीमत में इस तरह का बदलाव किया गया है.
तेल कंपनियों ने यह कदम ईरान जंग के कारण उपजे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और क्रूड ऑयल की बढ़ती लागत से कंपनियों को होने वाले भारी नुकसान को कम करने के लिए उठाया है. मौजूदा वित्तीय संकट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यदि कीमत में यह बढ़ोतरी नहीं की जाती तो मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में तीनों ही कंपनियों को एक से सवा लाख करोड़ रुपये तक का भारी घाटा होने की आशंका थी. ईरान जंग के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर बढ़ गया है.
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आज से तेल की कीमत में की गई 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कंपनियों के लिए राहत लेकर आई है. इससे कंपनियां अपने ऑपरेशन को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर सकेंगी और उनके ऊपर घाटे का बोझ कुछ हद तक कम होगा. अगर आप एक अनुमान देखें तो तेल की कीमत में महज 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी कंपनियों के मुनाफे (EBITDA) में जबरदस्त उछाल लाती है. आंकड़ों के अनुसार 50 पैसे का इजाफा होने पर IOCL के प्रॉफिट में 7 फीसदी, BPCL में 8 फीसदी और HPCL में करीब 11 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान रहता है.
इस बार तेल कंपनियों ने सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, यह 50 पैसे के मुकाबले छह गुना है. इसलिए कंपनियों के मुनाफे में होने वाला सुधार भी इसी रेश्यो में काफी बड़ा होगा. जानकारों का मानना है कि इस बदलाव से एचपीसीएल (HPCL) को प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. लेकिन हकीकत यह है कि इस बढ़ोतरी से कंपनियों के घाटे की पूरी भरपाई नहीं हो सकेगी, यह केवल आंशिक राहत है.
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तेल कंपनियों को मार्केटिंग मार्जिन को 'ब्रेक-ईवन' यानी जीरो नुकसान तक पहुंचाने के लिए अभी पेट्रोल के दाम में करीब 28 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 32 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की जरूरत है. मौजूदा समय में पेट्रोल पर 29.5 प्रतिशत और डीजल पर 36.5 प्रतिशत की भारी कमी (Shortfall) बनी हुई है. इसकी भरपाई के तेल कंपनियां पूरी तरह घाटे से बाहर नहीं निकल पाएंगी.
अगर आप साल 2022 पर गौर करें तो यूक्रेन जंग के दौरान भी यही हालत बने थे. उस समय मार्च और अप्रैल के बीच तेल कंपनियों ने 16 दिन के अंदर 14 बार कीमत बढ़ाकर कुल 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था. यदि ईरान जंग जारी रहती है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है.
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