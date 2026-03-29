‘द कंप्लीट मैन’ विजयपत सिंघानिया...एक साइन ने बदल दी पूरी तकदीर, ₹12000 करोड़ की दौलत,महलों में रहने वाला कैसे हो गया था पाई-पाई का मोहताज ?

Vijaypat Singhania: ‘द कंप्लीट मैन’ से लेकर ‘फील्स लाइक हैवन’ के दम पर जीरो से शुरुआत कर अरबों की संपत्ति बनाने वाले और अपनी कंपनी को दुनियाभर में पहुंचाने वाले रेमंड मैन ( Raymond) के मालिक विजयपत सिंघानिया (Vijaypat Singhania) का निधन हो गया. भारत के 'टेक्सटाइल टाइकून' कहलाने वाले विजयपत सिंघानिया ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 29 मार्च, दोपहर, 3 बजे मुंबई के चंदनवाड़ी श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा. उनके बेटे और रेमंड के मौजूदा मालिक गौतम सिंघानिया ने खुद इसकी जानकारी दी. अपने 87 साल की जिंदगी में विजयपत सिंघानिया ने तमाम-उतार चढ़ाव देखें. सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी भी चढ़ी तो प्यार में मिला धोखा भी झेला. अरबों की संपत्ति और जेके हाउस के मालिक को एक वक्त किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था.

कैसे की रेमंड की शुरुआत

1925 में ठाणे के वुलन मिल, जिसका नाम वाडिया मिल था, वहां सेना के लिए यूनिफॉर्म सील कर रेमंड की शुरुआत हुई. 1980 में रेमंड की कमान संभालने के बाद विजयपत सिंघानिया ने उसे ऊंचाईयों पर पहुंचा दिया. देश ही नहीं विदेश तक रेमंड पहुंच चुका था. भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उन्होंने नहीं पहचान दी, लेकिन एक दौर वो भी आया जब दुनिया को अपने कपड़ों से कंप्लीट मैन बनाने वाले विजयपत को अपने ने ही बेघर कर दिया. एक सिग्नेचर ने उन्हें न केवल अपनी कंपनी, बल्कि अपने 34 मंजिला आलीशान घर से बेघर कर दिया.

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कौन हैं विजयपत सिंघानिया के बेटे , कैसे एक साइन से पलट गई जिंदगी

रेमंड को बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद उन्होंने साल 2015 में कंपनी को अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिया. उन्होंने अपने सारे शेयर्स, जिसकी वैल्यूएशन उस वक्त 1000 करोड़ थी, अपने बेटे गौतम को दे दिए, 12000 करोड़ रुपये की रेमंड कंपनी बेटे को सौंप दी. उन्होंने जिस प्रेम और भरोसे के साथ कंपनी और शेयर बेटे को सौंपे थे, उन्हें उससे उतना ही बड़ा धोखा मिला. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस साइन से उनकी सारी जमापूंजी ही नहीं घर-कार, यहां तक की ड्राइवर तक छीन लिए जाएंगे.

जिसने 34 मंजिला जेके हाउस बनाया, बेटे ने उसे ही बाहर कर दिया

विजयपत सिंघानिया खुद अपने बेटे पर गंभीर आरोप लगा चुके थे. उन्होंने मुंबई में 34 मंजिला जेके हाउस बनाया, लेकिन जैसे की कंपनी बेटे गौतम को सौंपी उन्होंने अपने माता-पिता को उसी घर से बाहर धकेल दिया. सिर्फ घर ही नहीं कार और ड्राइवर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी छीन ली. यहां तक की अपने नाम के साथ ‘चेयरमैन एमेरिटस’ लिखने तक का अधिकार छीन लिया.

किराए के घर में रहने को मजबूर थे विजयपत सिंघानिया

अरबों की दौलत और रेमंड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी बनाने वाले बेटे से मिले धोखे के बाद अपनी पत्नी के साथ दो किराए के घर में रहने को मजबूर हो गए. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका बेटा गौतम उन्हें सड़क पर देखकर खुश होता है. उसे सब कुछ सौंपना मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर भूल थी.

कितनी दौलत छोड़कर गए हैं विजयपति संघानिया

5000 घंटो का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखने वाले विजपत सिंघानिया को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था. 67 साल की उम्र में भी उन्होंने हॉट एयर बैलून में दुनिया में सबसे ऊंची उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने रेमंड को ऊंचाईयों पर पहुंचाया. उन्होने 12000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेटे को सौंपी थी,अरबों की कंपनी रेमंड सौंप दी, मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस बेटे को सौंप दिया था.