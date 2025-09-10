 PM मोदी का एक ट्वीट और रॉकेट की रफ्तार से भागा शेयर बाजार, दमदार तेजी से मालामाल हुए निवेशक, इन स्टॉक्स की चांदी
Sensex Update:  10 सितंबर, बुधवार को शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. शेयर बाजार खुलने के साथ ही 450 अंकों की तेजी से साथ बढ़ा. सेंसेक्स में तेजी के साथ ही  81,510.84 अंकों पर पहुंच गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 10, 2025, 12:00 PM IST
Share Market Jumped: 10 सितंबर, बुधवार को शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. शेयर बाजार खुलने के साथ ही 450 अंकों की तेजी से साथ बढ़ा. सेंसेक्स में तेजी के साथ ही  81,510.84 अंकों पर पहुंच गया. एक तरफ भारत टैरिफ की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसी देशों में तख्तापलट के चलते कारोबार प्रभावित हो रहा है. इस बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट के दम पर आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है.  

शेयर बाजार में क्यों आई तेजी ?  

कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज सेंसेक्स की ओपनिंग 403 अंकों की बढ़त के साथ हुई है. ट्रंप फैक्टर शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह बने हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए हैं. भारत-अमेरिका ट्रेड बैरियर्स हटाने पर बातचीत फिर शुरू करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने भारत को अपना दोस्त बताते हुए जल्द ट्रेड डील की बात कही है.  वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप को संदेश भेजा है. पीएम मोदी ने ट्रंप के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि  भारत और अमेरिका करीबी दोस्त होने के साथ-साथ प्राकृतिक साझेदार हैं उन्हें विश्वास है कि इस व्यापार वार्ता से भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं का मार्ग खुलेंगे. पीएम मोदी के इस संदेश से ट्रेड डील की उम्मीद जग गई, जिससे बाजार का भरोसा बढ़ा है. निवेशकों में उत्साह बढ़ा तो वहीं बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है.  इसकी बदौलत आज बाजार तेजी के साथ खुला. 

इन शेयरों में तेजी  

 HCL Tech, Tech Mahindra, TCS, Infosys, BEL, Bajaj Finance, L&T और Adani Ports  के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है.  निवेशकों का सेंटिमेंट अमेरिका और भारत के बीच तनाव घटने की उम्मीद से बेहतर हुआ है.  आईटी शेयरों में रौनक लौट आई. बैंकिंग, मेटल, ऑयल & गैस शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली. ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिला.  पढ़ें- सोने का रथ, 700 हीरे जड़े ताज...नेपाल का वो बदकिस्मत महल, जहां प्रिंस के कत्‍लेआम की कहानी आज तक गले नहीं उतरी

 

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा - Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि.

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

