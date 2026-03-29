Advertisement
trendingNow13157439
Hindi Newsबिजनेस‘द कंप्लीट मैन’ विजयपत सिंघानिया...एक साइन ने बदल दी पूरी तकदीर, ₹12000 करोड़ की दौलत,महलों में रहने वाला कैसे हो गया था पाई-पाई का मोहताज ?

‘द कंप्लीट मैन’ विजयपत सिंघानिया...एक साइन ने बदल दी पूरी तकदीर, ₹12000 करोड़ की दौलत,महलों में रहने वाला कैसे हो गया था पाई-पाई का मोहताज ?

Raymond Onwer : टेक्सटाइल टाइकून कहलाने वाले विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया. जिन्होंने रेमंड को बुलंदियों पर पहुंचाया उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. अपनी जिंदगी में उन्होंने तमाम उतार-चढ़ाव देखें.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 29, 2026, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘द कंप्लीट मैन’ विजयपत सिंघानिया...एक साइन ने बदल दी पूरी तकदीर, ₹12000 करोड़ की दौलत,महलों में रहने वाला कैसे हो गया था पाई-पाई का मोहताज ?

Vijaypat Singhania: ‘द कंप्लीट मैन’ से लेकर ‘फील्स लाइक हैवन’ के दम पर जीरो से शुरुआत कर अरबों की संपत्ति बनाने वाले और अपनी कंपनी को दुनियाभर में पहुंचाने वाले रेमंड मैन ( Raymond) के मालिक विजयपत सिंघानिया (Vijaypat Singhania) का निधन हो गया. भारत के 'टेक्सटाइल टाइकून' कहलाने वाले विजयपत सिंघानिया ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 29 मार्च, दोपहर, 3 बजे मुंबई के चंदनवाड़ी श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा. उनके बेटे और रेमंड के मौजूदा मालिक गौतम सिंघानिया ने खुद इसकी जानकारी दी. अपने 87 साल की जिंदगी में विजयपत सिंघानिया ने तमाम-उतार चढ़ाव देखें. सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी भी चढ़ी तो प्यार में मिला धोखा भी झेला. अरबों की संपत्ति और जेके हाउस के मालिक को एक वक्त किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था.  

fallback

कैसे की रेमंड की शुरुआत  

1925 में ठाणे के वुलन मिल, जिसका नाम वाडिया मिल था, वहां सेना के लिए यूनिफॉर्म सील कर रेमंड की शुरुआत हुई. 1980 में रेमंड की कमान संभालने के बाद विजयपत सिंघानिया ने उसे ऊंचाईयों पर पहुंचा दिया. देश ही नहीं विदेश तक रेमंड पहुंच चुका था. भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उन्होंने नहीं पहचान दी, लेकिन एक दौर वो भी आया जब दुनिया को अपने कपड़ों से कंप्लीट मैन बनाने वाले विजयपत को अपने ने ही बेघर कर दिया. एक सिग्नेचर ने उन्हें न केवल अपनी कंपनी, बल्कि अपने 34 मंजिला आलीशान घर से बेघर कर दिया.   

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं विजयपत सिंघानिया के बेटे , कैसे एक साइन से पलट गई जिंदगी

रेमंड को बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद उन्होंने साल 2015 में कंपनी को अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया. उन्होंने अपने सारे शेयर्स, जिसकी वैल्यूएशन उस वक्त 1000 करोड़ थी, अपने बेटे गौतम को दे दिए, 12000 करोड़ रुपये की रेमंड कंपनी बेटे को सौंप दी. उन्होंने जिस प्रेम और भरोसे के साथ कंपनी और शेयर बेटे को सौंपे थे, उन्हें उससे उतना ही बड़ा धोखा मिला. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस साइन से उनकी सारी जमापूंजी ही नहीं घर-कार, यहां तक की ड्राइवर तक छीन लिए जाएंगे. 

fallback

जिसने 34 मंजिला जेके हाउस बनाया, बेटे ने उसे ही बाहर कर दिया 

विजयपत सिंघानिया खुद अपने बेटे पर गंभीर आरोप लगा चुके थे. उन्होंने मुंबई में 34 मंजिला जेके हाउस बनाया, लेकिन जैसे की कंपनी बेटे गौतम को सौंपी उन्होंने अपने माता-पिता को उसी घर से बाहर धकेल दिया. सिर्फ घर ही नहीं कार और ड्राइवर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी छीन ली. यहां तक की अपने नाम के साथ ‘चेयरमैन एमेरिटस’ लिखने तक का अधिकार छीन लिया. 

fallback

किराए के घर में रहने को मजबूर थे विजयपत सिंघानिया  

अरबों की दौलत और रेमंड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने वाले बेटे से मिले धोखे के बाद अपनी पत्नी के साथ दो किराए के घर में रहने को मजबूर हो गए.  उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका बेटा गौतम उन्हें सड़क पर देखकर खुश होता है. उसे सब कुछ सौंपना मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर भूल थी.  

fallback

कितनी दौलत छोड़कर गए हैं विजयपति संघानिया   

5000 घंटो का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखने वाले विजपत सिंघानिया को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था. 67 साल की उम्र में भी उन्होंने हॉट एयर बैलून में दुनिया में सबसे ऊंची उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने रेमंड को ऊंचाईयों पर पहुंचाया.  उन्होने 12000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेटे को सौंपी थी,अरबों की कंपनी रेमंड सौंप दी, मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस बेटे को सौंप दिया था.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Raymond

Trending news

ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?