₹10000 वाले जिस स्कीम ने बिहार में लालटेन जलने नहीं दी, बना NDA की जीत का M फैक्टर, क्या है वो योजना, कैसे करें अप्लाई, किसे मिलता है फायदा ? जानें सबकुछ

Bihar BJP Win Reason: बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से एक बार फिर साबित कर दिया कि अब जाति नहीं M फैक्टर काम करेगा. M मतलब महिला फैक्टर.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 14, 2025, 03:36 PM IST
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Bihar: बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से एक बार फिर साबित कर दिया कि अब जाति नहीं M फैक्टर काम करेगा. M मतलब महिला फैक्टर. बिहार में बीजेपी गठबंधन की जीत का श्रेय भी इसी फैक्टर यानी महिला वोटर्स को ही जाता है. इस महिला वोटर्स से बिहार के चुनावी गेमप्लान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया. महिला फैक्टर में बड़ा रोल निभाया 10000 रुपये वाली स्कीम ने जिसने वोटिंग से पहले महिलाओं को एनडीए के पाले में कर दिया. बिहार में एनडीए की जीत में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बड़ी भूमिका निभाई. चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में आए 10 हजार रुपये ने महिला वोटर्स को न केवल घरों से निकालकर पोलिंग बूथ पर लाने का काम किया, बल्कि उनके जाति-धर्म से ऊपर उठाकर एनडीए के पक्ष में कर दिया. 

क्या है बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए बिहार में नीतीश सरकार ने बिहार मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की. इस स्कीम का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है. इस स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है, ताकि वो अपना छोटा-मोटा कारोबार शुरू कर सके. इसमें अनुदान की रकम 10000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता है. सितंबर में पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए इस स्कीम का ऐलान किया. जिसके तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए.

किन महिलाओं को मिलेगा इस स्कीम का फायदा

बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की महिलाओं को मिलेगा. सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो जीविका समूह से जुड़ी हैं. इसके तहत 18 तरह के छोटे बिजनेस में निवेश के लिए सरकारी मदद की जाती है. जिसमें पहली किस्त 10 हजार रुपये सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई महिला अपना काम छह महीने तक जारी रखती है. तो उसे आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी.  

कैसे कर सकते हैं आवेदन, जरूरी दस्तावेज

इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सबसे पहले जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. इसके लिए वो ग्राम संगठन में आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है. महिलाएं योजना की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जीविका समूह से जुड़े होने का आवेदन फॉर्म देना होता है.  

 

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

2025 bihar election

