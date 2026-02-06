कैसे रनवे पर टकरा जाते हैं दो विमान, इंडिगो क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार ? Zee हीरोज के मंच पर एविएशन एक्सपर्ट ने खोले राज

Zee Samvad Real Heroes 2026 : जी संवाद रियल हीरोज 2026 सम्मान (Zee Samvad Real Heroes 2026) समारोह में हर सेक्टर के हीरोज का जमावड़ा मुंबई के द फेयरमोंट में हुआ है. जी संवाद के चौथे एडिशन में फिल्म, संगीत, राजनीतिक, कारोबार, एविएशन...हर क्षेत्र ने उन लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने साहस, इनोवेशन और लगन से समाज और देश के लिए बेहतरीन काम किया है. जी संवाद रियल हीरोज 2026 का प्लेटफॉर्म अलग-अलग कैटेगरी में बदलाव लाने वालों को सम्मानित करता है. इस कार्यक्रम में एविएशन सेक्टर के दो दिग्गज शामिल हुए. ज़ी रियल हीरोज के मंच पर एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव और एविएशन एक्सपर्ट जीतेंद्र भार्गव और विपुल सक्सेना ने भारत के एविएशन सेक्टर से लेकर इंडिगो संकट पर खुलकर बात की.

इंडिगो संकट में गलती किसकी ?

ज़ी रियल हीरोज के मंच पर एविएशन एक्सपर्ट जीतेंद्र भार्गव ने इंडिगो संकट पर बात करते हुए बताया कि आखिर स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई ? उन्होंने इसमें एयरलाइंस के मिस मैनेंजमेंट पर सवाल उठाया और कहा कि इंडिगो की मैनेजमेंट को पता था कि उनको डीजीसीए के नए नियम का पालन करना है, जिसके लिए ज्यादा पायलट की जरूरत होगी, लेकिन उनकी ओर से उस पर कुछ नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि लॉजिकल तरीका कि आप पब्लिक को बता दीजिए कि हम इस टाइम के बीच फ्लाइट को काट रहे हैं. इससे असुविधा नहीं होगी. ऐसी स्थिति में यात्री एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे. जो उथल-पुथल हुई वो नहीं होती. उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा दौर था इंडिगो के लिए. वहीं मंच पर मौजूद एक्सपर्ट विपुल सक्सेना से कहा कि 64 फीसदी बाजार पर इंडिगो का कब्जा है. इंडिगो क्राइसिस मामले में पहली गलती मैनेजमेंट की है, उन्हें DGCA के नए नियम को लागू करने के लिए पूरा टाइम दिया गया. वहीं डीजीसीए को भी शेड्यूल स्टडी करने के लिए तीन महीने मिले थे लेकिन कहीं न कहीं इधर से भी खामियां हुईं.

कैसे एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं प्लेन ?

ज़ी रियल हीरोज के मंच पर मौजूद एक्सपर्ट विपुल सक्सेना ने कहा कि एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ा है. पहले सिर्फ दो एयरलाइंस कंपनियां थी, कम लोग सफर करते थे, लेकिन बीते 10 सालों में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ा है. एयरपोर्ट और रनवे पर विमानों की संख्या बढ़ रही है. रनवे पर ज्यादा विमान है. ATC की जिम्मेदारी ओपिनियन की है, लेकिन फैसला पायलट का होता है. पायलटों की जिम्मेदारी होती है कि वो विमानों की सुरक्षित लैंडिग करवाए. वहीं जीतेंद्र भार्गव ने भी कहा कि पहली गलती पायलट की की होती है, इसलिए DCGA की गाइडलाइंस भी कहती है कि ऐसी स्थिति में पायलट को ग्राउडेड किया जाए, उन्हें दोबारा ट्रेनिंग की जाए. दोनों ही एक्सपर्ट ने भारत के बढ़ते एविएसन सेक्टर पर विस्तार से चर्चा की.